5 лиц недели: суды, совещания и главная сделка на телеком-рынке

На минувшей неделе от генерального прокурора стало известно о грядущих изменениях в уголовном законодательстве, а глава Верховного суда поделился собственными ожиданиями от принятия нового административного процедурно-процессуального кодекса. Между тем в судах будущее на ближайшие годы предопределили для экс-главы комитета геологии, виновного в получении взятки, и интернет-портала Ratel.kz.

Жакип Асанов, председатель Верховного суда

В пятницу, 13 июля, в Астане состоялось расширенное совещание по итогам работы судов в первом полугодии. Асанов делился знакомыми случаями из судебной практики и призывал судей «не выяснять, кто прав, кто не прав». Глава Верховного суда пытался донести до служителей Фемиды, что принцип состязательности сторон - это не то, чем они должны руководствоваться, рассматривая гражданские дела или разбираясь в нетяжких уголовных преступлениях. «Для нас самое главное - помочь сторонам найти взаимоприемлемое, устраивающее обе стороны решение», - сформулировал Асанов главную идею восстановительного правосудия.

Он также сообщил, что с принятием нового административного процедурно-процессуального кодекса отношения между судьями и истцами, заявившими о нарушении собственных прав со стороны государственных органов, могут в корне измениться. Новый кодекс, отметил Асанов, позволит судьям в таких делах занимать активную позицию, а государство обяжет прилагать усилия по доказыванию собственной правоты, снимая это бремя с гражданина. Истцам, особо подчеркнул глава Верховного суда, после принятия нового кодекса даже не придется беспокоиться о правильности составления заявления: «Достаточно того, что человек недоволен решением, бездействием или каким-то действием госоргана».

Кайрат Кожамжаров, генеральный прокурор

Глава надзорного ведомства на прошлой неделе потряс казахстанцев сенсационным заявлением. На коллегии ведомства во вторник, 10 июля, он заявил, что вскоре до 5 тыс осужденных по тяжким преступлениям выйдут на свободу. По его словам, это должно стать результатом целого ряда мер по гуманизации уголовной политики государства: «Вводятся общественные работы, ограничение свободы по 260 составам преступлений. Снижаются штрафы, уменьшаются сроки лишения свободы по 36 составам, сокращается на пять лет давность привлечения по тяжким преступлениям». Кожамжаров подчеркнул, что соответствующий закон уже подписан главой государства.

На неделе также государственные СМИ распространили интервью с генеральным прокурором, где тот попытался объяснить, что описанная гуманизация «не ухудшила и не ухудшит криминогенную ситуацию». Кожамжаров подчеркнул, что она не коснется «педофилов, убийц, экстремистов, террористов и бандитов». Он убежден, что гуманизация «оздоровляет общество», исключая массу рецидивов, которые «мы получали за счет влияния на людей криминальной субкультуры в тюрьмах».

Куанышбек Есекеев, председатель правления «Казахтелекома»

На минувшей неделе комитет по регулированию естественных монополий завершил рассмотрение ходатайства «Казахтелекома» о приобретении 75% акций мобильного оператора Kcell и, в конечном итоге, одобрил сделку. Госорган обосновал свое решение тем, что в настоящее время нацкомпания не имеет рыночной доли на рынке услуг сотовой связи (контрольный пакет в ТОО «Мобайл Телком-Сервис», представляющие бренды «Алтел» и «Tele2», принадлежит шведской «Tele2 AB»). В министерстве национальной экономики подсчитали, что при положительном исходе сделки «Казахтелеком» займет на рынке сотовой связи 37,5%.

Глава нацкомпании считает одобренную сделку «определенным технологическим прорывом» и объясняет решение регулятора стремлением к развитию технологии 5G. Именно из-за технологического потенциала «Казахтелеком», по словам Есекеева, и готов мириться с «непростыми» обязательствами по приобретению Kcell: регулятор ограничил нацкомпанию в возможности влиять на операционные и бизнес-процессы сотового оператора. Кроме этого, Есекеев подчеркнул, что «базово для нас очень важно, чтобы и наш конкурент (Beeline - V) получал хорошие условия». Главный конкурент, в свою очередь, по-прежнему видит множество «системных последствий для рынка» при положительном исходе сделки.

Базарбай Нурабаев, бывший председатель комитета геологии и недропользования министерства по инвестициям и развитию

Судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны Асхат Аширбеков в среду, 11 июля, приговорил Нурабаева к 7,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества, добытого преступным путем, и пожизненным запретом занимать должности на государственной службе. Бывшего высокопоставленного чиновника признали виновным в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. 10 лет лишения свободы по тому же делу получил заместитель Нурабаева Ниязбек Курбанов. Еще год судья определил для брата бывшего главы комитета геологии Галымжана Нурабаева за посредничество во взяточничестве.

Судебное разбирательство по делу Базарбая Нурабаева началось в апреле 2018 года, а в апреле 2017 года Национальное бюро по противодействию коррупции сообщило, что бывший чиновник «организовал масштабную преступную схему по получению взяток в особо крупных размерах на системной основе от предпринимателей за заключение контрактов на недропользование по всей территории Республики Казахстан». В марте 2017 года Нурабаев был задержан с поличным при получении очередной части взятки в размере $20 тыс за оказание содействия в заключении контракта на государственное исследование недр.

Олег и Екатерина Бендицкие, наследники журналиста Геннадия Бендицкого, одного из основателей интернет-портала Ratel.kz

Судья Ауэзовского районного суда города Алматы Гульжан Имансерикова в пятницу, 13 июля, огласила резолютивную часть своего решения относительно иска Олега и Екатерины Бендицких – в удовлетворении требований отказать. Наследники покойного журналиста Геннадия Бендицкого требовали от комитета информации министерства информации и коммуникаций признать вынесенный им 18 апреля 2018 года указ №2 незаконным. Документ признал утратившим силу свидетельство о постановке на учет сетевого издания «Аналитический интернет-портал Ratel.kz». Истцы были намерены обязать комитет устранить в полном объеме нарушение их прав и включить интернет-портал в государственный реестр СМИ.

28 мая 2018 года судья Медеуского районного суда города Алматы Гульмира Бисенова удовлетворила иск прокурора и своим решением на один год приостановила выпуск сетевого издания, отменила его регистрацию и запретила пользоваться доменными именами Ratel.kz и Balborsyk.kz на пространстве казахстанского сегмента интернета. Главному редактору Ratel.kz Марату Асипову запретили распространять информационные материалы под именами своего интернет-портала в других СМИ, а также на ресурсах Ratel.kz, Balborsyk.kz, Wildratel.com, Itau.kz и других доменных именах.