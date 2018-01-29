​5 лиц недели: пожизненный председатель Совбеза, нуждающийся агрохолдинг и закрытое Мининформации

Министерство юстиции регламентирует деятельность Совета безопасности и предлагает сделать Нурсултана Назарбаева его пожизненным председателем, холдинг «КазАгро» получит 60 млрд тенге из госфонда социального страхования, Минюст и Национальный банк убедили суд Амстердама в неправомерности заморозки $22 млрд активов Национального фонда, Генпрокурор узнал о массовом уголовном преследовании неповинных граждан, а министерство информации и коммуникаций победило на первых слушаниях о скрытой информации о получателях госинформзаказа.

Нурсултан Назарбаев, президент Казахстана

Министерство юстиции намерено регламентировать деятельность Совета безопасности, которая прежде определялась указами президента и соответствующим положением. С помощью них утверждались задачи, состав органа и полномочия его членов. Наиболее примечательный момент нового законопроекта – наделение Нурсултана Назарбаева пожизненным правом возглавлять Совбез.

После принятия документа состав органа будет закреплён законодательно. В него войдут президент, руководитель его администрации, председатели сената и мажилиса, премьер-министр, государственный секретарь, секретарь Совета безопасности, генеральный прокурор, председатель КНБ, министр иностранных дел, министр обороны и министр внутренних дел.

Новое положение определяет Совбез как «консультативно-совещательный орган», который образует президент Казахстана. В его полномочия будут входить выработка решений и помощь в обеспечении «обороноспособности и национальной безопасности, сохранения государственного суверенитета, независимости и территориальной целостности Республики Казахстан, поддержанию социально-политической стабильности в стране, защите конституционных прав и свобод граждан».

Умирзак Шукеев, министр сельского хозяйства

В начале прошлой недели стало известно, что холдинг «КазАгро» получит 60 млрд тенге инвестиций от Государственного фонда социального страхования. На эти деньги он собирается закупить зерно. При этом вице-премьер - министр сельского хозяйства Умирзак Шукеев пообещал, что деньги будут возвращены фонду в полном объёме: «Я гарантирую лично (возврат средств - V), потому что «КазАгро» - государственная компания. Она на эти деньги сейчас, в первую очередь, произведет закуп зерна, а покупаем мы это зерно по самой низкой цене. Мы продадим и вернем».

Несколькими днями позже пресс-служба холдинга заявила, что он обращается к фонду из-за давней проблемы казахстанской экономики – нехватки долгосрочной ликвидности. Такими источниками, по её словам, могут служить средства Нацфонда, ЕНПФ и Государственного фонда соцстрахования. В холдинге также отметили, что рассматривают последний как одного из новых крупнейших инвесторов в Казахстане, обладающих достаточным объёмом долгосрочных финансовых ресурсов для кредитования агросектора.

Подробнее о низкой финансовой эффективности агрохолдингов Казахстана можно прочитать здесь.

Национальный фонд

В середине прошлой недели окружной суд Амстердама удовлетворил ходатайство Национального банка Казахстана о снятии ареста с активов Национального фонда в размере $22 млрд, которые находились на кастодиальном хранении в Bank of New York Mellon. Причиной заморозки стали судебные разбирательства страны с молдавским бизнесменом Анатолием Стати.

Судебные тяжбы между Стати, его сыном Габриэлем, двумя контролируемыми семьей компаниями и Казахстаном тянутся несколько лет в разных судах. Молдавские бизнесмены, которые инвестировали в нефтегазовую отрасль Казахстана, обвинили государство в попытке рейдерского захвата своей собственности и потребовали возмещения убытков в размере более $4 млрд. Казахстан отрицает эти утверждения, и через суды пытается доказать обратное.

В январе 2013 года арбитражный суд Стокгольмской торговой палаты установил нарушение Казахстаном Договора об энергетической хартии и присудил к выплате около $500 млн. в пользу семьи Стати. Минюст Кащахстана сообщил, что в июне 2017 года Высокий суд Англии признал, что «арбитражное решение было получено мошенническим путем. Были назначены слушания по существу, которые на сегодняшний день продолжаются».

В сообщении Минюста относительно решения амстердамского суда подчёркивается, что ранее судебные органы Нидерландов уже отказывали Стати в наложении ареста на активы Нацфонда. Стати скрыл эти факты, тем самым введя суд в заблуждение. Аналогичные иски Стати подал в суды Швеции и Бельгии, их оспаривание продолжается. До окончания процессов активы Нацфонда будут заморожены.

Кайрат Кожамжаров, генеральный прокурор Казахстана

В минувшую пятницу, после ознакомления с судебной практикой Казахстана, Генпрокурор Кайрат Кожамжаров заявил, что четверть уголовных дел в стране прекращается из-за необоснованного вовлечения граждан в уголовный процесс. В этой связи он потребовал от прокуроров усилить надзор за ходом досудебного расследования. Главным показателем эффективности прокурора, по его словам, должна будет стать защита конституционных прав населения.

Кожамжаров также подчеркнул, что ключевой задачей сотрудников ведомства останется и рассмотрение жалоб и заявлений граждан. Он заявил, что ни одно обращение не должно оставаться без внимания. Вместе с тем прокурорам необходимо полностью и всесторонне исследовать обстоятельств дела. Это, в частности, должно помочь выявлять те сферы, где нарушаются права граждан.

Министерство информации и коммуникаций

В конце прошлой недели специализированный межрайонный экономический суд Астаны отклонил иск общественного фонда «Правовой медиа-центр» к министерству информации и коммуникаций. Его предметом был отказ ведомства предоставлять данные по получателям государственного информационного заказа. Его объём составлял более 2 млрд тенге, которые должны были пойти на производство теле- и радиопродукции примерно по 30 тематическим направлениям. Министерство объясняло своё нежелание делать информацию доступной её «ограниченным доступом», однако не уточнило почему она имеет подобный статус.

По словам директора фонда Дианы Окремовой отклонение её иска суд объяснил тем, что эта информация «нарушает законные права и интересы физических лиц». «Каким образом (нарушает - V) - он не пояснил. Но до этого свои аргументы высказывали представители министерства, и они были просто фееричны. Оказывается, если общество узнает, какие негосударственные СМИ получают деньги из бюджета, это может снизить доверие к ним и ухудшить их имидж. А, соответственно, - ухудшить отношение общества к госзаказу. А еще СМИ, которые не получают госзаказ, могут оказывать давление на комиссию, ее распределяющую», - написала она на своей странице в Facebook.

Окремова рассказала, что фонд намерен оспорить решение после его вступления в силу: «Мы, безусловно, хотим подавать апелляцию и дойти до Верховного суда, если будет необходимо. Мы также хотим оспорить решение судьи о проведении процесса в закрытом режиме».