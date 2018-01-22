Лица недели: 52 погибших в сгоревшем автобусе

Гибель 52 человек

В минувший четверг утром в Иргизском районе Актюбинской области Казахстана в результате возгорания автобуса, следовавшего из Шымкента в Казань, погибли 52 гражданина Узбекистана. Всего в автобусе находилось 57 человек, пятеро, в том числе три водителя из Казахстана, получили легкие травмы. Для расследования причин возгорания автобуса была создана специальная правительственная комиссия. В этот день президент Казахстана выразил соболезнования в связи с трагической гибелью граждан Узбекистана в результате возгорания пассажирского автобуса в Актюбинской области.

В пятницу министерство внутренних дел Казахстана заявило, что к возгоранию автобуса в Актюбинской области могло привести использование «бензинового источника открытого огня в салоне». Пресс-служба ведомства сообщила, что на тот момент уже были опознаны личности 32 пассажиров. В выходные были установлены личности всех погибших.

Нурсултан Назарбаев, президент Казахстана

Во вторник президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл в Вашингтон. В среду он встретился с Дональдом Трампом для обсуждения расширенного стратегического партнерства между США и Казахстаном, позже было сделано совместное заявление о достигнутых договоренностях. «Я уверен, что результатом моего визита станет решение поднять казахстанско-американские отношения на уровень расширенного стратегического партнерства. Поэтому мы сегодня приняли соответствующее совместное политическое заявление, которое даст старт новой эре взаимоотношений Астаны и Вашингтона», - сказал Назарбаев.

В четверг президент Казахстана открыл заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке и предложил шесть мер по нераспространению ядерного оружия и укреплению доверия между странами в этом направлении. «Считаю необходимым усложнить выход из договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Пример КНДР может подтолкнуть на подобный шаг другие страны, имеющие амбиции обладать ядерным оружием. Не подвергая сомнению ДНЯО, предлагаю рассмотреть возможность разработки специальной резолюции Совета Безопасности ООН, определяющей четкие последствия для тех стран, которые нарушают договор, включая санкционные меры или меры принуждения», - предложил Назарбаев.

Пресс-служба Акорды также распространила сообщение о том, что находясь с рабочим визитом в Соединенных Штатах Америки, Нурсултан Назарбаев встретился с президентом американской фондовой биржи Nasdaq Аденой Фридман и президентом банка GoldmanSachs Харви Шварцем, с которыми обсудил будущее сотрудничество на площадке международного финансового центра Астана. Кроме того казахстанская сторона подписала несколько документов, касающихся сотрудничества между странами в сфере космических программ. Партнерство охватит развитие космических технологий дистанционного зондирования и инфраструктуры пространственных данных.

Галымжан Таджияков заместитель председателя правления национального управляющего холдинга «Байтерек»

В начале минувшей недели Таджияков заявил, что АО «Жилстройсбербанк Казахстана», который по состоянию на 1 декабря 2017 года занимал 11-е место по размеру активов среди коммерческих банков Казахстана, планируется продать в рамках программы приватизации до конца текущего года. Он добавил, что на сегодняшний день уже имеется 14 потенциальных инвесторов, окончательный список и предложения от которых будут сформированы в августе-сентябре. По его заверениям, эти инвесторы уже начали процесс по проведению комплексной экспертизы банка.

Через два дня после этого пресс-служба фининститута со ссылкой на председателя правления Ляззат Ибрагимову распространила сообщение, что контрольный пакет акций Жилстройсбербанка останется за государством - несмотря на приватизацию, государство сохранит за собой контрольный пакет акций «Жилстройсбербанка». Ибрагимова отметила, что в своем послании глава государства отдельно отметил эффективность системы жилищных строительных сбережений, которую реализует Жилстройсбербанк.

Мухтар Тиникеев, заместитель председателя федерации профсоюзов

Во вторник Тиникеев заявил, что полностью поддерживал требования шахтеров, бастовавших в конце прошлого года в Карагандинской области. Заместитель председателя федерации профсоюзов считает, что руководство «Арселор Миттал Темиртау» само виновато в том, что произошло. «Ситуация, которая произошла, она тлела очень давно. Я думаю, что работодателю необходимо было давно повернуться к тем проблемам, которые накопились в шахтерской среде», - заявил Тиникеев.

Между тем, в последний раз шахтерам Карагандинской области повышали зарплату всего на 5,2%. «Представьте такую ситуацию, что, когда Лакшми Миттал (глава компании - V) просил девальвировать тенге, в связи с тем, что его продукция не пользовалась спросом, (власти) пошли ему на встречу. Но покупательская способность той заработной платы, которая была у рабочих, стала в два раза ниже. Естественно, к этой проблеме необходимо было повернуться и не доводить до такой ситуации, которая произошла», - считает заместитель председателя федерации профсоюзов. При этом он заверил, что с первого дня забастовки, профсоюзы включились в переговорный процесс, и каждый день участвовали в переговорах, спускались в шахту, встречались с людьми.

В декабре 2017 года около 800 шахтеров шахт Шахтинская, Ленина, Тентекская и Казахстанская объявили забастовку и четверо суток отказывались выходить из-под земли. Шахтеры еще четырех шахт также объявили наземную забастовку. Люди требовали 100-процентного повышения заработной платы, снижения пенсионного возраста и выдвигали ряд других требований, которых, в итоге, по большей части не добились.

Дело по заморозке $22 млрд Национального фонда

В пятницу пресс-служба министерства юстиции Республики Казахстан сообщила о ходе судебных разбирательств Казахстана с молдавским бизнесменом Анатолием Стати, из-за которых ранее Bank of New York Mellon заморозил активы Национального фонда в $22 млрд. 11 января 2018 года Судебная коллегия по гражданским делам Апелляционного суда Англии отклонила ходатайство молдавского бизнесмена и других о разрешении на обжалование решения Высокого суда Англии от 6 июня 2017 года, вынесенного в пользу Республики Казахстан. Казахстан продолжит доказывать факты мошенничества со стороны истцов и представит соответствующие доказательства на слушаниях, предварительно назначенных на октябрь 2018 года.

Судебные разбирательства между Стати, его сыном Габриэлем, двумя контролируемыми семьей компаниями и Казахстаном тянутся несколько лет в разных судах. Молдавские бизнесмены, которые инвестировали в нефтегазовую отрасль Казахстана, обвинили государство в попытке рейдерского захвата своей собственности и потребовали возмещения убытков в размере более $4 млрд.Казахстан отрицает эти утверждения и через суды пытается доказать обратное. В январе 2013 года арбитражный суд Стокгольмской торговой палаты установил нарушение со стороны Казахстана Договора об энергетической хартии и присудил к выплате около $500 млн. семье Стати. Минюст сообщил, что в июне 2017 года Высокий суд Англии признал, что «арбитражное решение было получено мошенническим путем. Были назначены слушания по существу, которые на сегодняшний день продолжаются».