5 лиц недели: от президента до боксера

Информационное поле Казахстана оказалось насыщенным на прошлой неделе. В столице прошел шестой раунд переговоров по Сирии, президент дал большую пресс-конференцию для СМИ, на парламентских слушаниях в мажилисе презентовали казахский алфавит на латинице, а в конце недели любители бокса имели возможность обсудить результаты долгожданного боя Головкина с Канело.

Нурсултан Назарбаев, президент Казахстана

Нурсултан Назарбаев на прошлой неделе провел пресс-конференцию для представителей отечественных и аккредитованных в Казахстане иностранных средств массовой информации. В ходе нее президент ответил на широкий круг вопросов, в том числе и о тенге. По его словам, в настоящее время никаких предпосылок для девальвации национальной валюты нет. Также он поведал о телефонном разговоре с Дональдом Трампом, в котором президент США заверил Назарбаева, что проводимые санкции Казахстан не затронут и вообще США заинтересованы и дальше развивать отношения с нашим государством.

Говорил президент и о переводе казахского языка на латиницу, назвав его важнейшим мероприятием для всего государства, к которому «мы будем очень вдумчиво подходить и постепенно». Так, например, преподавание на латинице с первого класса начнется уже с 2022 года.

Что касается самого обсуждаемого в стране события этого года, то, по словам Назарбаева, деньги, потраченные на ЭКСПО, уже вернулись в бюджет за счет посещений. Дальше на месте ЭКСПО будут действовать другие проекты, «так что ничего не пропадет», - уверен президент.

Геннадий Головкин, боксер

Самый долгожданный бой осени завершился ничьей. Геннадий Головкин и мексиканец Сауль «Канело» Альварес получили одинаковое количество очков от судей, что позволило казахстанскому боксеру сохранить все четыре титула чемпиона мира в среднем весе: IBF, IBO, WBA (Super) и WBC.

Сам Головкин выразил разочарование судейством: «Для меня судейство - ужасное. Это плохо для бокса. Я все еще чемпион, но сегодняшнее судейство - это нечто невероятное. Это ужасно. Я видел статистику в компьютере, видел реакции людей».

Поединок проходил в Лас Вегасе на 20-тысячной арене T-Mobile. Ранее СМИ сообщили, что оба спортсмена за данный бой получат по 15 млн. долларов минимум.

Касым-Жомарт Токаев, спикер сената парламента

В прошлый четверг Касым-Жомарт Токаев был переизбран спикером верхней палаты парламента. Его кандидатура была выдвинута на пост спикера сената по представлению президента. Токаева выбрали единогласно в ходе тайного голосования.

В своем выступлении Токаев выразил благодарность главе государства за оказанное доверие: «Для меня огромная честь и ответственность осуществлять выверенную и дальновидную политику главы государства. Я буду прилагать все усилия для того, чтобы оправдать доверие Елбасы».

Первый раз Токаев был избран спикером сената 16 октября 2013 года. Непосредственно до этого являлся заместителем генерального секретаря ООН, главой Европейского отделения ООН в Женеве.

​Нартай Дутбаев, экс-председатель КНБ

Военный суд Акмолинского гарнизона признал Дутбаева виновным в разглашении государственных секретов согласно статье 172 уголовного кодекса, превышении служебных полномочий (статья 451 уголовного кодекса) и приговорил бывшего председателя КНБ к 7,5 лет лишения свободы. Также он был лишен воинского звания «генерал-лейтенант», государственной награды и права занимать должности на госслужбе пожизненно. Дутбаев возглавлял КНБ с 2001 по 2006 годы, позже занимал должность советника президента и вице-президента «Казатомпрома».

Другие фигуранты дела Муратов, Хасен и Нуртаев приговорены к 5, 5 и 3,5 годам лишения свободы, соответственно

Фигуранты дела были задержаны в конце декабря 2016 года по подозрению в превышении власти и должностных полномочий.

Максат Усенов

Максат Усенов, народный антигерой, пример правовой безнаказанности или просто везунчик, на прошлой неделе опять заставил говорить о себе казнет. На этот раз причина проста – в конце августа его поймали с коробком марихуаны, правда, общественность об этом узнала только в сентябре. При этом, согласно сообщениию Алмалинского районного суда Алматы, Усенов не отрицал своей вины, раскаялся в содеянном и просил назначить ему наказание в виде штрафа. Подсудимый заявил, что коробок со злосчастной травкой нашел случайно во время прогулки и положил его в карман. Позже, проведя какое-то время в компьютерном клубе, он обнаружил данный коробок у себя в кармане и «сам не понимая как» употребил марихуану, выйдя на улицу. После чего вернулся и положил коробок на компьютерный стол, где полицейские его и обнаружили.

Суд признал Максата Кажымуратовича Усенова виновным в совершении уголовного проступка, предусмотренного частью 2 статьи 296 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта», и назначил ему по наказание в виде штрафа в размере 200 МРП (453 800 тенге).

При этом суд посчитал нужным исключить из предъявленного Усенову обвинение в немедицинском потреблении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров в общественных местах «как излишне вмененной, поскольку объективно ничем не доказывается потребление им наркотического вещества именно в том месте и в то время».

