Послание президента в кратком изложении. 8 главных пунктов

1. Модернизация экономики и промышленности. В своем послании Нурсултан Назарбаев обозначил необходимость создать новую модель экономического роста, которая позволит Казахстану конкурировать на международном уровне. Президент назвал эти грядущие изменения Третьей модернизацией, которая будет проводиться в рамках плана нации «100 конкретных шагов». Стимулирование экономического роста, согласно модернизации, должно проходить за счет цифровых технологий, которые будут внедряться во все производственные отрасли, начиная от инновационных отраслей, заканчивая агропромышленным комплексом. Назарбаев поручил правительству принять программу «Цифровой Казахстан». С новым курсом развития страны, должна измениться и система образования. В скором времени правительство должно будет подготовить предложения о том, как сократить разрыв в качестве образования между городскими и сельскими школами, и сформировать учебные программы для развития «способностей критического мышления и навыков самостоятельного поиска информации».

Законодательство будет трансформироваться с учетом создания благоприятных условий для развития наукоёмкой отрасли. Президент поручил создать на базе одного из объектов EXPO международный технопарк, ориентированный на развитие IT. Согласно задумке, он должен стать «платформой для привлечения предпринимателей и инвесторов со всего мира». Для привлечения инвестиций в технопарк будут введены налоговые льготы, упрощенные визовый и трудовой режимы. Вместе с технической базой Назарбаев Университета и технопарка «Алатау», это должно простимулировать в Казахстане развитие информационной индустрии страны. Новые технологии будут внедряться в традиционные отрасли (промышленность, строительный сектор, сельское хозяйство, логистика), за счет автоматизации, использования искусственного интеллекта, анализа больших данных. До 2025 года правительство Казахстана совместно с предпринимателями должны разработать программу технического переоснащения базовых отраслей экономики. Увеличение доли автоматизированных процессов неизбежно приведет к сокращению штата. Обеспечение сокращенного трудового населения работой ляжет на местные органы управления; правительству и акиматам поручено создать условия для перенаправление трудовых ресурсов в другие сферы. Крупные предприятия совместно с акиматами займутся разработкой новых «дорожных карт» и инвестированием в переподготовку сокращаемых работников, их дальнейшее трудоустройство. Центры занятости будут реформированы, на их базе будет создана единая онлайн-платформа по всем вакантным рабочим местам и всем населенным пунктам.

2. Двукратное увеличение несырьевого экспорта к 2025 году. Для достижения этой цели, президент поручил создать при правительстве совет по экспортной политике, в состав которого войдут представители бизнеса. Это ведомство будет оказывать поддержку экспортерам, в том числе и региональным, по принципу «одного окна». Уже до 1 сентября текущего года правительство совместно с акимами и предпринимателями правительство должно разработать единую экспортную стратегию. Кроме того, правительству поручается разработать и инвестиционную стратегию Казахстана. В послании президент подчеркнул роль казахстанско-китайских предприятий, которые будут создаваться в рамках инвестиционной программы между двумя странами. На сегодня по шести проектам начата реализация, два проекта уже запущены.

3. Новые рынки для казахстанского сырья. Что касается основного драйвера экономики – экспортного сырья, то в послании обозначен выход на новые рынки сбыта металла, угля, нефти и газа; проведение геологических разведок. Вместе с тем «дальнейшее развитие этих отраслей должно быть жестко увязано с углублением комплексной переработки сырья». До конца 2017 года в Казахстане будет принят новый Кодекс о недрах, с внесением поправок в налоговое законодательство.

4. Акцент на продукции агропромышленного комплекса. По словам президента, бренд «Сделано в Казахстане» должен стать эталоном качественных и экологичных продуктов питания. Он ставит цель «стать так называемой «хлебной корзиной» по производству зерна на всем евразийском континенте», и обеспечить внутри страны переход «от сырьевого производства к выпуску качественной, переработанной продукции». К 2021 году за счет диверсификации производства (перехода к многопрофильному производству) экспорт продовольственных товаров должен вырасти на 40%. С агропромышленным комплексом в послании связано много поручений, среди которых: пересмотр принципов выделения субсидий и постепенный переход на страхование продукции; создание из домашних хозяйств и малых фермерских хозяйств кооперативов в течение 5 лет; создание системы хранения, транспортировки и сбыта товаров; увеличение площади посевных земель на 40%, до 2 миллионов гектаров; увеличение объема инвестиций в аграрные научные исследования.

5. Развитие инфраструктуры и перевозок. К 2020 году годовой объем транзитных перевозок должен достичь 2 миллионов контейнеров, доход от них должен вырасти до $4 млрд. в год; а годовой объем пассажирских перевозок по воздуху – 1,6 млн. пассажиров. Развитие логистики также предусматривает устранение административных барьеров и улучшение управления инфраструктурой. В связи с увеличением объемов перевозок по Транскаспийскому коридору начнется вторая фазы строительства порта Курык.

6. Стимулирование предпринимательства и снижение роли государства в экономике. Правительство продолжит работу по созданию условий для развития частного бизнеса. По поручению президента, каждый регион страны «должен предложить комплекс мер по развитию массового, в том числе семейного предпринимательства».

Необходимо принять меры по фронтальному снижению всех видов издержек для бизнеса, считает президент. Снижение, в первую очередь, коснется стоимости услуг в энергетике, транспорте и логистике, а также в ЖКХ. Бюрократические процессы для бизнеса будут максимально оптимизированы, оказание государственных услуг будет полностью переведено в электронный формат. Назарбаев поставил перед правительством задачу «разработать к 1 июля текущего года системные меры по дерегулированию бизнеса», то есть устранить необоснованный контроль за предпринимательским рынком. В Казахстане появится рейтинг регионов и городов по легкости ведения бизнеса, регионы с лучшими показателями будут получать специальную ежегодную премию.

Кроме того, президент сообщил о необходимости пересмотреть роль государственных холдингов. Он поручил провести ревизию и оптимизацию управленческих и производственных бизнес-процессов холдинга «Самрук-Казына». Реорганизации также будут подвергнуты холдинги «Байтерек» и «КазАгро». В будущем им будет передана роль операторов по реализации государственных программ развития, при этом, часть их функций будет оптимизирована:

«Все, что может осуществляться частным сектором, нужно передать бизнесу. Также им следует заниматься привлечением фондирования из негосударственных источников на реализацию программ», – говорится в тексте послания.

Государство продолжит развитие государственно-частного партнерства, часть госуслуг будет передана бизнесу, например, развитие социальной инфраструктуры: строительства детских садов, управления объектами жилищно-коммунального хозяйства. При этом подразумевается упростить и ускорить процедуры согласования условий передачи.

7. Макроэкономика и снижение инфляции. Перед Национальным банком страны по-прежнему стоит задача снизить уровень инфляции до 3-4%. Президент в своем послании отметил необходимость «перезагрузить» финансовый сектор. Под этой перезагрузкой подразумевается реформирование банковского сектора и привлечение частного капитала в финансирование экономики.

«Необходимо ускорить работу по расчистке балансов банков от «плохих кредитов» и при необходимости обеспечить их докапитализацию со стороны акционеров. Национальному банку нужно дать больше прав для оперативного контроля за состоянием банков. Он должен перейти от формализованного подхода к риск-ориентированному, чтобы принимать меры воздействия к банкам, не дожидаясь формального нарушения с их стороны. Также необходимо усилить ответственность аудиторских компаний, обеспечить прозрачность акционеров и в целом улучшить корпоративное управление. Все это надо закрепить на законодательном уровне», – говорится в послании.

Надежды с приданием экономическому росту импульса связано со снижением доли государства в экономике до 15% в ВВП. Правительству поручено ускорить и завершить приватизацию порядка из предприятий 800 предприятий до конца 2018 года, то есть раньше запланированного на 2 года; а также ускорить подготовку и выход крупнейших компаний на IPO. Приватизация, по мнению главы государства, должна дать импульс развитию фондового рынка. Правительство будет работать над привлечением население к покупки ценных бумаг. Назарбаев отметил необходимость размещения на фондовом рынке акции компаний фонда «Самрук-Казына». Он поручил правительству совместно с Нацбанком принять меры, направленные на активизацию отечественного фондового рынка.

Также президент намерен проверить расходование бюджетных средств, в первую очередь министерств труда и социальной защиты населения, здравоохранения, образования и науки, на которые приходится более 40% республиканского бюджета. Часть финансирования неэффективных программ будет переброшено на программы Третьей модернизации. Сюда же можно отнести использование средств Нацфонда – к 2020 году размер гарантированного трансферта поэтапно будет снижен до 2 триллионов тенге.

8. Борьба с коррупцией, киберпреступностью и экстремизмом. В рамках реформирования большое внимание планируется уделить защите частной собственности и бизнеса, снижению наказания за правонарушения в предпринимательской сфере, «экономические преступления с невысокой степенью общественной опасности» могут быть декриминализированы. Эту работу правительство будет вести совместно с палатой предпринимателей.

Перед угрозой терроризма усилится борьба с пропагандой религиозного экстремизма, в том числе и в интернете. В тюрьмах, по мнению президента, должна вестись работа по «теологической реабилитации» осужденных. Эти и другие меры профилактики терроризма лягут в основу государственной программе по противодействию религиозному экстремизму и терроризму на 2017–2020 годы. Наравне с терроризмом, в Казахстане будут вести борьбу с киберпреступностью. Для этого по поручению президента будет создана система «Киберщит Казахстана».

В ближайшие годы продолжат масштабную войну начнут с коррупцией. Для этих целей реформируют сферу госзакупок – правительству поручено внедрить единую систему госзакупок по принципу централизованной службы. В борьбе со взяточничеством президент также надеется на поддержку общества.