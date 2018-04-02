5 лиц недели: Детский омбудсман и паводковые воды Казахстана

Минувшие семь дней выдались богатыми на события: вслед за трагедией в Кемерово, в Казахстане принялись массово проверять пожарную безопасность общественных мест. Тем временем Восточно-Казахстанская область ожидаемо оказалась под ударом стихии: паводковые воды затопили 12 районов области, 6 городов и 3 десятка населенных пунктов.

Детский омбудсмен Загипа Балиева

Загипа Балиева продолжает делать громкие заявления. На минувшей неделе детский омбудсмен и депутат мажилиса выразила обеспокоенность тем, что общественные организации имеют доступ в детские дома. По ее мнению, организации мешают воспитанникам детских домов учиться и отдыхать:

«Ни в одном детдоме не должно быть никаких фондов, никаких неправительственных организаций, кроме коллектива детдома. Посещение, проверки должен согласовать попечительский совет, который мы сейчас создаем», – заявила Балиева на заседании республиканского совета директоров детских домов.

Досталось от Балиевой и социальному проекту «Дом мамы», который принимает матерей с детьми, оказавшимися в трудной ситуации, которым некуда пойти. По ее мнению, «Дома мамы» не могут предложить им достойных условий проживания – мамы с детьми вынуждены жить в двух или трехэтажных коттеджах с недостаточной квадратурой. По ее мнению, для проживания мам с детьми достаточно условий в государственных детдомах.

Заявление Балиевой вызвало критику в адрес чиновницы в социальных сетях.

Рэп-исполнитель Жан Ахмадиев

Казахстанский рэпер и журналист Жан Ахмадиев обратился к казахским мужчинам с призывом камчой отчистить казахских девушек, занимающихся коммерческим сексом. Молодой человек снял видео, в котором рассуждал о морали и чести, а затем напал на нескольких девушек. Видео, опубликованное на его канале в Youtube? привлекло внимание общественности. В социальной сети Facebook пользователи требовали ответственности за призыв к насилию и разжигание социальной ненависти, однако полиция установила, что состава преступления в видео нет: оно оказалось подставным, в качестве секс-работниц выступили жена Ахмадиева и его знакомые девушки. Призыв к насильственным действиям остался без внимания полиции. Спустя 5 дней Ахмадиев удалил видео, которое к тому моменту набрало более 900 тысяч просмотров и свыше 7 тысяч комментариев. Никаких заявлений с его стороны не последовало.

Восточно-Казахстанская область

12 районов Восточно-Казахстанской области, 6 крупных городов и десятки сел оказались во власти паводковых вод. В Семее повышение уровня воды в Иртыше привело к подтоплению 141 жилого дома, 596 дачных домов. С пострадавших территорий эвакуированы 220 человек – жители дачных массивов и нескольких улиц. В городе на минувшей неделе была объявлена чрезвычайная ситуация природного характера. По данным синоптиков, ухудшение погоды и проливные дожди в ближайшие дни приведут к формированию паводковых вод в 6 областях Казахстана.

На заседании правительства в Астане стало известно, что на ликвидацию последствий паводка в Восточно-Казахстанской области местный акимат выделил 300 миллионов тенге, аким области Даниал Ахметов пожаловался, что спасателям сложно бороться с водой из-за недостатка необходимых спасательных средств.

Пожарная безопасность

Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово вызвал дискуссию о пожарной безопасности в Казахстане на всех уровнях – от правительства до рядовых казахстанок и казахстанцев. На прошлой неделе проверка пожарной безопасности прошла в торговых центрах в Астане и Астане, а также в Доме министерств. В ближайшее время будут проверены социально-значимые объекты: больницы, школы, детские сады. Генпрокуратура со 2 апреля начнет проверку мест массового скопления людей. Министерство внутренних дел со своей стороны выступило с предложением ужесточить требования к безопасности в торгово-развлекательных центрах, а все детские развлекательные заведения переносить на первые этажи зданий.

В результате трагедии в Кемерово погибло, по последним данным, 64 человека. Среди погибших – жительница Павлодара Марина Баранова, ее дочь и трое внуков, живших в Кемерово. В России Баранова проводила отпуск, решив навестить семью дочери.

Военнослужащий из Талдыкоргана

В субботу министерство обороны Казахстана распространило сообщение о том, что в Талдыкоргане военнослужащий застрелил сослуживца. Подробности инцидента пока не сообщаются.

«31 марта текущего года в департаменте по делам обороны Алматинской области произошел инцидент, в ходе которого военнослужащий застрелил своего сослуживца», - говорится в сообщении Минобороны.

По информации ведомства, в настоящее время по данному факту уполномоченными органами начато расследование. ​