5 лиц недели: стабильный запрет на митинги и дело Кузнецова

На минувшей неделе акимат Алматы назвал новые причины для запретов на митинги; Александра Кузнецова, осужденного за драку у бара "Чукотка", вновь решили вернуть в колонию, но он покинул страну; Стало известно, что вскоре вступит в силу трёхмесячный запрет на ввоз бензина из России.

Власти Алматы и митинги

В Алматы организаторы митинга за реформу МВД в третий раз получили отказ со стороны местных властей. Акимат Алматы прислал отказ в ответ на скорректированный запрос о проведении митинга за реформу МВД в период между 11 августа и 11 сентября. В этот раз свое решение акимат объяснил обеспечением прав и свобод других лиц, работой транспорта и сохранением зеленых насаждений.

Также на прошлой неделе активисты подготовили иск к акимату города с требованием признать незаконным постановление об отказе на проведение митингов из-за ремонтных работ в сквере за кинотеатром «Сары-Арка». Иск был передан в Бостандыкский районный суд.

Напомним, спустя несколько дней после убийства фигуриста Дениса Тена активисты подавали заявку на проведение митинга за реформирование системы МВД в сквере за кинотеатром «Сары Арка» днем 4 августа. Они получили отказ, обоснованный тем, что в этот день в этом месте будут проходить мероприятия, приуроченные ко Дню спорта (сам праздник отмечается ежегодно в третье воскресенье августа). Мероприятие, приуроченное ко Дню спорта, проходило 4 августа в сквере, несмотря на то, что там уже начались ремонтные работы.

Позже алматинские активисты подали 32 заявления на проведение митинга за реформу МВД - с 11 августа до 11 сентября. Они получили 32 отказа от акимата - власти города сослались на ремонтные работы.

Александр Кузнецов, осужденный за драку у бара «Чукотка»

Во вторник в Алматинском областном суде в Талдыкоргане прошло рассмотрение дела Александра Кузнецова, которого осудили за драку у бара «Чукотка» в Алматы. Брат погибшего в драке Даулет Мураткалиев подал апелляцию на решение первой инстанции о замене неотбытого наказания на штраф. Судья удовлетворил жалобу Мураткалиева.

Днем позднее стало известно о том, что Кузнецов покинул Казахстан , его друзья утверждают, что выезд был легальным.

Ранее, 2 июня, Александру Кузнецову заменили неотбытый срок денежным штрафом.

Кузнецов был осужден за драку у бара «Чукотка» в Алматы, в результате которой погиб Сырым Мураткалиев. В июне 2015 года судом первой инстанции Кузнецов был приговорен к заключению сроком на полтора года по статье «Причинение смерти по неосторожности».Позднее апелляционная коллегия Алматинского городского суда отменила приговор суда первой инстанции. Кузнецова признали виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Ему назначили восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Трёхмесячный запрет на ввоз бензина из России

В Казахстане вводится запрет на ввоз бензина из России сроком на три месяца. Текст приказа был опубликован в прошедшую пятницу на сайте «Казахстанской правды» и вводится в действие через 10 календарных дней после его первого официального опубликования.

Как ранее заявил министр энергетики Канат Бозумбаев, решение связано с профицитом этого вида топлива в Казахстане. Более того, в стране появятся излишки бензина в 500 тыс. тонн после ввода в эксплуатацию крекинговой установки на Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе.

Также министр заверил, что запрет на импорт бензина из России не скажется на внутреннем рынке Казахстана и дефицита не будет: «Не будет дефицита, потому что у нас сейчас профицит в полтора раза по сравнению с необходимыми нормативными запасами. Сегодня у нас запас почти 330 тысяч тонн, а нам нужно около 200 тысяч тонн, грубо говоря. Нам хватит».

Ерлан Сагадиев, министр образования и науки

Ерлан Сагадиев заявил, что министерство образования и науки намерено отзывать у высших учебных заведений лицензии по специальностям, выпускники которых не смогут устроиться на работу. Такие меры, по мнению Сагадиева, приведут к профориентации вузов.

Как напомнил министр, закон об академической свободе, принятый в этом году, дает возможность вузам оперативно обновить образовательные программы. Рейтинг образовательных программ Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», основанный на занятости и оценке профессиональных союзов работодателей, а значит, «на востребованности и современности образовательных программ», дает вузам четкое направление обновления.

«В первую очередь на базе рейтинга, основанного на занятости выпускников, Министерство начнет принимать меры по отзыву лицензий у вузов по специальностям, где мы все видим идет низкое трудоустройство. 17 лицензий в этом году уже отозвано. Работа будет усилена. Это приведет к профилизации вузов по основным направлениям. Там, где они могут хорошо преподавать, пусть преподают. Там, где диплом не дает хорошей востребованности, преподавать не имеет смысла», - сказал министр.

Олег Смоляков, заместитель председателя Национального банка

Олег Смоляков заявил, что казахстанский тенге является не самой чувствительной валютой, однако в случае необходимости Национальный банк готов осуществлять интервенции, чтобы сгладить значительные колебания. Он объяснил, что в последние дни ситуация на внутреннем валютном рынке объясняется «значительной волатильностью валют стран - основных торговых партнеров на фоне геополитической напряженности».

«Так, 13 августа курс тенге составил 363,22 тенге за доллар, с начала августа ослабление тенге составило 4,8%, а с начала года – 9,3%. При этом казахстанский тенге – не самая чувствительная валюта. Фундаментальный платежный баланс в первом полугодии, по предварительной оценке, в два раза лучше с точки зрения дефицита текущего счета, чем за первое полугодие прошлого года. Мы видим сбалансированные потоки по финансовому счету, и в целом это отражается на том, что относительно российского рубля, который подешевел на 17% с начала года, тенге существенно стабильнее», - подчеркнул зампред Нацбанка.

Смоляков также заверил, что регулятор осуществляет постоянный мониторинг ситуации на валютном рынке и в случае необходимости «готов осуществлять интервенции, направленные на сглаживание значительных и дестабилизирующих краткосрочных колебаний».