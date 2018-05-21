5 лиц недели: от главы государства до народного кумира

Несмотря на то, что в выходные на весь Казахстан прогремели имена Самал Еслямовой и Сергея Дворцевого , завоевавших престижные награды Каннского кинофестиваля, повестка недели и внутри страны оказалась насыщенной: мажилисмены согласились с новым статусом Совета безопасности, министр информации и коммуникаций рассказал о нововведениях в порядке предоставления сотовой связи, а казахстанские оппозиционеры начали процесс регистрации своей новой ассоциации в Минюсте.

Нурсултан Назарбаев, президент

17 мая глава государства принял участие в открытии XI Астанинского экономического форума. С международными экспертами он говорил о необходимости разработки общих правил для криптовалют, об ответственности международных акторов за «информационный контент», а также призывал сократить разрыв между доходами бедных и богатых. Он назвал «технологическую революцию» одним из факторов, который «на деле лишь с новой силой разгоняет маховик неравенства».

Между тем в среду из мажилиса пришла более важная новость, связанная с главой государства. Депутаты нижней палаты парламента на пленарном заседании без официальной презентации в первом чтении одобрили законопроект, посвященный правовому статусу, компетенциям и организации деятельности Совета безопасности. О законопроекте стало известно еще в конце января 2018 года, когда он и поступил в парламент. Посредством нового закона его авторы предполагают не только преобразовать консультативно-совещательный орган в конституционный. Еще раньше первому президенту Казахстана было предоставлено пожизненное право возглавлять Совет безопасности.

Даурен Абаев, министр информации и коммуникаций

На минувшей неделе слова Абаева дважды стали поводом для широкого обсуждения. Во вторник в кулуарах правительства журналисты поинтересовались мнением министра относительно внушительного бюджета, выделенного на празднование Дня столицы, и подарков, которые регионы готовятся подарить Астане. Вопрос едва заметно смутил главу ведомства: «Вы все время акцентируете внимание на деньгах, но никогда не акцентируете внимание на том мультипликативном эффекте, который приносит любое подобное мероприятие», - заявил он. По его мнению, именно возводимая к празднованию юбилея столицы инфраструктура должна быть в центре внимания. «Сразу после празднования Дня столицы вы забудете о стоимости», - пообещал Абаев казахстанцам.

На следующий день состоялась отчетная встреча министра информации и коммуникаций с населением. На мероприятии Абаев сообщил, что с 1 января 2019 года владельцы мобильных телефонов не смогут получать услуги связи, пока IMEI-код устройства не будет привязан к ИИН и номеру абонента. Он объяснил, что только таким способом можно «серьезно сократить число телефонных краж». «Мы понимаем, что в связи с регистрацией устройств может возникнуть ажиотаж среди населения, поэтому мы максимально упростим процесс регистрации, в том числе предусмотрим регистрацию в режиме онлайн», - добавил Абаев. По его словам, регистрация может начаться уже в июле 2018 года, так как «все процедурные вопросы готовы».

Бахыт Ибрагим, акционер Qazaq Banki

15 мая официальный представитель министерства внутренних дел Алмас Садубаев сообщил журналистам, что Ибрагим задержан 23 апреля на территории Германии по запросу антикоррупционной службы. По данным СМИ, на начало апреля 2018 года он оставался крупнейшим акционером Qazaq Banki, где ему принадлежало чуть больше 10% акций. С апреля 2013 года по июнь 2017 года Ибрагим возглавлял совет директоров финансового института. Месяц назад пресс-служба Qazaq Banki сообщала, что «ухудшением некоторых показателей» банк обязан лицам, которые были назначены Бахытом Ибрагимом и Жомартом Ертаевым. Финансовый институт настаивает, что именно во время управления банком этими «лицами» в 2013-2016 годах были выданы «некачественные кредиты», которые предназначались тем, кто был связан с Ертаевым и Ибрагимом. 8 мая стало известно о задержании Ертаева в центре Москвы.

В конце апреля Национальный банк приостановил действие лицензии Qazaq Banki на привлечение новых депозитов и открытие банковских счетов физических лиц с 28 апреля до 27 июля 2018 года включительно. В середине апреля, выступая на совещании в Акорде, Нурсултан Назарбаев сообщил, что Qazaq Banki находится в группе из трёх банков, которые имеют «ужасные показатели из-за того, что акционеры плохо руководили ими, задолжали и не могут (выполнить обязательства - V) перед своими вкладчиками». Ранее в октябре 2017 года Bank RBK отказался от идеи объединения с финансовым институтом.

Расул Жумалы, Айдос Сарым, Амиржан Косанов, участники движения «Жана Казахстан»

В четверг два политолога и политик предстали перед журналистами на пресс-конференции, чтобы рассказать о новой организации, которая будет призвана политически просвещать казахстанцев, анализировать государственную политику и выстраивать общественную дискуссию по широкому кругу вопросов. В настоящее время движение «Жана Казахстан» подает заявление в министерство юстиции с просьбой официально зарегистрировать его в качестве ассоциации юридических лиц. По словам Жумалы, в неё уже согласились войти движение «Болашак», общественный фонд Liberty, фонд Алтынбека Сарсенбаева и движение Улт Тагдыры. «Это лето мы хотим посвятить тому, чтобы поездить по стране и встретиться с активными блогерами и людьми», - отметил Сарым. Он же пояснил, что деятельность ассоциации будут финансировать входящие в нее участники из числа публичных политиков, экспертов и журналистов.

С 8 по 10 апреля 2018 года в Брюсселе проходил первый форум «Жана Казахстан». В числе зарубежных участников мероприятия был замечен бывший премьер-министр Казахстана Акежан Кажегельдин (руководил кабинетом министров с 1994 по 1997 годы), который с 2002 года проживает в Европе на правах политического беженца. В столице Бельгии участники форума встретились с депутатами Европарламента и заявили, что аналогичные встречи запланированы с представителями конгресса и Госдепартамента США.

Батырхан Шукенов, певец, музыкант, композитор, поэт

15 мая стало известно, что комиссия по социально-культурному развитию акимата предложила депутатам маслихата переименовать 164 улицы в Алматы. Кроме прочих одной из улиц микрорайона «Алатау» Бостандыкского района предлагается присвоить имя Шукенова. Однако новость не вызвала у интернет-пользователей большого воодушевления: на карте ныне улицу Наурыз микрорайона «Алатау» нашли выше проспекта Аль-Фараби и констатировали, что маленькая неприметная улочка не соответствует масштабу личности ушедшего в 2015 году певца.

Между тем, в Кызылорде – на родине певца – память о Батыре решили увековечить по-другому: в пятницу в одном из городских парков вблизи Дворца школьников в торжественной обстановке открыли памятник Шукенову. «Образом для фигуры стал архитектурный образ Батырхана Шукенова из клипа “Отан Ана”, где певец предстает с саксофоном на руках. Общая высота памятника 3,6 метров, высота скульптуры 2,2 м, материал – бронза, высота постамента 1,6 м», - говорится в официальном пресс-релизе акимата Кызылординской области. На открытии, приуроченном к дню рождения певца, присутствовала его мама Диляра Шукенова и близкий друг и соратник Байгали Серкебаев. Заместитель акима области Руслан Рустемов сообщил, что парк, где установлен памятник, также будет носить имя Батырхана Шукенова. Автор памятника – скульптор Мурат Мансуров. Его проект был признан лучшим из восьми проектов, участвовавших в конкурсе в 2017 году.