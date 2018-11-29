Предельные тарифы на электроэнергию утвердят в первой декаде декабря – Бозумбаев

Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев доложил главе государства Нурсултану Назарбаеву о ходе исполнения поручений, данных президентом на заседании Совета безопасности 7 ноября по снижению тарифов. В частности, он рассказал о результатах проведенных работ по установлению предельных тарифов на выработку электрической энергии на станциях, сообщила пресс-служба президента.

«В первой декаде декабря состоятся торги, по итогам которых определится тариф на мощность. И в первой же декаде на основе этого мы утвердим предельные тарифы на электрическую энергию. Они по разным типам станций будут дифференцированными. Но, все они будут снижены от 5 до 20% в среднем, в зависимости от вида станций», - сказал Бозумбаев.

«Была озвучена критика в отношении тарифов, за которые отвечает не только министерство энергетики. За источник электроэнергии и транспортировку несет ответственность министерство энергетики, а контроль над перераспределением и доведением до потребителя осуществляет антимонопольный комитет», - сказал в свою очередь глава государства.

Он добавил, что ответственность за контроль над тарифообразованием возложена не только на министерство энергетики, но и на министерство национальной экономики. Также была отмечена необходимость проведения работы со стороны антимонопольного комитета МНЭ по снижению тарифов региональных станций и энергоснабжающих организаций.

«Ежегодно на заседании правительства министерство энергетики докладывало о необходимости снижения тарифов. По этим вопросам премьер-министр и правительство не принимали мер. Поручаю всем, чтобы в этой сфере был наведен порядок. Вся цепочка ответственных ведомств должна быть под эгидой министерства, либо Правительство само должно координировать процесс», - подчеркнул Назарбаев.

Вместе с тем он похвалил министерство энергетики.

«Министерство завершает год с хорошими показателями по всем направлениям, в том числе в сфере добычи нефти, электроэнергетики, альтернативных источников энергии, геологоразведки, и по работе с крупными инвесторами», - сказал президент.

В завершение встречи глава государства одобрил походы министерства по регулированию тарифов на рынке электроэнергии и дал ряд конкретных поручений.

Напомним, что президент поручил снизить тарифы на электроэнергию до конца года.

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