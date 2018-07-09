5 лиц недели: новый Сайран, запуск МФЦА и исчезновение продюсера

На минувшей неделе освободили Александра Кузнецова, осужденного за драку у бара «Чукотка», искали продюсера фильма «Томирис» и торжественно открыли международный финансовый центр «Астана».



Акимат города Алматы

В минувший понедельник управление архитектуры и градостроительства города Алматы представило план реконструкции автовокзала «Сайран». В рамках перестройки планируется расширить привокзальную площадь и пешеходные зоны, а также полностью пересмотреть транспортную логистику на территории вокзала. «Основная задача - привести здание построенного в 1983 году автовокзала к первоначальному виду», – сообщили в управлении. По плану на привокзальной площади будут обустроены фонтаны, детские площадки и зеленые зоны. Акимату удалось прийти к договоренности с собственником АЗС, и автомойку, расположенную у вокзала, снесут. Реконструкция затронет 7 из 60 тыс. кв. м. площади автовокзала. Площадь озеленения составит более 9 тыс. кв. м.

Также в четверг стало известно, что на ряде центральных улиц города введут одностороннее движение. Изменения коснутся улиц Жамбыла, Карасай батыра, Кабанбай батыра, Богенбай батыра, Гоголя, Макатаева, Муратбаева и Шарипова. «Данная мера позволит сократить конфликтные точки на 50%, а также снизить транспортную нагрузку на основные магистральные улицы. Ожидается повышение пропускной способности автотранспортных средств за счет увеличения средней скорости на 12 км/ч, а время прохождения участка сократится в среднем на 17%», - говорится в сообщении акимата. На улицах Гоголя, Макатаева и Кабанбай батыра будут созданы обособленные полосы для общественного транспорта в обоих направлениях.

Международный финансовый центр «Астана»

На минувшей неделе президент Нурсултан Назарбаев запустил работу международного финансового центра «Астана». Высказав надежду, что финансовый центр приведет к процветанию страны, глава государства ударил в гонг, звук которого сигнализировал о запуске МФЦА. Президент заверил, что в работе финцентра будут соблюдены все принципы корпоративного управления и защищены интересы всех инвесторов. Он также сообщил, что на данный момент на бирже уже насчитывается 14 локальных и международных брокера с общим объемом активов в $34 млрд. Президент добавил, что там же планируется вывести крупные горнорудные, нефтегазовые и транспортные, информационно-коммуникационные и другие национальные компании нашей страны на IPO.

Ранее премьер-министр Бакытжан Сагинтаев заявил, что в перспективе МФЦА должен стать региональным хабом исламского финансирования, а также будет предоставлять услуги самых перспективных направлений. «МФЦА создается как финансовый хаб нового поколения. Он будет выполнять не только классические функции мировых финансовых центров, но также предоставлять услуги в самых перспективных направлениях развития мировых финансов. Мы рассматриваем МФЦА как fintech-плацдарм для создания и развития решений в области финансовых технологий. Такая работа уже начата в партнерстве с Masterсard и Visa, компаниями Microsoft и Tai Cloud Corp», – заявил Сагинтаев.

Финцентр уже является участником международного консорциума R3, включающего более 60 крупнейших финансовых институтов, а также Глобальной федерации fintech-хабов. Также одной из особенностей финансовых услуг МФЦА является содействие развитию исламского рынка. «Уже сейчас на базе МФЦА совместно с Азиатским Банком Развития и Исламским Банком Развития создана необходимая правовая и регуляторная среда. До конца этого года будет произведена эмиссия государственных исламских ценных бумаг - сукук. В перспективе мы видим МФЦА региональным хабом исламского финансирования», - проинформировал премьер-министр.

Еще до запуска в МФЦА было зарегистрировано 55 компаний. Об этом сообщал управляющий центром Кайрат Келимбетов. «К 1 июля мы планировали, что финрегулятор зарегистрирует до 50 компаний. И сегодня хотел бы сообщить хорошую новость, что зарегистрировано уже 55 компаний. Если учесть, что мы планировали до конца года около 100 компаний, то, считайте, половина плана уже выполнена», – заявил управляющий. По плану к 2020 году в МФЦА должны зарегистрироваться свыше 500 компаний.

Александр Кузнецов

На прошлой неделе Капшагайский городской суд заменил неотбытый срок Александра Кузнецова на денежный штраф. Кузнецов был осужден на 8 лет за драку у бара «Чукотка», в результате которой погиб Сырым Мураткалиев. «Заменить неотбытый срок наказания осужденного Кузнецова Александра Михайловича - 5 лет лишения свободы - на штраф в порядке ч. 3 ст. 73 Уголовного кодекса Республики Казахстан из расчета один месячный расчетный показатель за четыре дня лишения свободы, что составляет в сумме 1 097 281 тенге», – говорилось в постановлении суда.

В марте 2015 года около алматинского клуба «Чукотка» произошел конфликт между двумя группами людей, который перерос в драку. В результате потасовки погиб 37-летний Сырым Мураткалиев. Первоначально Кузнецова признали виновным по статье «Причинение смерти по неосторожности» и приговорили к полутора годам лишения свободы. Позднее апелляционная коллегия Алматинского городского суда отменила изначальный приговор, и Кузнецова приговорили к 8 годам в колонии общего режима по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Анна Чакиртова

Всю прошлую неделю в Алматы разыскивали продюсера фильма «Томирис» Анну Чакиртову. 42-летняя женщина вышла из дома в понедельник вечером и не вернулась. «Вчера ночью пропала моя мама (Чакиртова Анна Токтамысовна 1976 года рождения), после 9:24 вечера вышла из дома (Кунаева/Кабанбай батыра) без телефона, так как оставила его дома на зарядке, и без документов. Около 10:30 домой вернулся папа, ее уже не было. Запись с камер наблюдения из аптеки (время 20:04) после чего она вернулась домой и позже вышла в той же одежде. Пожалуйста, если кто-то её видел, сообщите по номеру: 87072031897», - писала дочь Чакиртовой Камилла Нугманова в своем аккаунте в Instagram.

По словам Нугмановой, 2 июля женщина вышла из дома без документов и телефона. Видеозапись из аптеки показала, что Чакиртова была одета в темное платье с нанесенным принтом и в серебряные балетки. Позднее инициативная группа поиска «Совет Общественной Безопасности» сообщила, что Анна Чакиртова позвонила родным с неизвестного номера, «говорила неразборчиво шёпотом и второпях, на заднем фоне были слышны мужские голоса, после чего звонок резко оборвался и по настоящее время телефон отключен».

В пятницу, 6 июля, ДВД города Алматы сообщил, что Анна Чакиртова была найдена, розыскное дело закрыто. Позднее на своей странице в Instagram дочь Чакиртовой поделилась подробностями случившегося: «02.07.2018г. вышла в аптеку за лекарствами от головной боли, телефон забыла дома. Поймала попутку, поехала на старую семейную дачу выспаться до утра и утром вызвать водителя, чтобы уехать на работу. В пути ей стало совсем плохо. Уже доехав и отпустив подвозившую ее машину обнаружила, что телефона с собой нет. Приняла лекарство и все эти дни пребывала в полубесознательном состоянии. Была дезадаптирована во времени». Сейчас Анна Чакиртова находится в одной из клиник города Алматы. В ее послужном списке работа над множеством казахстанских фильмов, одним из которых является картина «Дорога к матери». На момент пропажи Чакиртова занималась продюсированием картины Акана Сатаева «Томирис».

Узбекистан и Мексика

По приглашению Нурсултана Назарбаева, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в праздновании 20-летия Астаны. В ходе визита были проведены несколько двусторонних встреч. Последнее посещение Мирзиёева Казахстана состоялось 15 марта, тогда в Астане впервые за 9 лет прошла консультативная встреча глав государств Центральной Азии.

Ранее, в понедельник, президент направил поздравительную телеграмму Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору в связи с победой на президентских выборах в Соединенных Штатах Мексики 1 июля. Новоиспеченный президент Мексики заручился поддержкой более 24 млн избирателей. «Уверен, что ваш богатый опыт работы на политической и общественной службе внесет значительный вклад в дальнейшее развитие Мексики и укрепление ее авторитета на международной арене. Убежден, что благодаря вашей активной поддержке дружественные отношения и сотрудничество между нашими странами и далее будут развиваться в духе взаимопонимания и стабильности», - говорится в телеграмме. Андрес Мануэль Лопес Обрадор - кандидат от коалиции левых сил «Вместе сотворим историю». В своей предвыборной кампании он обещал «одолеть мафию и задушить коррупцию».