«Революции не будет»: как изменится банковский рынок после оздоровления?

На прошлой неделе Международный валютный фонд (МВФ) завершил свою миссию в Казахстане. По её итогам представители института пришли к выводу, что главной проблемой для страны остается состояние банковской системы, которая наводнена плохими кредитами. Ссылаясь на расчеты агентства Moody’s, в МВФ заявили, что объём проблемных активов в рейтингуемых агентством банках составляет в среднем 37%.

Эксперты давно говорят о наличии серьёзных проблем с качеством банковских активов. Их причиной стали злоупотребления иностранным фондированием в начале 2000-х годов, а также мировой финансовый кризис и падение цен на нефть в 2008 году, за которыми последовал невозврат большого количества кредитов. Именно поэтому Национальный банк еще в 2014 году запланировал ужесточить пруденциальные нормативы для финансовых институтов, включая требования по капиталу. Перед этим регулятор намеревался провести их стресс-тестирование, чтобы понять реальное положение дел. Но работа была перенесена на 2017 год из-за кризиса ликвидности, который возник после двукратного падения цен на нефть в 2014 году и перехода к свободному курсообразованию тенге в августе 2015.

Поначалу государственные органы никак не афишировали обеспокоенность ситуацией. Но в конце 2016 года в интервью агентству Bloomberg президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что знает о происходящем и заверил, что государство не даст системообразующему Казкоммерцбанку допустить дефолт. Затем последовали новости о разработке мер по оздоровлению всего рынка.

Недавние заявления о переговорах между Народным банком и Qazkom, а также Банком ЦентрКредит и консорциумом из Цесна банка, холдинга Цесна и предпринимателя Бахытбека Байсеитова – одна из них. Второе решение - отзыв лицензии у Казинвестбанка. Другой мерой стало решение направить в Фонд проблемных кредитов 2 трлн тенге, которые государство направит на выкуп плохих банковских активов. Деталей о том, когда начнётся этот процесс, а также то, кто получит деньги – еще нет.

Эксперты, опрошенные Vластью, ожидают продолжения сделок по слиянию и отзывов лицензий. «С большой долей вероятности я ожидаю появление новых сделок по консолидации и фактов отзыва лицензии у банков. Но предполагать, насколько может сократиться количество игроков в секторе – гадание на кофейной гуще», - говорит директор департамента исследований Halyk Finance Мурат Темирханов.

Чтобы дать такой прогноз, нужно как Национальный банк знать реальное положение дел в каждом банке. «Однако та финансовая отчетность, которую видим мы, не объясняют всю ситуацию», - подчеркнул он. При этом эксперт напомнил о проблеме высокой концентрации депозитов юридических лиц в банках, которая может ударить по их капиталу: «К примеру, когда в Казинвестбанке появилось малейшее чувство, что с ним что-то не так, хотя он выполнял все пруденциальные нормативы, от него начали уходить корпоративные клиенты и банк сразу стал неплатежеспособным».

Темирханов также говорит, что будущее банков будет определять и состояние кредитного портфеля. Те, кто не пострадал от кризиса 2007-2009 годов, будут чувствовать себя лучше. «Хуже всего будет тем, у кого остались старые (с прошлого кризиса - V) проблемные кредиты», - добавил он. Тем не менее, Темирханов не ожидает серьёзного сокращения банков на рынке: «Предположение о том, что в ближайшее время количество участников рынка может сократиться вдвое – очень экстремальное. У нас сейчас 34 банка, и это не такое большое количество на систему».