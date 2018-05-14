5 лиц недели: митинг, предприниматели и банк

За полупраздничное начало мая в Алматы успели задрежать не менее 50 участников несанкционированного митинга, в Москве задержали известного банкира Жомарта Ертаева за махинации с активами Bank RBK, глава компании КЦДС «Атакент» рассказал о работе своей компании и недопониманиях с акиматом Алматы, IT-специалист и бывший сотрудник прокуратуры Багдат Мусин покинул государственную службу, а Национальный банк продолжал наблюдать за попытками Банка Астаны преодолеть кризис ликвидности.

Протестующие в Алматы

В минувший четверг несколько десятков человек вышли на несанкционированный митинг в центре Алматы. Это произошло после призыва несистемного политического движения Демократический выбор Казахстана, которое было признано экстремистским в середине марта этого года. В 11 часов утра на улице Панфилова собрались несколько десятков человек с транспарантами и синими шарами. Они выражали обеспокоенность судьбой политических заключенных и требовали их скорого освобождения. По подсчётам агентства Reuters, на месте были задержаны и погружены в полицейские газели не менее 50 человек. Среди них были и случайные прохожие.

Позже пресс-служба ДВД Алматы распространила сообщение о «попытке организации митинга». «10 мая около 11:00 часов у здания ГАТОБ им. Абая группой граждан была организована попытка проведения незаконного митинга. Прокуратурой собравшимся были разъяснены права и обязанности по недопущению противоправных действий, в результате некоторые из них доставлены в РУВД для выяснения обстоятельств», - говорится в пресс-релизе.

Несистемное движение Демократический выбор Казахстана было создано в конце апреля 2017 года. Его основателем выступил бывший председатель правления БТА Банка Мухтар Аблязов, который находится в эмиграции с 2009 года. Согласно приговору специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматы, он признан виновным в создании и руководстве преступным сообществом, злоупотреблении служебными полномочиями, а также хищении, отмывании и незаконном использовании средств банка. Общая сумма причиненного ущерба по оценке суда превышает $7,5 млрд.

Жомарт Ертаев, бывший советник главы совета директоров Bank RBK

8 мая в Москве был задержан известный казахстанский банкир Жомарт Ертаев. По данным министерства внутренних дел Казахстана, причиной этого стали его махинации с активами Bank RBK. Будучи советником председателя совета директоров банка, он пролоббировал выдачу заведомо невозвратного займа на сумму более $80 млн. подставным компаниям.

До 8 мая он находился в международном розыске, сейчас решается вопрос о его экстрадиции в Казахстан. Суд в Москве позднее отправил Ертаева под домашний арест до 16 июня.

Жомарт Ертаев занимал руководящие должности в банках Казахстана с конца 1990-х годов. В августе 2009 года был арестован по подозрению в нарушении законодательства о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. Через девять месяцев он был освобожден из СИЗО после уплаты штрафа. В середине 2010-х был консультантом совета директоров Bank RBK и возглавлял Alma TV. Три года назад переехал в Москву. В мае 2017 года стал председателем совета директоров Тройка-Д Банк и владельцем 5% акций этого банка. Также возглавлял совет директоров Волго-Окского коммерческого банка. В 2017 году основал Алма Банк.

Денис Ван ден Вейх, президент КЦДС «Атакент»

В середине апреля аким Алматы Бауыржан Байбек поручил вернуть в собственность города территорию Казахстанского центра делового сотрудничества «Атакент». По его мнению, управляющая компания не справилась с обязательствами по её развитию, поэтому контракт с ней должен быть расторгнут. В начале мая ​акимат Алматы заявил о расторжении контракта, предметом которого была временная аренда земельного участка площадью 23 гектара.

5 мая президент КЦДС «Атакент» Денис Ван ден Вейх заявил, что его компания действительно получила постановление о расторжении договора аренды от акимата Алматы. Однако оно не касается наказания за невыполненные задачи, речь в нём идёт об оптимизации земельного пользования. Глава компании подчеркнул, что акимат неверно представил КЦДС управляющей компанией, тогда как она является и собственником ряда объектов, построенных на его территории.

Ван ден Вейх также отметил, что с момента переименования ВДНХ в КЦДС «Атакент» в 1992 году всякое государственное финансирование его деятельности было прекращено. А на протяжении 26 лет местные власти не предъявляли претензии к его работе. Нынешнее недовольство акимата связано с благоустройством арендуемой территории, большую часть которой занимает парковая зона. Однако задача по её обслуживанию КЦДС никогда не ставилась. При этом компания согласна управлять ею - соответствующие работы уже включены в комплексный план реконструкции «Атакента». К сегодняшнему дню в его реализацию, по словам Ван ден Вейха, было инвестировано 10 млрд тенге. План был представлен в 2015 году, а к сегодняшнему дню компания уже завершила 80% работ.

Обсуждение документа об аренде обеими сторонами может занять от нескольких недель до нескольких месяцев. Его основной сложностью станут права собственности КЦДС по ряду объектов. Однако компания намерена продолжить работу по благоустройству территории «Атакента» и готова обсуждать все вопросы сотрудничества и урегулирования недопониманий с акиматом.

Багдат Мусин, экс-глава комитета по правовой ститестике и спецучётам Генпрокуратуры

В пятницу глава государства подписал распоряжение об освобождении Багдата Мусина с должности председателя комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры. Вместо него на эту должность был назначен Кайрат Жакипбаев.

В своем аккаунте в Facebook Мусин пояснил, что покинул государственную службу по собственному желанию. Причину он объяснил желанием заняться своим здоровьем и начать частный IT-бизнес, не ограниченный пределами казахстанского рынка. Решение он принял еще в ноябре прошлого года, но по просьбе бывшего Генерального прокурора Жакипа Асанова остался работать до января 2018 года. После вступления в должность Генпрокурора Кайрата Кожамжарова Мусин вновь отложил уход до мая этого года.

35-летний Багдат Мусин начал карьеру в 2004 году с должности главного инженера-программиста. Далее был начальником отдела, заместителем директора департамента по созданию IT-подразделений в государственных органах АО «Национальные информационные технологии». С 2007 по 2010 годы занимал различные должности в министерстве юстиции, в том числе советника министра по информационным технологиям и начальника управления информационных технологий. В 2011-2012 годы работал заместителем председателя Комитета по автоматизации государственных услуг и координации деятельности ЦОН министерства связи и информации. С апреля по август 2014 года возглавлял правление нацкомпании «Национальные информационные технологии», затем стал председателем правления АО «Казпочта».

Банк Астаны

2 мая Национальный банк Казахстана заявил о продолжении переговоров с акционерами Банка Астаны. 18 апреля, выступая на совещании в Акорде, президент Нурсултан Назарбаев сообщил, что сразу три банка - Эксимбанк, Банк Астаны и Qazaq Banki - имеют «ужасные показатели из-за того, что акционеры плохо руководили ими, задолжали и не могут ответить своим вкладчикам средствами своими». В результате Банк Астаны стал испытывать проблемы с ликвидностью, из-за чего ограничил размеры возможных изъятий и транзакции своих клиентов. Они могут действовать до 1 июня 2018 года.

В начале мая председатель Нацбанка Данияр Акишев заявил журналистам, что идут переговоры с акционерами банков, которые недавно раскритиковал президент. Он также отметил, что их менеджмент должен принять меры по поддержанию ликвидности и увеличению финансовой стабильности этих институтов. Вместе с этим Акишев заявил, что «акционеры заинтересованы в сохранении своих финансовых институтов и предпринимают необходимые усилия».

Через несколько дней глава Нацбанка напомнил, что сбережения вкладчиков любого банка защищены системой гарантирования депозитов. Благодаря ней государство может возвращать физическим лицам депозиты суммой до 10 млн. тенге. В этой связи Акишев заверил клиентов Банка Астаны в сохранности их средств, поскольку сбережения 99% из них покрываются системой.

На фоне проблем у указанных выше банков Акишев также заявил, что финансовые институты нередко идут на сознательное искажение реальных данных об уровне плохих кредитов. Для этого банки используют инструмент реструктуризации займов. Он начал использоваться после того, как в 2016 году Нацбанк ограничил возможный размер проблемных активов 10%. По словам председателя, в 2012 году по всей банковской системе он составлял 41,5%, сейчас – 23,6%. Согласно официальной статистике, уровень плохих кредитов в последние 2 года не превышал 10%.