5 лиц недели: спорт вместо митинга

Информационная повестка прошлой недели формировалась гражданскими активистами: от организаторов митингов за реформу МВД в Алматы и Астане до выступавших в поддержку этнической казашки Сайрагуль Сауытбай, которой грозила депортация в Китай и возможное уголовное и политическое преследование.

Сайрагуль Сауытбай, этническая казашка из Китая

На прошлой неделе решилась судьба этнической казашки с китайским гражданством – Сайрагуль Сауытбай. Судья Динара Куйыкбаева признала ее виновной в незаконном пересечении границы Казахстана, назначив ей условное наказание с установлением пробационного контроля на 6 месяцев. Смягчению наказания способствовало стремление Сайрагуль Сауытбай воссоединиться со своей семьей в Казахстане, объяснила судья.

Ей не грозит депортация в Китай, гражданкой которого она является. Возможность депортации широко обсуждалась на минувшей неделе - в КНР ее жизни и здоровью могла угрожать опасность. Международная организация Human Rights Watch призывала казахстанский суд не депортировать Сауытбай назад, поскольку там ее могли подвергнуть преследованию и, вероятно, пыткам. Ранее в этом году Сауытбай бежала из Синьцзяня в Казахстан, опасаясь за свою безопасность.

Сайрагуль Сауытбай публично рассказала о насильственном политическом переобучении этнических меньшинств в специальных лагерях Синьцзяня. По ее словам, такие учреждения мало чем отличаются от тюрем. Данные Human Rights Watch свидетельствуют о том, что в этих лагерях содержатся сотни тысяч человек, они подвергаются пыткам и политическому внушению.

«В Китае это называется политическим лагерем, а на деле это тюрьма в горах. В 2018 году меня отвезли туда. Это был политический лагерь для казахов. Когда я там была, там находились только казахи. Мне говорили, что таких лагеря два. Там, где была я, находилось около 2500 человек. То, что я приехала сюда и в зале суда говорю о политическом лагере, о количестве человек, о их национальности, уже считается разглашением государственной тайны», – заявила она на первом слушании 13 июля в Панфиловском районном суде Жаркента.

Два года назад семья Сауытбай – ее муж и двое детей – переехали в Казахстан и приняли гражданство страны. Женщина осталась в Китае, так как занимала государственную должность и состояла в Коммунистической партии Китая.

Департамент внутренних дел Алматы

Спустя 2 недели после убийства фигуриста Дениса Тена в центре Алматы, департамент внутренних дел города сообщил об уходе с поста начальника местной полицейской службы – подполковника Жасулана Байкенова, а также начальника местной полицейской службы управления внутренних дел Алмалинского района и капитана полиции Кумабекова Серика. В пресс-релизе полиция уточнила, что Жасулан Байкенов покинул пост согласно поданному рапорту, другие уволены «за упущения в работе». О том, кто займет освободившиеся должности пока не сообщается. Тем временем активисты в Астане и Алматы продолжают требовать реформы системы МВД: в Алматы работает инициативная группа, горожане носят бордовые ленты, чтобы привлечь внимание к проблемам безопасности в казахстанских городах.

Народный банк, системообразующий финансовый институт Казахстана

30 июня Народный банк сообщил об окончании поглощения Казкоммерцбанка. Подтверждающий это документ – передаточный акт – был подписан 28 июля.

«Мы завершили большой процесс, который длился более полутора лет, начиная со вступления в переговоры, процедуры due diligence (комплексной финансовой проверки) предшествующей приобретению акций Казкоммерцбанка, совершения самой сделки, и наконец, последующей интеграции и объединения двух банков. Все мероприятия по переходу Народного банка и Казкоммерцбанка на единую технологическую платформу завершены в полном соответствии с графиком. Наступает новый этап в истории Народного банка и всего финансового сектора Казахстана. Миллионы клиентов доверяют Народному банку, и мы будем прилагать все усилия, чтобы оправдать их ожидания», – прокомментировала итоги интеграции председатель правления Народного банка Умут Шаяхметова.

Вслед за этим клиенты банков стали сообщать о сложностях при получении услуг. Больше всего жалоб поступало на работу сервиса Homebank. Тем не менее, в Народном банке заявляли о постепенном решении большей части проблем. «Сложностей с эквайрингом (обслуживанием платежей – V) нет вообще никаких. Абсолютно все операции шли, идут и продолжают идти – никаких задержек нет. Также нет никаких сложностей при выдаче наличных в банкоматах – все работают. Да, есть сложности в некоторых отделениях – туда, куда обычно приходило 300-350 клиентов в день сейчас идёт поток в 900-1100 клиентов. В основном люди приходят брать справки, посмотреть счёт, проверить остатки – такие операции. Я думаю, к концу недели этот процесс наладится», – объяснил заместитель председателя правления банка Нурлан Жагипаров.

По его словам, все процессы, касающиеся выдачи и приёма средств, проведения платежей и переводов, работают. То же касается и обслуживания клиентов за рубежом.

Активисты в Алматы и Астане

На прошлой неделе гражданские активисты из Алматы и Астаны сообщали, что им было отказано в проведении митинга в городах. Отказ объяснялся запланированным на 4 августа празднования Дня спорта в Алматы и ремонтными работами в Астане. Провести мирный митинг у монумента «Отан коргаушылар» в Астане также не резрешили из-за несоответствия регламентированным местам для проведения митингов.

День спорта в Казахстане официально отмечают в третье воскресенье августа. В этом году оно выпадает на 19 августа. Однако акимат Алматы принял решение провести его двумя неделями раньше в сквере за кинотеатром «Сары-Арка».

В ответ на это активисты из Алматы Алнур Ильяшев, Дос Ильяшев и Марат Жиембаев подали 32 заявления о проведении митинга в один из дней в период с 11 августа по 11 сентября, с 9:00 до 18:00 часов. Они сразу пояснили, что не надеются получить от властей города разрешение на проведение мирного митинга. В субботу в сквере за кинотеатром прошли спортивные игры с участием школьников. Пришли около десятка гражданских активистов, полиция. Там же, на территории сквера была обнаружена строительная техника и ограждения, какие устанавливают во время ремонтных работ.

Самрук-Казына, один из крупнейших суверенных фондов Казахстана

Пресс-служба фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» сообщила о досрочном изъятии замороженного вклада из Qazkom на 117 млрд тенге, а также подписании соглашения по отзыву 220 млрд тенге из другого банка. Высвобожденные средства в виде займов со ставками ниже рыночных будут направлены в портфельные компании: «Казахстан Темир Жолы» и Казахтелеком получат по 75 млрд тенге, а «Казатомпром» – $200 млн. Ожидается, что в среднесрочной перспективе это решение принесёт фонду порядка 50 млрд тенге.

На прошлой неделе фонд также представил результаты работы за первую половину 2018 года. По заявлению соуправляющего директора по экономике и финансам фонда Ернара Жанадила, холдинг увеличил доходность по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доход от основной деятельности составил 3,339 трлн тенге, что на 27% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также план по операционной прибыли выполнен на 78% и достиг 428 млрд тенге, что выше аналогичных показателей 2017 года на 43,1%.

Это стало возможным благодаря росту переработки нефти на 13%, увеличению производства электроэнергии на 28% и объемов железнодорожного грузооборота на 9%. Также значительную роль сыграла положительная динамика цен на углеводороды. Кроме того, фонд досрочно выплатил внешний долг на $900 млн., НК «КазМунайГаз» погасила международные облигации на сумму $1,6 млрд, а Самрук-Энерго обеспечил досрочное погашение займов на сумму почти 39 млрд тенге.

Фонд разработал новую стратегию развития и намерен осуществлять часть инвестиций за рубежом. «Ранее мандат (который был у – V) фонда – это создание благосостояния. В рамках новой стратегии у нас сейчас будет двойная роль: прежде всего – это создание благосостояния Казахстана и сохранение благосостояния для последующих поколений. Это значит, что мы будем концентрироваться на финансовых инвестициях за границей, что будет связано, конечно же, с внутренними отраслями промышленности в Казахстане», – сообщила управляющий директор по стратегическому развитию фонда Балжит Каур Гревал Джасвант Сингх на брифинге в Астане в минувшую пятницу.

При этом она отметила, что казахстанская экономика остается приоритетной для фонда, новая стратегия позволит диверсифицировать потоки доходов и части инвестиций.