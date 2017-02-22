«50 оттенков» Открытого правительства в Казахстане

Пятая реформа в Плане нации «100 конкретных шагов» нацелена на формирование подотчетного государства. Казахстан предпринимает усилия по созданию открытого правительства (Шаг 94) и выражает серьезные намерения в повышении подотчетности госорганов. Однако, по мнению Организации экономического сотрудничества и развития, вовлечение гражданского общества в процессы принятия решений еще не находится на должном уровне. Казахстану необходимо приложить дополнительные усилия для повышения доверия населения к правительству и вовлечения гражданского общества в процессы разработки, реализации и оценки политики.

22 февраля 2017 года в Астане Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) презентует отчет «Казахстан: На пути к открытому правительству» (помимо трех других обзоров по децентрализации, гендеру, и стратегическому управлению) для представителей государственных органов и международных организаций на базе Назарбаев Университета. В своем обзоре ОЭСР обращает внимание Казахстана на необходимость более концептуального подхода к понятию «открытое правительство». Казахстан, при реализации открытого правительства, сделал основной акцент на создание портала «открытые данные», включающего открытое правительство и электронное правительство. По мнению экспертов ОЭСР, стратегия открытого правительства должна охватывать, помимо госуслуг, все сферы государственной политики, включая борьбу с коррупцией, государственные закупки, инновации в госсекторе. Портал «открытые данные» – это верхушка айсберга государственного аппарата, который должен быть пронизан инициативами по повышению прозрачности и подотчетности во всех сферах деятельности.

Движущей силой открытого правительства в странах ОЭСР является гражданское общество и неправительственные организации (НПО), которые продвигают защиту гражданских свобод и прав и, тем самым, социально-экономическое развитие страны. Нередко в западных странах НПО предоставляют социальные услуги для уязвимых слоев населения (пенсионеров, этнических меньшинств), людей с ограниченными возможностями, с которыми эксперты НПО легче находят язык по сравнению с госслужащими. Опыт стран ОЭСР иллюстрирует, что учет интересов и пожеланий граждан позволяет создавать более эффективные и рациональные политики. Общественные организации вовлечены в разработку и реализацию стратегий открытого правительства в 94% стран ОЭСР. Роль НПО не ограничена участием лишь на этапе разработки политики. При оценке результатов реализации открытого правительства, НПО привлекаются в трети стран ОЭСР (29%). Согласно отчету «Открытое Правительство: глобальный контекст и путь вперед», все страны ОЭСР реализовывали стратегию открытого правительства путем вовлечения гражданского общества. Некоторые из стран ОЭСР, такие как Нидерланды и Испания, привлекали к данному процессу медиа-ассоциации и журналистов, а Финляндия и Япония - местные госорганы. ОЭСР рекомендует Казахстану вовлечь большее количество участников, включая некоммерческие организации, журналистов, ученых, в принятие решений по различным вопросам качества жизни и благополучия граждан.

В Казахстане за последние годы наблюдается активный рост некоммерческих организаций, количество которых в 2016 году превысило 30 тысяч, включая около 18 тысяч НПО. Правительство Казахстана демонстрирует серьезные намерения вовлечь гражданское общество в процессы принятия решений, в частности, с помощью общественных советов (Шаг 99 Плана нации). Общественные советы – это консультативно-совещательные и наблюдательные органы, которые созданы при центральных и местных госорганах с начала 2016 года. В состав общественных советов входят представители госорганов, некоммерческих организаций и граждан, которые выбираются на конкурсной основе на 3 года. Общественные советы призваны выражать мнение гражданского общества по вопросам госполитики и обеспечивать общественный контроль за деятельностью госорганов в части реализации бюджетных программ, стратегических планов, программ развития территорий и других государственных программ.

В большинстве стран ОЭСР контрольные органы или общественные институты независимы от госоргана, которого они должны контролировать, в отличие от общественных советов в Казахстане. И все же, при правильном подходе, казахстанский «гибрид» общественного совета имеет потенциал стать площадкой для выражения мнений общественности касательно законопроектов и деятельности госорганов.

В части продвижения открытого правительства Министерство информации и коммуникации РК (МИК) служит локомотивом для всего госаппарата при поддержке АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде». Блоги министров и акимов активно пользуются гражданами, которые уже направили более 180,000 электронных обращений. С 2015 года был запущен портал «Открытое правительство» с разделами: «Открытые данные», «Открытые НПА» (прим. нормативно-правовые акты), «Открытый диалог», и «Открытые бюджеты». Кроме того, МИК планирует проводить публичное обсуждение деятельности госорганов.

Недавно был введен новый раздел «Оценка эффективности деятельности госорганов», на котором с июля 2017 года будет размещаться информация об итогах оценки работы госорганов. С января 2017 года вступил Закон РК «Об обязательном проведении онлайн-трансляций открытых заседаний и коллегий государственных органов», что, по мнению МИК РК, повысит осведомленность граждан о текущей деятельности госаппарата. Министерство по делам религий и гражданского общества РК недавно выдвинуло предложение о создании форума «Асар», где бизнес сектор, государство и представители НПО могли бы обсуждать свое сотрудничество в рамках социальных проектов. Также было предложено создать государственные центры поддержки местных общественных организаций на местах.

В целом, наблюдаются положительные тенденции в отношении попыток правительства Казахстана улучшить взаимодействие с гражданским обществом. Однако, наряду с этим, сохраняется ряд барьеров на пути налаживания доверительных отношений между госслужащими и гражданами. Так, в декабре 2015 года был принят Закон «О государственном социальном заказе, грантах и премиях для НПО», который значительно усложнил процедуры отчетности для общественных организаций. Главным новшеством стало создание единого оператора в сфере грантового финансирования НПО. По мнению Министерства культуры и спорта РК, данный закон направлен на поддержку НПО, ведь гранты и премии предоставляются на конкурсной основе. Однако гражданские активисты и некоторые международные организации выразили обеспокоенность, что закон рискует привести к государственной монополии в определении видов НПО и их сфер деятельности. Опыт стран ОЭСР свидетельствует, что степень вовлечения гражданского общества в процесс принятия решений зависит от наличия барьеров, которые правительства могут устанавливать для граждан и НПО. Эти препятствия имеют разные причины, варьируя от чрезмерного бюрократизма до законов, ограничивающих роль гражданского общества.

В своем обзоре ОЭСР обращает внимание правительства Казахстана на важность участия медиа в продвижении открытого правительства. Свободная и независимая пресса служит инструментом внешнего аудита для правительств стран ОЭСР. В целях формирования открытого и подотчетного государства, ОЭСР рекомендует Казахстану проанализировать законодательную базу в отношении ограничений для журналистов и обеспечить реализацию этих законов без ущерба для свободы и независимости СМИ.

Среди части чиновников бытует мнение, что казахстанские граждане аполитичны, то есть они не интересуются вопросами политики и уклоняются от участия в общественно-политической жизни. Возьмем, к примеру, раздел «Открытые НПА» на портале «открытого правительства», предоставляющий возможность любому желающему участвовать в обсуждении законопроектов и других документов, комментировать и получать ответы. Площадка для обмена мнениями создана, а дискуссии нет: по состоянию на февраль 2017 года, было представлено более 9,4 тысяч НПА, в ответ получено около 200 комментариев. Нашумевшие в обществе изменения с временной регистрацией граждан получили четыре комментария и один лайк (видимо, от разработчиков изменений) на портале «открытого правительства».

Может, граждане недостаточно осведомлены о доступных механизмах взаимодействия с правительством? Или они не верят, что их голос услышат и примут во внимание. Все стереотипы о пассивности граждан стирают социальные сети и общественные площадки, в которых бурлят дискуссии по животрепещущим социально-экономическим вопросам. Казахстанские граждане демонстрируют политическую подкованность, активность и инициативу.

Очевидно, что недостаточно разработать стратегию открытого правительства. Настоящий тест-драйв для правительства - это фаза имплементации политики. На этом этапе все чаще наблюдаются провалы, чем успехи. Одним из примеров может служить пенсионная реформа в 2013 году, когда повышение пенсионного возраста для женщин с 58 до 63 лет всколыхнуло прекрасную половину общества по всей стране, и правительству пришлось отложить данную норму до 2018 года с поэтапным повышением. На те же грабли правительство наступило при реализации земельной реформы и введении временной регистрации граждан. Причины провалов во всех случаях схожи: разработка политики проводилась в традиционном стиле «сверху-вниз» без предварительных консультаций с общественностью; действия разработчиков НПА и тех, кто реализует политику, были не согласованы; потенциальные риски и влияние на целевые группы общества не были спрогнозированы. Ситуация накалялась до предела, проводился обряд «жертвоприношения» в лице очередного руководителя (экс-министра труда и социальной защиты населения Серика Абденова, экс-министра и экс-вице-министра национальной экономики Ерболата Досаева и Каирбека Ускенбаева, и экс-председателя госкорпорации «Правительство для граждан» Данияра Еренчинова). Опытные люди уволены, но проблемы слабого взаимодействия правительства и гражданского общества остаются нерешенными. Реформа открытого правительства дает новые возможности Казахстану наладить доверие граждан к правительству, а правительства к гражданам.

Несколько фактов о Казахстане в завершение: По уровню развития электронного правительства Казахстан достиг значительных успехов, став 7-м среди стран Азии в 2016 году. Выше расположились Южная Корея, Сингапур, Япония, Израиль, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты. В глобальном рейтинге ООН по индексу электронного правительства Казахстан находится на 33 строчке, опередив все страны СНГ. Однако в рейтинге Всемирного Банка «Мировые показатели качества государственного управления» за 2015 год, Казахстан набрал 17 баллов из 100 по индексу права голоса и подотчетности. Этот показатель значительно ниже стран ОЭСР. Данный индекс отражает возможность граждан страны участвовать в выборе правительства, свободу слова, свободу объединений и свободу средств массовой информации.