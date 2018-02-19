5 лиц недели: банки, спортсмены, коррупционеры

Болельщики казахстанских спортсменов на Зимних Олимпийских играх в Южной Корее на прошлой неделе потеряли своего фаворита — фигурист Денис Тен досрочно закончил выступления. Тем временем, в Казахстане продолжают следить не только за спортивными достижениями или неудачами, но и за реформами: в министерстве труда и соцзащиты готовят новую редакцию в проект закона «Об обязательном медицинском страховании», которая будет готова к концу этого года.

ЕНПФ и Международный банк Азербайджана

Министр финансов Бахыт Султанов на прошлой неделе заявил на пленарном заседании сената о том, что возврат 250 миллионов долларов Единого накопительного пенсионного фонда Азербайджаном «стопроцентно обеспечивается».

Международный банк Азербайджана, чьи облигации на сумму $250 млн со сроком обращения 10 лет и купонной ставкой 8,25% были куплены ЕНПФ в 2014 году, попал под процедуру реструктуризации: «Удалось договориться об обмене данных облигаций на суверенные облигации, продлен срок до 15 лет. То есть, в результате реструктуризации снижена ставка», – сказал Султанов.

По данным Нацбанка, с 2014 года по сегодняшний день ЕНПФ в виде вознаграждения получил от Международного банка Азербайджана около 15 млрд тенге или $52 млн.

Delta Bank

Межрайонный экономический суд Алматы вынес решение о принудительной ликвидации Delta Bank. Казахстанский фонд гарантирования депозитов возместит физическим лицам и индивидуальным предпринимателям порядка 130 млн. тенге. Количество клиентов – физических лиц, имеющих право на получение возмещения, составило 2 239 человек. Максимальная сумма выплаты одному вкладчику составляет до 10 миллионов тенге – по депозитам в тенге, до 5 миллионов тенге – по депозитам в иностранной валюте. Выплата будет производиться из спецрезерва фонда для выплат гарантийного возмещения, он составляет 571,6 млрд тенге.

В ноябре 2016 года Нацбанк впервые приостановил лицензию банка на открытие счетов клиентов и прием депозитов. После этого лицензия приостанавливалась несколько раз. В начале ноября 2017 года регулятор отозвал лицензию банка из-за проблем в качестве его корпоративного управления. На начало октября прошлого года займы института с просроченной задолженностью составили 99,7% от ссудного портфеля в 314,8 млрд. тенге. Остатки денег на корреспондентских счетах и в кассе банка на момент изъятия лицензии составлял 215,1 млн. тенге при объёме его обязательств в 79,8 млрд тенге. Более подробно о том, с чем связаны проблемы Delta Bank можно прочесть здесь.

Новая редакция законопроекта «Об обязательном медицинском страховании»

Глава министерства труда и социальной защиты Мадина Абылкасымова сообщила в минувший вторник о том, что ее ведомство готовит поправки в проект закона «Об обязательном медицинском страховании», с которыми парламент сможет ознакомиться в декабре 2018 года. Новая редакция законопроекта сконцентрирует внимание на усилении взаимосвязи между трудовым стажем казахстанцев и размерами страховых выплат. Таким образом, медицинское страхование будет похоже на пенсионную систему, в которой трудовой стаж определяет размер гарантированной пенсии. Таким образом, казахстанцы не смогут получить медицинские услуги в равной степени, а будут опираться в этом на условия по зарплате и отчисления.

Лейла и Виктор Храпуновы

Нацбюро по противодействию коррупции в очередной раз вызывает на допрос экс-акима Алматы Виктора Храпунова и его супругу Лейлу Храпунову. Им необходимо явиться на допрос в Астану до 26 февраля.

Как сообщили в антикоррупционной службе, у обвинения появились доказательства преступлений Виктора Храпунова, Лейлы Храупновой и Ильясова А.К. Их противоправные действия квалифицируются как злоупотребление должностными полномочиями, хищением госимущества и бюджетных средств, мошенничество и получение взяток.

Вызванные на допрос могут прибыть вместе со своим адвокатом или ходатайствовать о предоставлении государственного защитника.

Фигурист Денис Тен

Казахстанский фигурист Денис Тен в минувшую пятницу показал короткую программу в южнокорейском Пхенчхане. По результатам выступления, Тен занял 27-ое место из 30, таким образом досрочно завершив выступление на Зимних Олимпийских играх. Для выхода в произвольную программу казахстанцу было необходимо войти в число 24 лучших фигуристов. На прошлой Олимпиаде в российском Сочи Денис Тен завоевал для Казахстана «бронзу».

На сегодня казахстанские спортсмены завоевали одну медаль: фристайлистка Юлия Галышева принесла Казахстану "бронзу".