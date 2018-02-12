5 лиц недели: назначения и поручения

Неделя запомнилась невиданной популярностью и быстрой блокировкой приложения GetContact и назначениями. В пятницу после расширенного заседания правительства с участием президента в стране сменился министр труда и социальной защиты Казахстана.

Смена министра труда и социальной защиты населения

В пятницу президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ об освобождении от занимаемой должности министра труда и социальной защиты Тамары Дуйсеновой. На эту должность была назначена бывший вице-министр национальной экономики Мадина Абылкасымова.

53-летняя Тамара Дуйсенова в разные годы занимала должности первого заместителя акима Сарыагашского района Южно-Казахстанской области, заместителя акима Шымкента, заместителя акима ЮКО, вице-министра труда и социальной защиты, ответственного секретаря этого же ведомства. В конце июня 2013 возглавила министерство труда и социальной защиты населения, которое в 2014 году было реформировано в министерство здравоохранения и социального развития, а в начале 2017 года снова в минтруда и социальной защиты.

40-летняя Абылкасымова в разные годы занимала должности заместителя заведующего Центром стратегических разработок и анализа администрации президента Республики Казахстан, вице-министра экономического развития и торговли, заместителя управляющего от Казахстана во Всемирном банке, вице-министра экономики и бюджетного планирования. С августа 2014 занимала пост вице-министра национальной экономики.

Смена предправления ForteBank

Также в пятницу решением совета директоров АО «ForteBank» прекращены полномочия Магжана Ауэзова в качестве председателя правления банка в связи с предложением его кандидатуры на должность члена совета директоров с последующим выдвижением на пост председателя совета директоров. На его место назначили Гурама Андроникашвили, занимавшего пост первого заместителя председателя правления ForteBank. Жумабек Мамутов, ранее занимавший должность заместителя председателя правления АО «Банк Kassa Nova», назначен на должность заместителя председателя правления АО «ForteBank».

Магжан Ауэзов год занимал пост председателя правления банка. По словам мажоритарного акционера АО «ForteBank» Булата Утемуратова, за год работы Ауэзов выполнил поставленные перед ним задачи и вывел ForteBank в топ-5 банков страны.

Ауэзов руководил кредитным блоком в ABN AMRO Банке Казахстана в 1998 по 2002 годы. С 2002 был членом правления Казкоммерцбанка и занимался вопросами риск-менеджмента, корпоративного кредитования, финансирования завершения строительства проблемных объектов, решения проблем дольщиков. 25 февраля 2014 года Магжан Аэзов был назначен председателем правления БТА Банка для завершения процесса консолидации, сменив на этом посту Кадыржана Дамитова. С марта 2015 года по апрель 2016 года Ауэзов возглавлял Казкоммерцбанк, после чего стал председателем совета Ассоциации финансистов Казахстана. 7 ноября он вошел в состав совета директоров ForteBank.

Гурам Андроникашвили имеет 15-летний опыт работы в финансовой сфере. С 2001 года на протяжении 9 лет работал в финансовой компании JP Morgan, покинув ее на посту вице-президента. Последующие пять лет возглавлял АО «Метрокомбанк», АО «ForteBank» в качестве председателя правления. С января 2015 года являлся заместителем предправления ForteBank.

Нурсултан Назарбаев, президент Казахстана

В ходе расширенного заседания правительства президент Нурсултан Назарбаев поручил ускорить решение вопроса по строительству четвертого нефтеперерабатывающего завода. По словам главы государства, если бы решение было принято раньше, то НПЗ уже был бы введен в эксплуатацию в 2016 году, а теперь он будет готов только в 2024. Обсуждение строительства четвертого нефтеперерабатывающего завода в Казахстане обсуждается несколько последних лет. В 2015 году НПЗ решили строить на территории Мангистауской области. По предварительным данным, стоимость строительства нефтеперерабатывающего завода оценивалась приблизительно в $6 млрд.

Также президент заявил, что считает целесообразным сносить старые дома, которым более 60 лет, а эту землю отдавать бизнесу. По мнению Назарбаева, в этом вопросе нужно применять инструмент государственно-частного партнерства.

Кроме того, Назарбаев поручил вновь скорректировать стратегию программы трансформации фонда «Самрук-Казына». Фонд не должен больше заниматься несвойственными функциями и тратить на это деньги, считает он.

GetContact

В Казахстане приложение GetContact, которое стало популярно благодаря возможности распознавания информации о том, под каким именем определенный номер записан у других телефонных контактов, официально заблокировали в Казахстане. По даным министерства информации и коммуникаций, приложение нарушает законодательство о персональных данных и их защите.

Мобильное приложение Get Contact было разработано главным образом для того, чтобы люди могли узнать имя вызывающего абонента, если он отсутствует среди записанных контактов. Вбивая в поисковую строку мобильный номер, пользователь получает список имен, под которыми данный абонент записан в телефонной книжке других людей. Накануне многие пользователи соцсетей делились скринами информации, полученной через приложение.

Прорыв дамбы в Кызылординской области

В среду стало известно, что река Сырдарья пробила защитную дамбу в районе аула имени Калжан ахуна, и вода затопила более 2000 гектаров сельхозугодий в Сырдарьинском районе Кызылординской области. Из-за резкого потепления в конце января река Сырдарья поднялась и затопила рисовые поля и пастбища. Вода пробила дамбу в семи местах. С опасных участков экстренно вывезли весь домашний скот. Над восстановлением дамбы работают две подрядные организации, порядка 60 человек и 16 единиц спецтехники.

По словам заместителя руководителя управления по мобилизационной подготовке Кызылординской области Габита Жанабаева, в Сырдарьинском районе объявлено чрезвычайное положение.

В четверг официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Руслан Иманкулов сообщил, что в области ведутся работы по устранению последствий разлива, угрозы подтопления близлежащих населенных пунктов нет.