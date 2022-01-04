Газовые протесты начала 2022 года. Хроника

Казахстан встретил 2022-й митингами против повышения цен на сжиженный газ. Их география охватила Мангистаускую область, города республиканского значения и несколько региональных центров. А просьба урегулировать цены на газ постепенно сменились требованиями повышения уровня жизни и отставки местных властей. Vласть рассказывает о том, как начинался этот протест и какие масштабы он приобрел к этому моменту.

В воскресенье, 2 января, в Жанаозене начались акции протеста против повышения цен на газ. Сначала жители города выпустили ведообращение с требованием снизить их с 120 до 60 тенге за литр − при нынешнем уровне минимальных зарплат новые расценки оказались для них неподъемными. После этого сотни людей собрались на площади города, чтобы поддержать эти требования и выразить общее недовольство политикой властей.

Одним из первых ситуацию прокомментировал руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области Бердибек Картбаев. По его словам удорожанию газа способствовало начало торгов топливом на электронной бирже, а также повышение отпускной цены до 95-100 тенге за литр в Атырауской области, где АЗС Жанаозена закупают часть требующихся объемов.

Спустя некоторое время в министерстве энергетики заявили, что ни акимат региона, к которому апеллируют протестующие, ни само министерство не контролируют ценообразование газа. Его стоимость формируется только рынком, повышающим цены в ответ на растущий спрос. В силу этого они не будут пересматриваться.

В ночь на понедельник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, комментируя продолжающийся протест, поручил правительству срочно обсудить ситуацию в регионе. Протестующих он призвал не нарушать общественный порядок.

В это же время выразить солидарность с жителями Жанаозена вышли несколько сотен жителей Актау. Они также собрались в центре города и перекрыли дорогу, требуя снизить стоимость газа, которым заправляется большинство автомобилистов в Мангистауской области.

Постепенно к требованиям митингующих в Жанаозене и Актау стали присоединяться работники нефтяных предприятий Мангистауской области. Трудовой коллектив БЖБ одним из первых заявил о готовности начать стачку, если требования протестующих не будут удовлетворены в течение нескольких дней. Наряду с ценами на газ нефтяники возмутились и общим повышением цен на товары народного потребления.

К полудню понедельника в крупнейших городах страны были усилены наряды полиции.

Полиция Алматы перекрыла проезды и проходы к центральным площадям города – Республики и Астана. Движение автомобилей и пешеходов было остановлено и на всех соседних улицах. В центре города до самого вечера не работал мобильный интернет. Полицейские не стали подтверждать, что введение режима повышенной готовности было связано с событиями на западе страны.

В столице полицейские стянулись к зданию городского акимата и памятнику Кенесары, где задержали несколько групп, собравшихся выразить солидарность с протестующими. Силовики также начали дежурство в центре Шымкента: на проспекте аль-Фараби, ТРЦ Shymkent Plaza, площади Ордабасы и фонтанов «Арбат» и «Кызгалдак». Кроме того, они не позволили местным активистам присоединиться к митингу против повышения цен на газ.

К обеду понедельника пресс-служба премьер-министра заявила, что правительство намерено урегулировать цены на газ, создав для этого специальную комиссию. В сообщении говорилось, что Агентство по защите и развитию конкуренции выявило ценовой сговор между АЗС Мангистауской области и теперь намерено начать расследование. АЗС тем временем «по собственной инициативе» на неопределенный срок снизили стоимость газа до 85-90 тенге за литр.

Вскоре после заявления акции в поддержку протестующих в Мангистауской области провели лидеры незарегистрированных партий − Демократической и «Ел тiрегi». Жанболат Мамай, возглавляющий Демпартию, и полтора десятка ее членов прошли на перекрытую силовиками площадь Республики в Алматы. Зачитав речь, они устроили шествие по проспекту Абая. В свою очередь глава «Ел тiрегi» Нуржан Альтаев и ряд его сторонников поддержали протесты на западе страны в прямом эфире соцсетей.

Солидарность с протестующими выразила и группа жителей Актобе.

Ближе к вечеру понедельника в Жанаозен прибыл аким Мангистауской области Нурлан Ногаев. Он пришел на площадь в сопровождении директора Казахского газоперерабатывающего завода Накбергена Тулепова и акима Жанаозена Максата Ибагарова. Нурлан Ногаев сообщил, что власти встретились с частными предпринимателями, владеющими АЗС, и договорились снизить цены до 85-90 тенге за литр.

Государственные СМИ сообщали о том, что Ногаеву удалось разъяснить причины повышения стоимости газа. Тогда как на видео со встречи видно, что протестующие отказались разговаривать в приказном тоне и требовали опустить цены уже до 50 тенге за литр. «Не можете решить проблему − уходите», − скандировали протестующие, открыв для Ногаева коридор для выхода из группы протестующих.

В Алматы тем временем СОБР задержал 20 человек, вышедших после поминального обеда в честь диссидента Арона Атабека. Сотрудники правоохранительной службы заподозрили их в организации стихийного митинга. Параллельно задержания происходили в Атырау − на площади Исатая и Махамбета. Среди задержанных оказался активист Макс Бокаев.

Вечером в понедельник министр энергетики Магзум Мирзагалиев провел экстренный брифинг. Он признал определенные упущения в работе правительства по повышению цен в Мангистауской области. Хотя и не отказался от утверждения, что правительство сделало все необходимое для информирования населения. Мирзагалиев также напомнил о начале расследования в отношении собственников АЗС по возможному ценовому сговору. По его словам, маржа за каждый проданный литр газа в новому году составила 25-50%.

Однако предпринятые властями действия не остановили протесты в Жанаозене и Актау.

Помимо официальных заявлений и встреч, был организован переброс сотрудников Национальной гвардии в Мангистаускую область. К аэропортам и другим частям городов были стянуты автобусы и грузовики военного типа для создания препятствий протестующим.

Несмотря на это жители городов остались на площадях и во вторую ночь, продолжая перекрывать дороги. Готовность выступить вместе с ними выражали также жители близлежащих сел, угрожая властям перекрыть дороги, если они будут преследовать протестующих.

К вечеру жители Мангистауской области расширили изначальные требования повышением заработных плат, снижением безработицы, решением проблемы дефицита питьевой воды, а также отставкой правительства, акимов города и области.

В ночь на вторник около 80 автовладельцев собрались у здания городского акимата в Уральске. По словам водителей, многие не были допущены к месту проведения митинга полицейскими.

Ближе к утру вторника часть работников субподрядных организаций ТОО «Тенгизшевройл» остановили работу в поддержку протестующих в Мангистауской области. В компании заверили, что работа ее объектов продолжается в штатном режиме. Часть вахтовиков при этом не смогла покинуть нефтяные месторождения из-за отсутствия транспорта. Протестующие организовали автокараван, который направился им на встречу.

Во вторник утром Токаев в очередной раз призвал демонстрантов в Мангистау проявить готовность к диалогу. Полиция тем временем возобновила дежурство в крупных городах республики, оцепив места возможного проведения митингов. Накануне собраться у городских акиматов призвал протестующих беглый олигарх и оппозиционер Мухтар Аблязов. У здания столичного акимата были задержаны по меньшей мере 3 человека, а в Шымкенте − более 10. Во время задержаний митингующие выкрикивали «Назарбаев, кет!» и «Мы за Мангистау!».

К обеду вторника география протестов продолжила расширяться − к протестующим присоединилась группа в Кокшетау, Атырау и Уральске.