Проверка фактов: Так ли бесправны лица без гражданства в Казахстане?

Законы страны отныне допускают лишение казахстанцев гражданства по решению суда за террористические преступления и причинение вреда жизненно важным интересам республики - это, в общей сложности, 30 составов преступлений. Vласть разбирается, действительно ли лишение гражданства способно фатальным образом повлиять на жизнь человека.

Согласно одобренным поправкам, гражданин Казахстана, уличенный, например, в сепаратизме, по решению суда может быть приговорен к 15 годам заключения с лишением гражданства. Обвинительный приговор суда передается в органы внутренних дел, которые, в свою очередь, и регистрируют утрату гражданства. Осужденный отправляется отбывать наказание и - по итогам всех бюрократических процедур - получает на руки так называемое «удостоверение лица без гражданства». Выглядит оно, к слову, как обычный казахстанский паспорт - только темно-синего цвета.

Законодатели и чиновники почти в один голос твердят, что после утраты гражданства лицо автоматически лишается практически всех гражданских прав. Директор департамента законодательства министерства юстиции Дархан Игембаев на брифинге в марте этого года заявил, что человек, если не приобретет гражданство другой страны, в Казахстане лишится «всех социальных благ» - «он ничем пользоваться у нас не сможет». Отметим, такая «страшилка» не закреплена ни в одном нормативно-правовом акте республики, а лица без гражданства в подавляющем большинстве случаев по своему правовому статусу приравнены к иностранцам.

«Иностранцы и лица без гражданства пользуются в Республике правами и свободами, а также несут обязанности, установленные для граждан, если иное не предусмотрено Конституцией, законами и международными договорами», - говорится в Основном законе.

В Трудовом кодексе закреплено, что лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Казахстана, имеют полное право трудиться - для заключения трудового договора необходимо предъявить удостоверение лица без гражданства. Если речь идет о лицах без гражданства, временно прибывших в Казахстан, то для законного трудоустройства работодателю понадобится разрешение от местных исполнительных органов на привлечение иностранной рабочей силы. Лица без гражданства не могут заниматься в Казахстане только той трудовой деятельностью, занятие которой связано с принадлежностью к гражданству республики. Например, они не смогут стать ни политическими, ни административными госслужащими.

Еще одно ограничение: лица без гражданства в Казахстане не могут осуществлять деятельность в качестве индивидуального предпринимателя. Между тем, в действующем законодательстве нет никаких ограничений для того, чтобы лицо без гражданства, к примеру, было зарегистрировано как учредитель юридического лица. Гражданский кодекс Казахстана гарантирует лицам без гражданства право на собственность, закрепляя таким образом их имущественные права. Защищать свои права - как имущественные, так и неимущественные - лица без гражданства могут в судах и госорганах республики.

Право на охрану здоровья у лиц без гражданства в Казахстане также не отчуждается. Если человек с удостоверением лица без гражданства постоянно проживает на территории республики, он имеет право на получение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи наравне с казахстанцами. Взносы за него в фонд социального медстрахования с января 2018 года будет осуществлять государство.

Лицо без гражданства, постоянно проживающее в Казахстане, также имеет право на пенсионное обеспечение. В соответствии с действующим законодательством, такой человек, предъявив удостоверение лица без гражданства, может обратиться в любое подразделение Единого накопительного пенсионного фонда с заявлением об открытии индивидуального пенсионного счета за счет обязательных профессиональных взносов. Там же можно заключить договор о пенсионном обеспечении за счет добровольных взносов. Помимо этого, казахстанское законодательство закрепляет право лиц без гражданства на государственные социальные пособия по инвалидности, по случаю потери кормильца и по возрасту наравне с гражданами страны.

Лица без гражданства, постоянно проживающие в Казахстане, имеют равные с казахстанцами права на получение предшкольного, начального, основного среднего и общего среднего образования. Более того, лица без гражданства могут на конкурсной основе (в соответствии с государственным образовательным заказом) получить бесплатное техническое и профессиональное, послесреднее, высшее и послевузовское образование, если делают это впервые.

Кодекс о браке и семье не запрещает лицам без гражданства официально создавать семьи. Государственная регистрация брака граждан Казахстана с лицами без гражданства производится в регистрирующих органах на общих основаниях. Единственное условие - лицо без гражданства должно иметь в своем удостоверении отметку от органов внутренних дел о регистрации по месту жительства. Дети лица без гражданства не пострадают от этого статуса одного из родителей. Ребенок, один из родителей которого к моменту рождения состоял в гражданстве Казахстана, а другой являлся лицом без гражданства, является гражданином Республики Казахстан независимо от места рождения.

Лица без гражданства в Казахстане жестко ограничены лишь в том, что не имеют права избирать и быть избранными в выборные государственные органы и должности, а также принимать участие в республиканских референдумах. На них не распространяется воинская повинность.

Между тем лица без гражданства могут свободно перемещаться по территории Казахстана, выбирать себе место жительства по своему усмотрению, наравне с казахстанцами пользоваться достижениями культуры, вступать в общественные объединения, имеют право на свободу совести, облагаются налогами на общих основаниях. Будучи осужденными, в местах лишения свободы они имеют точно такие же права, как и осужденные граждане Казахстана - ни по каким мотивам они не могут подвергаться дискриминации. Сейчас, к слову, в учреждениях уголовно-исполнительной системы Казахстана содержится 1161 иностранец и лицо без гражданства.

Всего же на 1 января 2017 года в Казахстане проживает 6 706 официально зарегистрированных лиц без гражданства. Кроме этого, правозащитниками выявлено в республике 1 781 лицо с неопределенным гражданством. Последняя категория людей мечтает, как минимум, о получении удостоверения лица без гражданства, которое, наконец, даст им возможность почувствовать себя членом общества.