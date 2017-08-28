Театр ARTиШОК успешно завершает краудфандинговую кампанию

Весной театр ARTиШОК начал краудфандинговую кампанию для строительства большой сцены на месте бывшего ночного клуба DaFreak. Полный бюджет создания площадки составил 21 млн тенге. На сайте Starttime.kz театр открыл краудфандинговую кампанию, где планировал собрать 3 млн тенге на закуп светового оборудования и оснащение сцены — самого необходимого для функционирования площадки. В понедельник ARTиШОК успешно закрывает кампанию, собрав 4,2 млн тенге.

В конце апреля театр АРТиШОК устроил экскурсию/пресс-конференцию от старой сцены, находящейся и не прекращающей свою работу в подвальном помещении на Кунаева 49/68, до новой Большой сцены на месте бывшего и легендарного для алматинцев ночного клуба DaFreak. Тогда актеры и члены команды театра рассказали и показали, почему им жизненно необходима большая сцена. Уже тогда театр нашел первых партнеров, готовых поддержать сбор средств на создание новой площадки. Среди них были архитектурно-проектная компания AHR Architects, спроектировавшие новую сцену театр, банк Астаны и со-основатель клуба DaFreak, бара Чукотка и кафе Неделька Данияр Сулейменов. Главным информационным партнером выступил интернет-журнал Vласть, который в течение нескольких месяцев рассказывал о том, как Театр строит Театр.

Пока театр строил театр, новая площадка уже работала. АРТиШОК запустил проект «Большая сцена PREVIEW» в рамках, которого устраивал серию мероприятий в период строительства новой площадки. В конце театрально сезона там же был проведен пресс-завтрак, где управляющий директор театра Анастасия Тарасова и режиссёр Галина Пьянова подвели итоги XVI сезона и рассказали о предстоящих планах. Тогда театр собрал и заработал 12 млн тенге, а на сайте Starttime.kz было собрано 782 тыс. тенге. Также команда АРТиШОКа рассказала, что считает краудфандинг самым важным, теплым и дорогим контактом со зрителями.

За 12 дней до окончания краудфандинга театр провел марафон подарков для участников кампании. Каждый день партнеры ARTиШОКа дарили подарки участникам краудфандинговой кампании, пожертвовавшим наибольшую сумму в течение дня.

За день до окончания кампании на сайте театр АРТиШОК на своей странице в Facebook написал, что их поддержало более 170 человек и еще столько же через личные взносы. Через краудфандинг они собрали почти 2,7 млн тенге, 90% от заявленной суммы.

В последний день краудфандинга, можно сказать в последние минуты, крупный партнер кампании #Театрстроиттеатр сеть кинотеатров CINEMAX внесла 1,5 млн тенге. Таким образом театр собрал 141% от запланированной суммы. Однако это не первый взнос сети кинотеатров. Как рассказала Анастасия Тарасова, компания также внесла 500 тысяч тенге в середине лета.

«4 месяца краудфандинга потребовали от нас 4 месяца напряженной работы по его продвижению. Когда ты начинаешь такое благое дело, тебя, конечно, сразу поддерживают информационно и финансово близкие люди, коллеги, друзья, преданные зрители. Но как сделать так, чтобы активность не угасала 4 месяца, в этом была основная задача, - делится Тарасова. - Нам было важно, чтобы в течение лета люди могли приходить к нам стройку, видеть объемы и задачи своими глазами и оценивать новую сцену, ее возможности не теоретически, а практически. В краудфандинге тебя могут поддержать, сделав взнос - хоть 500 тенге, хоть 200. В этом случае важен момент принятия решения и действия. Ежесекундно мы боремся не с тем, что нам жалко денег (мы все в разы больше оставляем в такси и кофейнях), а с тем, что нужно встать и уделить этому мысли и время».

Как рассказала Тарасова, для театра стала очень важна поддержка крупного и среднего бизнеса. «Каждый партнер кампании принял активное участие в информационном продвижении краудфандинга и в марафоне подарков в рамках его завершения. Так один из наших крупных партнеров, сеть кинотеатров CINEMAX, сделал взносы дважды - 500 тысяч тенге в середине срока и 1 500 000 в самом финале. Когда большой бизнес идет в проект наравне с обычным человеком - для меня это пример открытости и готовности помогать обществу в создании чего-то хорошего и важного. Когда большой бизнес не прячет лицо, делает это прозрачно, это говорит о какой-то здоровой ситуации в принципе. Это большой сдвиг в области меценатства и благотворительности», - считает управляющий директор театра.

Ранее, когда театр АРТиШОК проводил сбор средств на вентиляцию, люди, вносившие средства, просили не афишировать их вклад. Поэтому Анастасия считает подобную открытость компаний важной.

«Я считаю, что этот пример может быть заразительным для многих других. Хочу отметить что краудфандинг на сайте stаrt-time является лишь частью кампании по сбору денег на строительство Большой сцены. Наш базовый бюджет 21 миллион тенге и мы по-прежнему продолжаем над ним работать. Открытие площадки запланировано на конец сентября - начало октября. Все лето мы потратили, чтобы оснастить сцену технически, сделать проводку, подготовить все под установку света и звука. Сейчас мы приступаем к финальной части ремонта, отделке помещения. Мы так же открыты к помощи и поддержке, потому что все это очень большие затраты, которые к сожалению не получается заранее просчитать от и до», - резюмировала Анастасия.