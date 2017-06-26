5 лиц недели: от аэропорта до осужденного бизнесмена

Минувшая неделя началась с заявления директора департамента по связям с общественностью АО НК «Астана-ЭКСПО» Сергей Куянова о том, что журналист Foreign Policy раскритиковавший выставку не посещал ее, и даже не пересекал границу Казахстана. Ответ журналиста Джеймса Палмера не заставил себя ждать, он выложил фотографии паспорта, въездных штампов и билетов на ЭКСПО. Чуть позже споры «был или не было журналиста» затихли на фоне новости о переименовании аэропорта Астаны в «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев».

Журналист Джеймс Палмер и ЭКСПО

В понедельник директор департамента по связям с общественностью АО НК «Астана-ЭКСПО» Сергей Куянов заявил, что журналист издания Foreign Policy Джеймс Палмер, раскритиковавший проходящую в Астане международную выставку ЭКСПО-2017, не приходил на её территорию. Кроме того Куянов ссылаясь на департамент безопасности Казахстана заверил, что «человек с таким именем границу Республики Казахстан не пересекал». В этой связи глава департамента предположил, что Палмер пользовался чужими впечатлениями или материалом, который ему кто-то дал, либо его именем подписался кто-то другой.

Позже Джеймс Палмер прокомментировал обвинения администрации ЭКСПО, выложив фотографии паспорта и въездных штампов, а также билеты на ЭКСПО в доказательство того, что он был на выставке. «А что касается обвинений в том, что статья кем-то заказана, мне кажется, что это - что-то из разряда теорий заговора по причине растерянности. Я заинтересовался ЭКСПО, потому что никто не освещал эту историю, а мне показалось, что это важное мероприятие, о котором стоит написать», - ответ Палмер.

Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев в свою очередь пригласил журналиста Foreign Policy вновь посетить ЭКСПО. Реакцию Сергея Куянова, накануне сообщившего, что Палмер не был на ЭКСПО, Абаев объяснил стрессом.

Аэропорт Астаны

Правительство Казахстана приняло постановление от 20 июня 2017 года, согласно которому международный аэропорт Астаны переименовывается в «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев». В среду в ходе пленарного заседания спикер мажилиса Нурлан Нигматулин поздравил коллег-депутатов и всех казахстанцев с принятием решения по переименованию международного аэропорта «Астана» в аэропорт имени Нурсултана Назарбаева. По его словам, данная инициатива, принятая в декларации 25-летия независимости, которая была принята в декабре 2016 года, была поддержана всеми гражданами страны.

Как оказалось в казахстанском офисе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) в Астане уже рассматривали возможность изменения кода астанинского аэропорта с TSE на другой, связанный с новым именем города – Астана. Сейчас же руководство воздушной гавани рассматривает вопрос о присвоении кода, связанного с названием аэропорта в честь президента страны. Процесс смены кода занимает длительное время и требует проверки на наличие свободных буквенных вариаций. Также процедура присвоения нового кода ИАТА является сложной и затратной, поэтому многие города, которым после распада Советского Союза были присвоены исторические имена, используют прежние коды, соответствующие названию города советского периода. Также комитет гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию уже ведет переговоры с IATA по изменению кода аэропорта Астаны, Атырау, Актау и Тараз. Среди рассматриваемых вариантов кода аэропорта Астаны NIA, NAN и NNA. Однако NAN занят аэропортом острова Фиджи, а код NNA – аэропортом в Марокко.

Кайрат Жамалиев

На прошлой неделе стало известно о снижение срока наказания астанинского предпринимателя Кайрата Жамалиева до 7 лет. Старший помощник Генерального прокурора Думан Кожахметов заявил, что это связано с переквалификацией дела с вымогательства в особо крупном размере на вымогательства в крупном размере. Тем самым срок наказания снизился с 10 до 7 лет лишения свободы. Соответственно итоговое наказание сократилось до 7 лет. Основанием для переквалификации, по данным сотрудника Генпрокуратуры стало изменение оценки стоимости автомобиля, который вымогал Жамалиев.

В августе 2015 году суд Астаны приговорил Кайрата Жамалиева к 13 годам лишения свободы из-за совокупности уголовных правонарушений в отношении Алиби Жумагулова. Информация о жестком избиении 24-летнего Алиби Жумагулова появилась в социальных сетях в апреле 2015 года. Дело получило широкий общественный резонанс. Соучастники этих правонарушений Арман Абильтаев и Анатолий Прибытков были приговорены к 12 и 8 годам лишения свободы. Сроки наказания Абильтаева и Прибыткова также по снижены до 8 и 5 лет соответственно.

МИД Казахстана

В четверг председатель комитета российской Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что Россия ведет переговоры с Казахстаном и Киргизией об отправке своих военнослужащих в Сирию. Однако в пятницу министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов сообщил журналистам, что Казахстан не ведет переговоров об отправке военных в Сирию. «Для нашей страны важным условиям для направления своих миротворцев в любую точку мира является наличие резолюции ООН и соответствующего мандата этой всемирной организации. (…)Казахстан ни с кем не ведет переговоров по направлению своих военнослужащих в Сирию. Вопрос о том, как будет обеспечена безопасность и эффективность четыре зон деэскалации в Сирии в настоящее время находится в компетенции стран-гарантов Астанинского процесса, которые обсудят эти и другие вопросы в ходе предстоящей встречи в Астане 4-5 июля», - сообщил министр.

Кенес Ракишев

В пятницу пресс-служба банка Qazkom сообщила, что банк получил уведомление от своего крупнейшего акционера Кенеса Ракишева о приобретении им полных пакетов акций, принадлежащих холдингу Qazaq Financial Group, Нуржану Субханбердину и Центрально-Азиатской инвестиционной компании. Прямая доля Ракишева в Qazkom выросла с 43,23% до 86,09%. Холдинг Qazaq Financial Group, Нуржан Субханбердин и ЦАИК полностью вышли из состава акционеров банка.

Ранее в середине июня Народный банк подписал договор купли продажи 96,81% простых акций Казкоммерцбанка. Институт заявил, что намерен выкупить долю Кенеса Ракишева и 10,72% долю ФНБ «Самрук-Казына». В Народном банке уточняли, что завершение сделки предполагает выполнение нескольких предварительных условий, включая приобретение Фондом проблемных кредитов ряда активов и займов у БТА банка и погашение БТА банком задолженности перед Казкоммерцбанком в размере 2,4 трлн тенге. Вместе с этим условия сделки требовали приобретение Ракишевым простых акций, которыми владели Qazaq Financial Group, Нуржан Субханбердин и Центрально-Азиатская инвестиционная компания. Кроме того сторонам сделки необходимо получить стандартные регуляторные разрешения.