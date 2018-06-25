5 лиц недели: Туркестан, выборы-2020 и митинги

Минувшая неделя началась с указа президента Казахстана о присвоении Шымкенту статуса города республиканского значения наряду с Алматы и Астаной. Центр бывшей Южно-Казахстанской области был перенесен в Туркестан, а сам регион преобразован в Туркестанскую область. Вслед за этим президент назначил новых акимов Шымкента и Туркестанской области, сменился также аким Туркестана. В среду главным ньюсмейкером стал спикер сената Касым-Жомарт Токаев, который в интервью ВВС заявил, что, по его мнению, президент страны Нурсултан Назараев не примет участия в следующих президентских выборах. Вскоре это заявление прокомментировали министры, отметив, что выбор остается за действующим президентом. Закончилась неделя задержаниями участников несанкционированных митингов в трех городах Казахстана.

Шымкент и Туркестан

Во вторник Нурсултан Назарбаев подписал указ о присвоении Шымкенту статуса города республиканского значения наряду с Алматы и Астаной. Таким образом, Шымкент становится семнадцатым регионом Казахстана, а Туркестан – областным центром. Согласно указу, Южно-Казахстанская область преобразована и переименована в Туркестанскую. На следующий день указом президента акимом Шымкента был назначен Габидулла Абдрахимов, который был акимом Шымкента с августа 2015 года до октября 2017 года. После этого работал секретарем партии «Нур Отан». Также Жансеита Туймебаева назначили акимом Туркестанской области. В пятницу акимом Туркестана был назначен Алипбек Усербаев, занимавший с декабря прошлого года пост первого заместителя акима Южно-Казахстанской области.

В июне 2018 года население Шымкента достигло миллиона человек. Шымкент стал третьим городом-миллионником в Казахстане. Тогда акимат и маслихат Шымкента предложили перенести административный центр в Туркестан. Президент поручил в месячный срок разработать дорожную карту Шымкента по реализации указа.

В Туркестане планируется строительство аэропорта и автовокзала, сообщил в пятницу новый аким региона Жансеит Туймебаев. Накануне в ходе посещения Туркестана премьер-министром Бакытжаном Сагинтаевым и руководителем администрации президента Адильбеком Джаксыбековым аким региона представил им план развития нового областного центра.

Спикер сената Касым-Жомарт Токаев

В среду вечером спикер сената в эфире программы HardTalk на BBC заявил, что, по его мнению, президент страны Нурсултан Назараев не примет участия в следующих президентских выборах в 2020 году. «Президент был избран до 2020 года. Участвовать или нет в выборах еще раз - зависит от него ... Говоря откровенно, я не думаю, что президент Назарбаев будет участвовать в выборах в 2020 году», - сказал Токаев.

«Он очень мудрый человек, абсолютно прагматичный и, я думаю, что в 2020 году у нас будут президентские выборы с другими кандидатами», - отметил Токаев.

Позже спикер сената прокомментировал свое заявление казахстанским журналистам, заявив, что последнее слово в политических вопросах в Казахстане будет всегда за действующим президентом республики Нурсултаном Назарбаевым. А министр информации и коммуникаций Казахстана Даурен Абаев выразил уверенность, что республика только выиграет, если действующий президент страны Нурсултан Назарбаев решит участвовать в выборах, намеченных на 2020 год.

Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов тоже прокомментировал интервью спикера сената Касым-Жомарта. По мнению главы МИДа, интервью свидетельствует об открытости страны.

Задержания участников митингов в Казахстане

В субботу как минимум, в трех крупных городах Казахстана задержаны участников митингов, которые не были санкционированы местными властями. В Астане собравшиеся называли темой митинга требование о бесплатном образовании для детей. Ранее к участию в митингах в субботу призывала призванная в Казахстане экстремистской политическая организация ДВК. В столице, как передал корреспондент Vласти, среди задержанных, судя по всему, были случайные прохожие.

На аналогичном митинге в Алматы, проходившем на улице Панфилова, полиция также задерживала участников. В Уральске полиция задержала журналистов и главного редактора издания «Уральская неделя» и корреспондента радио «Азаттык», сообщила в Facebook основатель «Уральской недели» Тамара Еслямова.

Единое национальное тестирование

На минувшей неделе стартовало ЕНТ, за первые три дня в нем приняли участие 58 967 выпускников, средний балл по республике составил 83. На данный момент всего один человек набрал 139 баллов из 140 возможных. Преодолели пороговый уровень 50 468 человек или 85,6%, что в сравнении с прошлым годом выше на 1,5%. Не преодолели пороговый уровень 8 499 выпускников или 14,4% от общего количества.

Впервые ЕНТ можно сдавать на английском языке. Этим правом пока воспользовались всего семь человек – из Астаны, Алматы и Костаная. Их средний балл также составил 83. За три дня тестирования за нарушения правил тестирования из аудиторий было удалено три человека, в прошлом году – 10.

Всего в этом году тестирование пройдут 102 447 выпускников школ, из них 77 224 (75,4%) выпускников будут сдавать его на государственном языке, 25 177 (24,6%) – на русском и 46 учеников будут сдавать экзамены на английском языке.

Председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев

В четверг Данияр Акишев порекомендовал казахстанцам, у которых нет необходимости в иностранной валюте, не осуществлять операций на валютном рынке. Он напомнил, что летом 2017 года «курс тенге ослабел до значения больше 340 тенге за доллар, но после этого укрепился до 320 тенге за доллар. Такая ситуация также не исключается, поэтому для тех, у кого нет в настоящее время затрат в иностранной валюте, я бы рекомендовал сейчас не осуществлять операции на валютном рынке », - сказал председатель Нацбанка.

Тенге закрыл неделю на отметке в 340,11 за доллар.