5 лиц недели: дело Дениса Тена

19 июля на 26-м году жизни скончался казахстанский фигурист Денис Тен. Утрата подтолкнула общество к объединению ради реформы системы МВД. Так на минувшей неделе Общественный совет Алматы потребовал отставки глав МВД и ДВД города. После долгого молчания министерство внутренних дел страны прокомментировало убийство знаменитого фигуриста. Так департамент внутренних дел города провел показательный рейд по трём авторынкам Алматы, а под конец недели полицейские задержали третьего подозреваемого по делу об убийстве Дениса Тена.

Общественный совет Алматы

В понедельник Общественный совет Алматы на заседании с участием представителей департамента внутренних дел города единогласно проголосовал за то, чтобы поставить перед руководством страны и города вопрос об отставке начальника ДВД Алматы Серика Кудебаева и министра внутренних дел Калмуханбета Касымова. Решение было принято после полуторачасового заседания городского общественного совета, на котором с кратким отчетом выступил замначальника ДВД Алматы Газиз Нуркаев, а члены совета озвучили больше десятка предложений по реформированию деятельности правоохранителей.

Также, по словам Нуркаева, у сотрудников ДВД Алматы нет правовых оснований проверять авторынки без наличия конкретных показаний подозреваемого о том, что он сбыл краденое имущество именно там. Замначальника департамента предпочел не комментировать вопрос о том, были ли в случае убийства Дениса Тена проведены все необходимые оперативные действия на авторынках города, сославшись на тайну следствия.

Заседание общественного совета было инициировано в связи с трагической гибелью казахстанского фигуриста, олимпийского чемпиона Дениса Тена, который получил несовместимые с жизнью ножевые ранения в попытке предотвратить кражу зеркал с собственного автомобиля в центре города.

Заместитель министра Рашид Жакупов

На следующий день, во вторник, после пяти суток молчания, в министерстве внутренних дел прокомментировали убийство казахстанского фигуриста Дениса Тена. Заместитель министра Рашид Жакупов заверил, что задержаны люди, которые действительно совершили это преступление. Вместе с этим он сообщил, что сейчас полиция проверяет причастность подозреваемых Нуралы Киясова и Армана Кудайбергенова к совершению других преступлений.

Кроме того, Рашид Жакупов заявил, что его шеф – глава МВД Калмуханбет Касымов – после возвращения из командировки встретится с журналистами и общественностью, чтобы ответить на все их вопросы. Что касается вопроса ответственности начальника ДВД Алматы, то, по его словам, министерством внутренних дел проводится служебная проверка деятельности департамента и «вопрос об ответственности руководства ДВД Алматы на уровне министерства внутренних дел (будет решен - V) по окончанию этой проверки».

Также он сообщил, что МВД начало служебное расследование в отношении сотрудников РОВД, которые отпустили Армана Кудайбергенова, предполагаемого убийцу Тена. По словам Жакупова, при ускоренном досудебном расследовании у дознавателя не было возможности избрать для Армана Кудайбергенова содержание под стражей в качестве меры пресечения.

Адвокат Джохар Утебеков

После выступления заместителя министра внутренних дел Рашида Жакупова, адвокат Джохар Утебеков сообщил Vласти, что дознаватель по делу Кудайбергенова все же имел право взять его под стражу. «Замминистра врет, что у него (дознавателя - V) якобы не было выбора. Он нарисовал такую вилку безвыходности. Но, понимаете, нигде в законе и не сказано, что даже если, скажем, человек убил 100 человек, его надо брать под стражу без вариантов. Такой нормы нигде нет, конечно», - пояснил адвокат для Vласти в телефонном разговоре.

Утебеков уверен, что в данном случае заместитель министра внутренних дел пытается таким образом оправдать своих подчиненных и не потерять собственное кресло.

Рейд по авторынкам Алматы

Не смотря на то, что в понедельник замначальника ДВД Алматы Газиз Нуркаев заявил, что сотрудники департамента не имеют правовых оснований проверять авторынки без наличия конкретных показаний, в среду утром полицейские и военнослужащие Национальной гвардии организовали рейд на три авторынка Алматы, одним из которых был «Жибек Жолы». В оперативном мероприятии было задействовано порядка 2000 человек. По словам представителя ДВД Салтанат Азирбек, в ходе рейда проверялись граждане, находящиеся на рынке, как из числа покупателей, так и продавцов. Организаторы рейда также проверяли наличие у продавцов лицензии на торговлю автозапчастями и отсутствие задолженности по налогам. Сами продавцы рынка отрицали, что скупают или торгуют краденными запчастями. Автозапчасти, по словам продавцов, они покупают на складе, в таком состоянии, в каком они лежат на прилавках.

Директор рынка Агзам Ибрагимов рассказал, что с теми, кто скупает краденные запчасти, будет расторгнут договор.

Третий подозреваемый по делу убийства Дениса Тена

В пятницу заместитель генерального прокурора Марат Ахметжанов заявил о задержании третьего человека по делу об убийстве Тена. Ахметжанов уточнил, что фамилию называть не будет, добавив, что третьего человека задержали за недонесение.

Немного позже полиция Алматы сообщила, что в недонесении подозревается Жанар Толыбаева. Постановлением Алмалинского районного суда в отношении Толыбаевой принята мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Девушка также подозревается в краже по статье 188 Уголовного кодекса.