Предельные тарифы на электроэнергию утвердят в первой декаде декабря – Бозумбаев

Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев доложил главе
государства Нурсултану Назарбаеву о ходе исполнения поручений, данных президентом
на заседании Совета безопасности 7 ноября по снижению тарифов. В частности, он рассказал
о результатах проведенных работ по установлению предельных тарифов на выработку
электрической энергии на станциях, сообщила пресс-служба президента.
«В первой декаде декабря состоятся торги, по итогам которых определится тариф на мощность. И в первой же декаде на основе этого мы утвердим предельные тарифы на электрическую энергию. Они по разным типам станций будут дифференцированными. Но, все они будут снижены от 5 до 20% в среднем, в зависимости от вида станций», - сказал Бозумбаев.
«Была озвучена критика в отношении тарифов, за которые отвечает не только министерство энергетики. За источник электроэнергии и транспортировку несет ответственность министерство энергетики, а контроль над перераспределением и доведением до потребителя осуществляет антимонопольный комитет», - сказал в свою очередь глава государства.
Он добавил, что ответственность за контроль над тарифообразованием возложена не только на министерство энергетики, но и на министерство национальной экономики. Также была отмечена необходимость проведения работы со стороны антимонопольного комитета МНЭ по снижению тарифов региональных станций и энергоснабжающих организаций.
«Ежегодно на заседании правительства министерство энергетики докладывало о необходимости снижения тарифов. По этим вопросам премьер-министр и правительство не принимали мер. Поручаю всем, чтобы в этой сфере был наведен порядок. Вся цепочка ответственных ведомств должна быть под эгидой министерства, либо Правительство само должно координировать процесс», - подчеркнул Назарбаев.
Вместе с тем он похвалил министерство энергетики.
«Министерство завершает год с хорошими показателями по всем направлениям, в том числе в сфере добычи нефти, электроэнергетики, альтернативных источников энергии, геологоразведки, и по работе с крупными инвесторами», - сказал президент.
В завершение встречи глава государства одобрил походы министерства по регулированию тарифов на рынке электроэнергии и дал ряд конкретных поручений.
Напомним, что президент поручил снизить тарифы на электроэнергию до конца года.
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