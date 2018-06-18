​5 лиц недели: сошедший поезд, детский омбудсмен и банкиры

На прошлой неделе 8 вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов в Жамбылской области, детский омбудсмен Загипа Балиева была отстранена от должности, спортсмен Илья Ильин заявил о возвращении в тяжёлую атлетику, глава Нацбанка прокомментировал приостановку лицензии трёх банков, а банкиру Жомарту Ертаеву был продлён домашний арест в Москве.

Пассажирский поезд «Байтерек»

В воскресенье около 13:30 часов в Жамбылской области с рельсов сошли 8 вагонов пассажирского поезда «Байтерек», следовавшего из Астаны в Алматы. В результате происшествия погиб один человек, ещё трое пострадали. По данным министерства по инвестициям и развитию, сход поезда произошел, когда машинист увидел искривление пути и применил экстренное торможение.

На месте работали подразделения спасателей и бригада экстренного реагирования трассового медико-спасательного пункта. Также был задействован реанимобиль, бригада скорой медицинской помощи. Пассажиры поезда были отправлены на станцию «Шу» на пассажирском поезде сообщением «Астана-Кызылорда».

Для расследования инцидента Мининвестиций и НК «Казахстан Темир Жолы» создали специальные комиссии. Позже ​Главная транспортная прокуратура заявила, что взяла на контроль расследование происшествия. В ведомстве также уточнили, что за медицинской помощью обратились 11 человек, всего же в поезде находилось 829 пассажиров.

Загипа Балиева, бывший уполномоченный по правам ребёнка

В середине прошлой недели президент Казахстана освободил от должности бывшего детского омбудсмена Загипу Балиеву. В марте этого года она оказалась в центре скандала по делу о возможном изнасиловании 7-летнего мальчика в Южно-Казахстанской области. Омбудсмен подвергала критике действия общественников, которые пытались помочь семье ребёнка, а позднее предложила лишить общественные организации доступа в детские дома.

С критикой заявлений и действий Балиевой выступали представители общественных фондов, которые просили главу государства отправить ее в отставку. На заседании политсовета партии «Нур Отан» о резонасном деле вокруг насилия над ребенком в Южном Казахстане высказался и президент страны.

На место Балиевой была назначена Сауле Айтпаева. С сентября 2017 года она занимает пост депутата сената парламента. До этого она работала в генеральной прокуратуре, в том числе с 2012 по 2017 год возглавляла комитет по правовой статистике. Она также стала первой в истории Казахстана женщиной, получившей звание генерала.

Илья Ильин, тяжелоатлет

В начале прошлой недели казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин заявил о возвращении в тяжёлую атлетику. Два года назад, накануне Олимпиады в Рио, он и ряд других спортсменов из Казахстана были уличены в применении допинга. Ильин был лиш ё н олимпийского золота Пекинской Олимпиады 2008 года и Лондонской Олимпиады 2012 года, а также дисквалифицирован до лета 2018 года. Во время пресс-конференции он заявил , что долго ждал момента возвращения в спорт, чувствует подъём сил и намерен победить в чемпионате Казахстана.

Основной же его целью в ближайшем будущем станет подготовка к Олимпийским играм в Токио в 2020 году. По словам спорстмена, сейчас он в неплохой форме - совершенно недавно смог взять 172 килограмма в рывке и 212 килограммов в толчке при собственном весе в 101-103 килограммов. «Конечно, есть определенные вещи, у меня 22 года стажа и мне постоянно рвет ноги, постоянно их восстанавливаю. Но это естественный процесс, это рутина, которой я постоянно занимаюсь. В целом, думаю, мое состояние на 90% отлично. Дальше будет лучше, я думаю», - отметил спортсмен.

Данияр Акишев, председатель Национального банка

В минувший четверг глава Нацбанка Данияр Акишев впервые прокомментировал приостановку лицензий Банка Астаны, Qazaq Banki и Эксимбанка. Нацбанк принял эти решения в конце апреля и конце мая, объяснив их несвоевременным исполнением обязательств институтов перед клиентами. Банки на три месяца потеряли возможность принимать новые депозиты и открывать банковские счета клиентов.

Перед этим, в середине апреля, выступая на совещании в Акорде, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сообщил, что Эксимбанк, Банк Астаны и Qazaq Banki имеют «ужасные (финансовые - V) показатели из-за того, что акционеры плохо руководили ими, задолжали и не могут ответить своим вкладчикам средствами своими». В начале мая Акишев заявил журналистам, что регулятор ведёт переговоры с акционерами банков, которые заинтересованы в стабилизации своих институтов.

На прошлой неделе глава Нацбанка вновь напомнил, что нынешнее состояние трёх банков вызвано плохим качеством кредитных портфелей, что не позволяло им генерировать достаточно средств для выполнения обязательств перед клиентами. Более того, рост их активов не сопровождался усилением капитальной базы, а стандарты корпоративного управления и управления рисками были низкими. Регулятор продолжает вести переговоры с акционерами фининститутов, а также напоминает, что каждый из них остаётся участником системы гарантирования депозитов.

«Вклады, деньги на платёжных карточках и банковских счетах физических лиц защищены системой гарантирования депозитов на сумму до 10 млн. тенге», - заверил Акишев.

Жомарт Ертаев, бывший советник председателя совета директоров Bank RBK

В минувшую среду Московский городской суд оставил под домашним арестом известного казахстанского банкира Жомарта Ертаева. В начале мая он был задержан в Москве по запросу казахстанских правоохранительных органов. Банкира подозревают в махинациях в период его работы в Bank RBK. По версии МВД, Ертаев, будучи советником председателя совета директоров Bank RBK, пролоббировал получение банковского займа подставным ТОО на сумму более $80 млн., а также осуществлял действия с целью невозврата заемных средств.

В начале мая Пресненский суд Москвы отказался заключать Ертаева в СИЗО и отправил его под домашний арест в московской квартире. Ранее прокуратура требовала заключить банкира в СИЗО для последующей экстрадиции в Казахстан. Защита, в свою очередь, просила не арестовывать его и сообщила, что он написал заявление о предоставлении статуса беженца в России, поскольку боится, что в Казахстане его могут убить. Во время слушаний на прошлой неделе Ертаев заявил, что отказывается от гражданства Казахстана, в связи с чем направил обращение в дипломатические органы.

Жомарт Ертаев занимал руководящие должности в банках Казахстана с конца 1990-х годов. В августе 2009 года был арестован по подозрению в нарушении законодательства о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. Через девять месяцев он был освобожден из СИЗО после уплаты штрафа. В середине 2010-х был консультантом совета директоров Bank RBK и возглавлял Alma TV. Три года назад переехал в Москву. В мае 2017 года стал председателем совета директоров Тройка-Д Банк и владельцем 5% акций этого банка. Также возглавлял совет директоров Волго-Окского коммерческого банка. В 2017 году основал Алма Банк.