Гид по выходным: центр редких книг, «Нелюбовь в кино» и ханг драм в театре

Vласть предлагает читателям самые интересные культурные события на грядущие выходные. Что посмотреть, куда пойти, как хорошо и с умом провести свободное время в Алматы и Астане рассказывает Данияр Молдабеков.

В конце 1970-х Людмила Разумовская, учившаяся тогда на высших театральных курсах ГИТИСа, получила от Минкульта заказ – написать пьесу о «трудных подростках». Она написала «Дорогую Елену Сергеевну», которую ведомство не приняло. Ее поставили в Таллине в 1981 году на эстонском языке. Год спустя ее приняли в Ленкоме. Пьеса стала крайне популярной, ее ставили театры по всему Союзу, но вскоре – вновь Минкульт – убрал её из репертуаров. С началом перестройки пьеса о «сложном поколении» подростков вновь появилась на афишах. Спустя годы за ее постановку взялся алматинский театр «Жас Сахна» – там спектакль (под названием "Последний экзамен") покажут 11 июня в 18.00.

В театре ARTиШОК продолжают свой проект «Большая сцена PREVIEW», который, по задумке, поможет коллективу собрать средства на обустройство большой сцены театра. В рамках проекта театр предлагает не только постановки спектаклей, но и, например, концерты-импровизации. В ближайшую субботу, 10 июня, у алматинцев и гостей города будет возможность послушать ханг драм – музыкальный инструмент, разработанный швейцарцами Феликсом Ронером и Сабиной Шерер на основе многих (гамелан, гатам, барабаны, колокольчики и музыкальные пилы) музыкальных инструментов. Импровизировать начнут в 19.00. Место – большая сцена театра, что в бывшем клубе Da Freak.

В Астане, как водится, больше склонны к «классике»: в русском театре драмы им. Горького поставят спектакль «Томирис – царица сакская». В основу пьесы лег роман Булата Жандарбекова. Забавно: пьеса о событиях VI века до н.э. приурочена к 550-летию Казахского Ханства. Впрочем, этот фактор может и не повлиять на качество спектакля. Так это ли не так можно будет узнать в субботу, 10 июня. Начало в 18.00.

С 6 июня по 10 июля в Национальном музее в Астане будет открыта выставка заслуженного деятеля искусств Казахстана Ерболата Толепбая. Работы, представленные на вернисаже, охватывают все периоды творчества художника. Толепбай работает в направлении постимпрессионизма. Кроме того, в его работах заметную роль играет национальный колорит.

В алматинском Aurora Space 7 июня откроется выставка художницы, дизайнера, иллюстратора и преподавателя КазНАИ имени Т.Жургенева Асель Кенжетаевой под названием 7/40. Главная тема вернисажа – женщины. Выставка будет работать до 28 июня.

10 июня в Национальной библиотеке откроется Национальный центр редких книг и манускриптов. Цель центра – собрать и сохранить редкие и важные для истории Казахстана книги, рукописи и манускрипты.

Самая Ожидаемая премьера недели – новая «Мумия» с Томом Крузом и Софией Бутеллой в главных ролях. Завязка здесь классическая: расхититель гробниц (хотя и профессиональный шпион), отправившись в иракское захолустье в поисках наживы, попадает в хорошую перестрелку, в результате которой открывается гробница/тюрьма, где заточена мумия. На этот раз она, правда, оказывается женщиной. Кроме Круза и Бутеллы в фильме играет Рассел Кроу, его персонаж – Генри Джекил, он же мистер Хайд. Видимо, его появление в перезапуске классической франшизы «Universal» – это своего рода подготовка зрителя к экранизации великого романа Роберта Стивенсона. Пожалуй, тоже причина пойти на фильм.

Другой фильм на который стоит обратить внимание – «Нелюбовь» российского режиссера Андрея Звягинцева. Завязка: супруги ускоренно готовят свой развод, ссорятся и не обращают внимания на своего маленького сына. Потом он пропадает.



В материале использованы фото с сайтов almatylyfe.kz, veda-dom.ru, afisha.kz, tolepbay.kz, vteme.kz, а также Данияра Мусирова и Анны Матвеевой