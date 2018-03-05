5 лиц недели: от слов Назарбаева до последнего слова подсудимого

В начале минувшей недели президент Казахстана сказал, что «деятельность парламента и правительства должна осуществляться только на государственном языке». Слово «только» стало позднее яблоком раздора. Также всю неделю Казахстан борется с паводками, а ведь весна только началась.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

В понедельник в ходе встречи с министром информации и коммуникаций Дауреном Абаевым глава государства отметил необходимость повышения статуса государственного языка. «Деятельность парламента и правительства должна осуществляться только на государственном языке. В то же время нельзя ущемлять права граждан в этом вопросе. Необходимо предусматривать для них возможности синхронного перевода», - процитировала Назарбаева пресс-служба Акорды. Однако спустя некоторое время слово «только» в цитате президента было удалено.

На следующий день министр информации пояснил, что вероятнее всего «глава государства имел в виду, что правительство перейдет на государственный язык на заседаниях и в парламенте. Абаев уверен, что данный вопрос является «вопросом сферы владения государственным языком каждого чиновника».

Телеобозреватель Маргарита Бочарова убедилась, что слово «только» все-таки было произнесено президентом. О том, как одно слово повлияло на передачи казахстанских телеканалов, читайте в ее обзоре.

Гибель граждан Узбекистана в очередной аварии

На территории Казахстан вновь произошла авария, в результате которой погибли граждане Узбекистана. Авария произошла 1 марта в селе Шетпе Мангистауской области. Lada Largus столкнулась с грузовиком Shacman. В результате легковушка загорелась, и на месте погибли, по предварительным данным, семь человек, из которых шестеро были гражданами Узбекистана.

Это третье крупное ДТП на территории Казахстана, в котором пострадали граждане Узбекистана, с начала года. Ранее в Актюбинской области на трассе опрокинулся автобус, в котором ехали узбекистанцы, пострадали 7 из 25 пассажиров. 18 января в той же Актюбинской области произошло возгорание автобуса, перевозившего граждан Узбекистана, в пожаре погибли 52 человека.

Паводки и подтопления

Не успела зима закончиться, как в Казахстане начались паводки. В понедельник пресс-служба ДЧС Алматинской области сообщила, что десятки дворов затоплены в Карасайском и Жамбылском районах. Также паводки были зарегистрированы в городе Каскелен, селах Узунагаш, Батан и Кыргауылды. На следующий день ДЧС области объявил штормовое предупреждение в связи с высокой паводковой угрозой. Департамент заявил, что более 170 человек борются с последствиями подтоплений нескольких десятков жилых дворов в Талгарском, Карасайском, Енбекшиказахском, Жамбылском и Ескельдинском районах.

В среду в результате дождя и интенсивного снеготаяния произошли 6 переливов воды через автодороги, подтоплены 150 дворовых территорий, эвакуированы жители 250 домов села Туздыбастау. В остальных районах области также были зафиксированы подтопления, а национальная гвардия и сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям проводили работу по отводу воды, расчистке арычной системы, укладке мешкотары. Заместитель министра внутренних дел Юрий Ильин заявил, что не везде проводились мероприятия по вывозу снега и очистке арычной сети.

В то же время власти Актобе заявили, что планируют переселить население таких поселков как Махамбетовка, ВОХР, дачных массивов Строитель-1, УВД-4 в Саздинский сельский округ - именно эти районы в 2017 году в наибольшей степени пострадали от паводков.

Также в городе Байконур несколько дней продолжались работы по ликвидации подтопления автомобильных дорог и дворовых территорий. Причиной стало скопление талых вод, обильные дожди и отсутствие ливневой системы в городе.

Задержание чиновников Минэнерго

В пятницу национальное бюро по противодействию коррупции сообщило о пресечении преступной деятельности и задержании вице-министра Гани Садибекова, руководителя департамента министерства Нурбекова и нескольких представителей подрядной организации ТОО «Аймак». По данным ведомства, Садибеков в сговоре с руководителем подрядной организации ТОО «Аймак» Дуанбек Д. похитили бюджетные средства в особо крупных размерах, выделенные на очистку озера в Щучинско-Боровской курортной зоне.

«По подписанным Садибековым фиктивным актам министерством энергетики в 2017 году оплачены завышенные объемы выполненных работ на сумму 3,6 млрд. тенге. Из этой суммы обналичено и похищено более 1 млрд. тенге, которые обнаружены и изъяты в ходе обыска. Также предотвращено хищение еще 1,5 млрд. тенге выделенных на очистку озера в 2018 году», - говорилось в сообщении.

Куандык Бишимбаев, бывший министр национальной экономики

Бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев выступил в пятницу в суде с последним словом. Он заявил, что в своей работе всегда руководствовался интересами государства и тех преступлений, в которых его обвиняют, не совершал. В этой связи бывший министр попросил суд оправдать его. Он заверил, что его позиция невиновности строится на глубоком внутреннем знании и убеждении, что он «никогда не выступал, не имел умысла нанести какой-либо ущерб государственным интересам, гражданам нашей страны».

Приговор Бишимбаеву и остальным подсудимым будет вынесен 14 марта.