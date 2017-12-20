Стратегии и кодексы: какие события будут определять развитие экономики в 2018 году?

В 2018 году экономику Казахстана ждёт множество изменений. Одним из основных станет запуск новой экономической политики, изложенной во всё ещё закрытом для публики Стратегическом плане до 2025 года. Вместе с ним должны быть приняты новые версии Налогового кодекса и Кодекса о недрах. Vласть собрала информацию о ключевых событиях, которые в следующем году могут определить дальнейшее развитие страны.

Экономическая политика

В 2018 году правительство по-прежнему ожидает продолжения экономического роста. Оптимистичный сценарий прогноза базируется на цене нефти в $55 за баррель, а пессимистический - $35. За основу, тем не менее, взят базовый сценарий со стоимостью углеводородов в $45, которая ляжет в основу предполагаемого роста ВВП в 3,1%.

Подпитку для его последующего увеличения до 4,5-5% должны обеспечить семь системных реформ Стратегического плана до 2025 года. Документ был презентов в конце ноября, а его реализация начнётся со следующего года. По словам министра национальной экономики Тимура Сулейменова, реформы охватят все ключевые сферы жизни страны: общественные отношения, образование, технологии, бизнес, правовую среду и государственный сектор. Например, система профподготовки должна быть переориентирована на новые кадровые запросы, все учебные программы – кардинально обновлены, а процесс обучения для населения должен стать непрерывным.

У всех этих изменений будет три экономических триггера. Первый из них – улучшение производительности предприятий за счёт роста инвестиций в их технологическое обновление и снижения затрат на ресурсы, транспортировку и реализацию их продукции. Второй – повышение объёмов производства экспортных отраслей, и встраивание страны в глобальные цепочки поставок. Третий – развитие новых отраслей экономики через создание цепочек поставок, сектора услуг вокруг различных отраслей, локализации технологичных компаний, трансфера технологий и коммерциализации инноваций. Эксперты положительно отозвались о характере стратегии, но подчеркнули, что её действенность зависит от готовности к реальному выполнению.

Нефтяной сектор

В следующем году в структуре нефтедобычи продолжит увеличиваться доля трёх крупных месторождений – Тенгиза, Кашагана и Карачаганака. По итогам 2017 года она может составить 60-63%, а к 2025 году, из-за истощения запасов малых и средних месторождений, вырастет до 75%. Но по причине выхода Кашагана на окупаемость его налоговые поступления в Нацфонд будут несколько ниже. Тем не менее, в 2018 году Минэнерго Казахстана ожидает существенного увеличения добычи, однако точный прогноз будет опубликован до конца года.

Одним из главных событий следующего года должен стать запуск новых мощностей Павлодарского и Атырауского нефтеперерабатывающих заводов. В министерстве энергетики обещали закончить их модернизацию до конца 2017 года. После этого все три НПЗ, включая Шымкентский, должны увеличить переработку нефти почти на 20% до 16,5 млн. тонн. Выпуск бензина, таким образом, должен вырасти на 2,34 млн. тонн, дизтоплива – на 917 тыс. тонн, а авиакеросина на 539 тыс. тонн. Это полностью удовлетворит потребности внутреннего рынка в бензине.

Ещё одним важным событием должно стать введение нового Кодекса о недрах. Согласно его проекту, документ должен упростить государственное регулирование отрасли и, через экономические механизмы, стимулировать быструю разведку месторождений. Кроме того, он должен улучшить доступ к геологической информации, утвердить лицензионный режим операций по недропользованию и ввести в действие принцип первой заявки, который даёт возможность получить права недропользования за несколько дней.