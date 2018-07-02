5 лиц недели: подозрения в клевете и возвращение алматинских земель

Журналистка Гульжан Ергалиева

В отношении известной казахстанской журналистки Гульжан Ергалиевой начато досудебное расследование по подозрению в распространении заведомо ложной информации. Следственное управление департамента внутренних дел Астаны изучает публикацию Ергалиевой об аварии, в которой погиб внук казахстанского писателя и поэта Олжаса Сулейменова – Искандер Сулейменов.

О расследовании стало известно во второй половине пятницы, министерство внутренних дел распространило сообщение, в котором сообщалось об опубликованной заметке:

«Вчера в ряде информационных агентств и среди пользователей сети интернет была распространена публикация гражданки Гульжан Ергалиевой, размещенная в социальной сети «Facebook» под заголовком «Дочь мента убила внука поэта». Информация, опубликованная автором, не соответствует действительности, так как виновная в ДТП Мухитова М. с места происшествия не скрылась и находилась на месте происшествия до окончания следственных действий, что подтверждается видеозаписью с камер видеонаблюдения и другими материалами дела, а также по результатам медицинского освидетельствования алкоголь в ее крови не обнаружен».

Статья 274 Уголовного кодекса Республики Казахстан предусматривает наказание за распространение заведомо ложной информации вплоть до лишения свободы сроком до 10 лет.

В свою очередь, Гульжан Ергалиева свою вину не признает, на своей странице в социальной сети Facebook она предположила, что это дело может восприниматься как «как продолжение преследования за журналистскую и гражданскую позицию»:

«Хочу сказать всем сразу. Что ложные сведения не распространяла, потому что они не ложные. Все правда. И на допросе я это обосновала. Дальше дело профессиональной чести полиции - как она ее понимает. Если она ее понимает так, что Ергалиевой надо отомстить, это одно решение. Если же подойдет с позиции законности и соблюдения конституционных прав граждан и процессуальной чистоты – то это другое решение. Лично я сама это понимаю как продолжение преследования меня за журналистскую и гражданскую позицию. То есть новая серия дел против меня», – написала она.

22 июня на левом берегу Астаны произошло ДТП, в котором погиб водитель мотоцикла, им оказался 26-летний Искандер Сулейменов. Позже в ДВД столицы рассказали подробности этого дела, подтвердив, что подозреваемой по этому делу является дочерью начальника ДВД Кызылординской области.

Акимат Алматы

На прошлой неделе акимат Алматы сообщил о возвращении в муниципальную собственность сразу нескольких земельных участков. Десять участков были изъяты для пробивки улицы Абая в западном направлении в микрорайонах «Калкаман» и «Шугыла». В Бостандыкском районе будут изъяты два участка для строительства подстанции в микрорайоне «Алмагуль».

В ближайшее время решится вопрос об уведомлении собственников участков и выплате им компенсаций. Эти вопросы должны решиться до 31 декабря 2019 года. После изъятия участки будут переданы на баланс управления финансов города Алматы.

Также стало известно о возвращении государству участка под строительство жилого комплекса на территории парка «Южный»: компания «Turkuaz Group of Companies» добровольно отказывается от строительства и готова передать землю местным властям, в обмен на равный по площади участок в другой части города. Вопрос об обсуждении строительства жилого комплекса на территории парка, оказавшегося в центре общественного внимания в последние несколько месяцев, подняла алматинка Надежда Ерольская во время встречи в городском филиале партии «Нур Отан». Аким Бауыржан Байбек, проводивший там прием граждан, поручил провести общественные слушания на площадке партии.

В государственную собственность вернется и 2,7 гектар земли в квадрате в Бостандыкском районе – в квадрате улиц Розыбакиева-Штрауса-Ескараева-Радостовца. На этом месте акимат планирует построить музей истории и культуры ранних кочевников, живших на территории нынешнего Казахстана. Планируется восстановить на этом участке полуразрушенный курган, датируемый V веком до нашей эры, каменные ограды и кольца на его поверхности. Внутри архитектурного памятника будут организованы помещения с сохранившимися артефактами, аудиовизуальным залом с возможностью демонстрации голографического кино по истории и культуре древних кочевников. Все это часть реализации программы «Рухани жаңғыру».

«Я думаю, что те, кто владеет этой землей, должны знать и любить нашу историю. Мы иногда видим, как чудовищно стирается наша история, и самое главное, это всё несёт непоправимый духовный, культурный и экономический урон. Конечно, легко закатать под асфальт и что-то поставить, но если они передадут городу, то будет больше пользы», – прокомментировал Байбек.

Радикальная религиозная группировка из Уральска

Комитет национальной безопасности сообщил о задержании 25 июня в Уральске восьми членов радикальной религиозной группировка. По данным комитета, группировка готовилась осуществить несколько терактов на территории Казахстана. Во время спецоперации были изъяты оружие, боеприпасы, религиозная литература. Члены группировки подозреваются в пропаганде терроризма, подготовке терактов и имущественных преступлениях.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

Конституционный совет Казахстана признал соответствующими Конституции законы, предоставляющие Нурсултану Назабаеву пожизненное право занимать должность главы Совета безопасности. Ранее сенат одобрил закон «О Совете безопасности». Согласно документу, Совет безопасности получает статус конституционного органа, который координирует проведение единой государственной политики в вопросах обеспечения национальной безопасности и обороноспособности. Работа Совбеза будет направлена на сохранение внутриполитической стабильности, защиты конституционного строя, государственной независимости, территориальной целостности и национальных интересов Казахстана на международной арене.

Также на минувшей неделе президент преобразовал министерство по делам религий и гражданского общества в министерство общественного развития. Министерство получило часть функций министерства культуры и спорта «по реализации государственной политики в сфере общественного согласия». Два ведомства ждет перераспределение штата. Контролировать преобразования будет администрация президента.

Участники митинга 23 июня

На прошлой неделе министр внутренних дел Калмухамбет Касымов рассказал журналистам о судьбе пяти задержанных участников митингов в Казахстане 23 июня: один из них был подвергнут административному аресту, четверо других получили штрафы. С другими задержанными, число которых не уточняется, провели профилактические беседы.

На несанкционированных митингах в нескольких городах Казахстана были задержаны десятки людей.