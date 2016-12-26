Держат ли акимы слово?

С мая по октябрь Vласть провела серию интервью со всеми районными акимами Алматы. Так мы хотели познакомить жителей города с непосредственными его руководителями и узнать из первых уст о ближайших планах по благоустройству районов. Во время прогулок мы посещали места, которыми гордятся акиматы, а также проблемные участки на выбор журналиста. Акимы давали слово их исправить. В декабре мы проверили: сдержали ли главы районов свои обещания?

Контрольный объезд точек журналист произвел 7 и 8 декабря текущего года. Что-то было исправлено, что-то нет. Мы не стали просто публиковать фото «До» и «После», а решили дать возможность акимам объяснить причину, по которой обещания полностью или частично не были исполнены. Не все акиматы предоставили свои объяснения.

Бостандыкский район

Интервью проводили 24 мая 2016 года.

Асфальтоваое покрытие в микрорайоне Орбита 1 вдоль домов 50, 52, 52В и других заменено. Арык, запечатленный на фотографии, очищен. А вот несколькими метрами выше - завален, о чем поспешила сообщила жительница дома №7, которая, к слову, просила восстановить «лежачие полицейские» во дворе их дома.

Вопрос об установке дополнительного заграждающего элемента возле школы №37 аким Беккали Торгаев в ходе интервью обещал изучить. В рамках подготовки этого материала в акимате сообщили, что усиление будет возведено после праздников.

Ауэзовский район

Интервью проводили 24 мая 2016 года.

Микрорайон Аксай 3А. После проведения земляных работ по ремонту теплотрассы, территорию долгое время не приводили в порядок. В настоящее время восстановили только асфальтовое покрытие, которое, кстати, отчасти уже приходит в негодность. В некоторых местах бордюры стоят криво, а арыки и вовсе забыли поставить. Посадка зеленых насаждений взамен уничтоженных не произведена.

В акимате дали следующее пояснение: «Силами ТОО АлТС твердое покрытие в местах проведения земляных работ восстановлено. По поводу зеленых насаждений, согласно положения об охранных зон тепловых сетей, запрещается посадка зеленых насаждений (деревья, и т.д)». А ведь сосны по обе стороны от теплотрассы в тех местах росли порядка 20 лет. Благо уничтожены они были не все - оставшиеся сейчас напоминают о былой красоте небольшого участка обычного спального района..

Дорогу за домом №56, которая не является дворовой, аким Алтай Рахимбетов не обещал исправить к какому-то конкретному сроку, но отметил следующее: «В этом году межквартальные проезды мы снова будем ремонтировать. Естественно, за один год мы все отремонтировать не сможем, но где есть такие большие ямы, мы будем делать. В акимате имеется вся информация по таким дорогам».

На вопрос Vласти о планах по ремонту конкретно этого участка дороги акимат сейчас не ответил.

Свалку в микрорайоне Аксай 2 устранили, правда, не в обещанный месяц после интервью, а гораздо позже. Был произведен текущий ремонт контейнерной площадки для сбора ТБО, проложены асфальтированные дорожки. Судя по ответу акимата, пока на месте бывшей свалки никаких дополнительных работ по благоустройству, производиться не будет.

Турксибский район

Интервью проводили 15 июня 2016 года.

Асфальтовое покрытие к остановке в районе 13-го военного городка проложено.

Детская площадка во дворе домов 20а, 20б в 13-ом военном городке установлена.

Жетысуский район

Интервью проводили 15 июля 2016 года.

На аллее в микрорайоне Кулагер, расположенной между домами 58 и 64, аким Талгат Разаков обещал заменить скамейки. Обещание исполнил. Других изменений не видно.

Детскую площадку на торце дома № 57 аким обещал отремонтировать, правда, срок не обозначил. К настоящему моменту ничего сделано не было. В акимате объяснили это отсутствием спонсоров и сказали, что включили данную точку в план ремонта на 2017 год.

Алатауский район

Интервью проводили 9 августа 2016 года.

Заместитель акима Шахмерден Рыспаев во время интервью утверждал, что улица Шарипова в микрорайоне Акбулак «скоро» будет восстановлена. В настоящее время ремонт улицы произведен только до улицы Сухэ-Батора.

В акимате дали следующее объяснение: «По вопросу восстановления асфальтобетонного покрытия улицы Шарипова в микрорайоне Акбулак нами неоднократно направлялись письма в управление энергетики и коммунального хозяйства Алматы (оно является заказчиком прокладки сетей водопровода и канализации в Акбулаке – прим. V) о принятии мер. Также были организованы выездные совещания по данному вопросу с участием представителей заказчика, подрядной организации, уполномоченных и контролирующих органов.

Однако, подрядной организацией не были приняты соответствующие меры по восстановлению дороги, в связи с этим, согласно нашего письма в управление государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы были приняты административные меры в отношении подрядной организации ТОО «Комплексстрой». Также, по информации заказчика, на сегодня готовятся материалы для лишения лицензии и передачи материалов в судебные органы.

На сегодня данный вопрос находится на контроле заказчика работы управления энергетики и коммунального хозяйства Алматы».

Другие улицы в Акбулаке замакима не обещал отремонтировать в этом году, сказав, что работы будут проводиться в 2017 году. А пока люди живут так.

Спортивную площадку напротив ТД «Адем», которую открыли год назад, и которая спустя всего шесть месяцев была практически разрушена, Шахмерден Рыспаев обещал восстановить. Да и вообще говорил, что будут за ней «смотреть и ухаживать». Судя по ее состоянию на 8 декабря, слова с делами разошлись. В свою очередь, замакима в ответе на наш соответствующий вопрос, утверждает, что «работы по восстановлению ограждений спортивной площадки в микрорайоне «Заря Востока» были проведены неоднократно». Конкретная дата последнего ремонта указана не была.

«Однако, из-за недобросовестного отношения лиц, использующих спортивную площадку, имеются фаты повреждения. В ближайшее время аппаратом акима района планируется очередное восстановление данной площадки. Также, работы по санитарной очистке данной территории проводятся еженедельно», - прокомментировал ситуацию Рыспаев.

Если предположить, что в понятие «восстановление ограждений спортивной площадки» входит скрепление конструкций веревкой, то результат их недолговечности очень просто объясним.

Интервью проходило 16 сентября 2016 года.

У нас было несколько вопросов по нерешенным проблемам к акимату, на которые ответов мы не получили. Поэтому просто представляем несколько фотографий «До» и «После».

Тастак. Как и обещал аким, от стихийной торговли избавились.

Толе би / Ауэзова. Аким обещал, что «завтра-послезавтра» попросит инвестора полностью огородить данное здание. Прошло почти три месяца. Забора нет.

Остановочный комплекс на Толе би/Ауэзова. Во время интервью аким пообещал попросить владельцев восстановить крышу, где отсутствовала одна панель. Панель установили. К 7 декабрю в негодность пришли другие панели. Скамеек до сих пор нет.

Сквер «АРО». Аким обещал его отремонтировать. Слово сдержал.

Интервью проводили 20 сентября 2016 года.

Накренившийся забор возле поликлиники №26, аким Сайран Сайфеденов обещал укрепить в течение недели. Спустя указанный срок, мы получили из акимата фотодоказательства проделанных работ. 7 декабря проверили лично – нареканий нет.

Также аким в интервью говорил, что до конца года в микрорайоне Калкаман будут заасфальтированы 33 улицы. Согласно присланному документу, асфальт пока не восстановлен на восьми улицах.

Тротуары по улице Джандосова в районе рынка «Таусамалы» Сайран Сайфеденов не обещал обустроить к какому-то сроку, но сказал, что «надеяться надо». Мы понадеялись. Пока ничего не изменилось.

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Интервью проводили 14 октября 2016 года.

Вопрос с неэстетичной, а главное, опасной обшивкой дома № 23 по ул. Барибаева / Гоголя аким Ержан Жилкибаев обещал решить. Сроки не называл, но говорил, что «где есть опасность, пройдемся и если нужно уберем». В ответе на соответствующий вопрос в акимате пояснили, что «12 декабря 2016 года правлением кооператива и ТОО «Исакул» подписан договор на текущий ремонт фасада дома по ул. Бузурбаева, 23. Ремонтные работы начнутся с 15 декабря текущего года». В письме также предоставили эскиз оформления фасада. К моменту выхода публикации в акимате сообщили, что рабочие уже приступили к отделке фасада здания новыми панелями

Что касается определения пешеходной зоны по улице Хаджи Мукана западнее ул. Фурманова вдоль ЖК «EL de France» Ержан Жилкибаев в интервью сказал «мы с инвесторами встретимся, пройдемся и конкретно разметку определим, где будет тротуарный пешеход и где будет парковка заканчиваться». По состоянию на 8 декабря никаких изменений не было.

В акимате пояснили следующее: «12 декабря т.г. начаты работы по установке боллардов севернее ул. Хаджи Мукана западнее ул. Фурманова вдоль ЖК «EL de France». Данная установка не допустит заезда, парковки автотранспортов на пешеходной дорожке и обеспечит жителям свободный проход. Данная работа будет завершена 14 декабря 2016 года». В письме приложили фотодоказательства проводимых работ.

Vласть проверила не все обещания акимов. Но даже из того, что было проинспектировано, видно, что далеко не все публичные обещания акимов были исполнены.