Гид по выходным: «Снегурочка» в ARTиШОК, The Spirit of Tengri и новый «Чужой»

ARTиШОК 20 мая организовывает видеопоказ спектакля «Снегурочка» Галины Пьяновой, премьера которого состоялась в новосибирском театре «Новый дом». «Снегурочка» — это фантастическая опера по мотивам пьесы Александра Островского, постановка которой удостоена двух российских театральных премий «Золотая маска». Примечательно, что спектакль покажут не в нынешнем помещении ARTиШОКа, а на их новой – строящейся – площадке: видеопоказ «Снегурочки» — первое мероприятие из целой серии, которая запланирована на время большой стройки. Начало показа в 19.00.

В субботу, 20 мая, в немецком театре покажут спектакль о подростковых проблемах «Contact@net», поставленный Наташей Дубс. «Что делать, когда Contact теряется и семья становится уязвимой? Когда окружающий мир подростка и его близкие становятся ему чужими и Contact@net ни с кем?», - такие вопросы ставят перед зрителями создатели спектакля, показ которого начнется в 19.30. Место – Almaty Towers, 2 этаж.

Казахский музыкально-драматический театр имени К. Куанышбаева в конце прошлого года впервые поставил пьесу Рахымжана Отарбаева «Амре». Спектакль о жизни Амре Кашаубаева, выдающегося казахского тенора, погибшего при невыясненных обстоятельствах, продолжает идти на сцене театра: в этот раз «Амре» покажут в воскресенье, 21 мая, в 19.00.

В ГАТОБ «Астана опера» покажут балет «Манон» британского балетмейстера Кеннета Макмиллана, поставленный на музыку из партитуры одноименной оперы Жюля Массне. Показ балета Макмиллана, чье прочтение романа аббата Прево отличается от знаменитой оперы Пуччини, состоится 20 мая в 18.00.

В ближайшие выходные в Алматы, на площади перед Дворцом республики, пройдет очередной фестиваль этнической музыки The Spirit of Tengri. Фестиваль, изначально рассчитанный в первую очередь на тюркско-монгольский музыкальный фольклор, все увереннее расширяет репертуар: в этом году на The Spirit of Tengri выступят, помимо прочих, артисты из США, Франции, Алжира, Израиля и Гвинеи.

Сегодня, 18 мая, в казахстанский прокат выходит «Чужой: завет» Ридли Скотта – одна из самых ожидаемых премьер года. В новом фильме Скотта, который одни фанаты серии ждали с трепетом, а другие – со скепсисом, расскажут, помимо прочего, о планете великанов из прошлой части кинофраншизы.

12 мая стартовала неделя европейского кино, а на ближайшие выходные запланирован показ венгерского фильма «Икота». Кинолента Дьердя Пальфи основана на реальных событиях: в период с 1914 по 1929 год в венгерской деревеньке Надьрев женщины отравили почти все мужское население.

В материале использованы фото Жанары Каримовой, Немецкого театра, с сайтов Sxodim.com, ticketon.kz, thespiritoftengri.com, movieswatcher.club, kinokopilka.pro.