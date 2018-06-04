5 лиц недели: суды, банки, президент

Главным ньюсмейкером прошлой недели стал Нурсултан Назарбаев. Президент рассказал о жилищной политике, госпрограмме «7-20-25» и борьбе с коррупцией. Кроме того, парламент принял закон, который закрепляет за Назарбаевым пожизненное право возглавлять Совет безопасности Казахстана.

Интернет-портал Ratel.kz

Медеуский районный суд Алматы постановил запретить работу интернет-портала Ratel.kz на один год. Судья Гульмира Бисенова также запретила использовать доменные имена Ratel.kz и Balborsyk.kz, регистрация домена на год аннулирована.

«Суд решил удовлетворить исковое требование прокурора Медеуского района города Алматы к главному редактору сетевого издания аналитический интернет-портал Ratel.kz и собственнику доменного имени Balborsyk.kz Марату Асипову о прекращении выпуска сетевого издания аналитический интернет-портал Ratel.kz, об отмене регистрации, запрете пользования доменными именами Ratel.kz и Balborsyk.kz на пространстве казахстанского сегмента интернета в течение 1 года с тем же или дублирующим названием», – зачитала приговор Бисенова.

Главному редактору портала Марату Асипову запретили распространять информационные материалы под именами своего интернет-портала в других СМИ, а также на ресурсах Ratel.kz, Balborsyk.kz, Wildratel.com, Itau.kz и других доменных именах.

30 марта Медеуский районный суд вынес решение о блокировке сайта по иску районного прокурора к главному редактору издания Марату Асипову. Суть искового заявления остаётся для редакции неизвестной. 19 марта доступ к сайту Ratel.kz был заблокирона из-за того, что данные о его регистрации якобы не соответствовали действительности – сайт был зарегистрирован на имя покойного журналиста Геннадия Бендицкого. После этого редакция зарегистрировала другие доменные имена, которое также были заблокированы. Прокуратура объяснила это тем, что доменные имена Wildratel.com и Itau.kz «публиковали различные статьи от домена Ratel.kz».

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

На минувшей неделе парламент Казахстана принял закон о Совете безопасности. Этот документ закрепляет за Нурсултаном Назарбаевым пожизненное право возглавлять Совбез. Кроме того, он наделяет Совбез статусом конституционного органа, координирующего проведение единой государственной политики в сфере обеспечения безопасности и обороноспособности страны, как внутри страны, так и на международной арене.

Министр юстиции Марат Бекетаев назвал пожизненное руководство президента Совета безопасности сигналом стабильности в Казахстане.

«Сейчас мы говорим о том, что нам необходимо дать четкий сигнал и обществу, и нашим соседям, и мировому сообществу, что в Казахстане все будет стабильно. Вы сами свидетели всех результатов в развитии нашей страны, экономики», – сказал Бекетаев. А вице-спикер сената Бектас Бекназаров отметил, что это решение было широко поддержано народом Казахстана:

«Это поддержано, это мнение граждан учитывалось, населения нашей республики. Это о той роли, исторической роли, главы нашего государства в формировании, становлении, развитии и дальнейшем существовании нашего государства», – сообщил вице-спикер журналистам.

На заседании органа сам президент указал, что администрации президента и правительству необходимо продумать дальнейшие пути развития Казахстана с учетом глобальных трендов и сложившейся геополитической ситуации.

Помимо этого на заседании обсудили реализацию институциональных реформ в стране, а также социально-экономическое развитие Северо-Казахстанской области. По словам президента, необходимо принять соответствующие меры по дальнейшему развитию агропромышленного сектора и привлечению инвестиций в перерабатывающую отрасль.

В пятницу президент выступил на расширенном заседании политсовета партии «Нур Отан», где подробнее рассказал о программе «7-20-25» и будущем жилищной политики Казахстана. В частности, Назарбаев перечислил категории, которые смогут воспользоваться соцпрограммой «7-20-25» – это молодежь, врачи, учителя и госслужащие.

Также Казахстан откажется от практики выдачи квартир бесплатно, поскольку это противоречит рыночной экономике, заявил президент на заседании. Если человек не хочет участвовать в госпрограммах, он может жить в арендном жилье:

«Включайтесь в программы, которые есть. У нас же ипотека есть, можно получить через эту ипотеку квартиры – подключайтесь. Все у нас есть для ветеранов. Арендное жилье, правильно? Да, в каждой области строят арендное жилье. Пусть вот этим малоимущим, уязвимым – давайте в аренду. Пусть платят арендную плату. Какие очереди? О чем мы говорим?», – сказал президент.

Помимо жилищных вопросов, Назарбаев также затронул тему коррупции в Южно-Казахстанской области и поручил акиму области решить эту проблему с помощью цифровизации:

«Не должно быть никаких обид, особенно при принятии на работу. У меня есть сигналы, что для того, чтобы принять на работу техничек, нужно давать взятку. В других областях такого нет, только у вас», – сказал Назарбаев к Жансеиту Туймебаеву.

По мнению президента именно коррупция и трайбализм привели к такой ситуации, как дело мальчика из села Абай, который предположительно подвергался сексуальному насилию.

Банки Казахстана

Национальный банк Казахстана 29 мая приостановил лицензии Банка Астаны и Эскимбанка до 29 августа 2018 года из-за неоднократного нарушения отраслевого законодательства.. В частности, банком запрещено привлекать финансы физических лиц: открывать депозиты и счета. Позже в Банке Астаны заявили, что ограничения на операции для своих клиентов сохранятся до 31 августа текущего года. Ограничения для клиентов банка были введены в середине апреля, в мае они существенно расширились: клиенты банка не могут снять больше 100 тысяч тенге в месяц, действие кредитных карт приостановлено, ограничены суммы снятия средств с депозитов, время работы отделений сокращено.

Министр информации и коммуникации Даурен Абаев

Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев прокомментировал обвинения авторов логотипа государственной программы «Рухани Жангыру» в возможном плагиате логотипа французской организации L’Aigle de Patmos. Как признался Абаев журналистам, он не считает работу казахстанских дизайнеров плагиатом. В то же время для него схожесть двух работ стала полной неожиданностью.

Еще министр запомнился ответом на вопрос о блокировке социальных сетей в Казахстане. В частности, журналистов интересовала причина, по которой многие интернет-сервисы (Facebook, Youtube. Telegram) стабильно не работают в вечернее время. В ответ на вопрос Абаев приложил все усилия, чтобы совладать с мимикой, а затем пояснил, что «министерство информации и коммуникации в связи с этой ситуацией никаких действий не принимает».

Иностранные суды

Суд первой инстанции в Брюсселе снял предварительный арест с активов Национального фонда на сумму около $21,5 миллиардов. Арест с оставшихся средств в размере $530 миллионов может быть снят английскими судами. Также бельгийский суд постановил, что временный арест должен ограничиться только суммой требований и издержек бизнесменов Анатола и Габриэля Стати. Эта сумма составляет $530 млн. Такое решение приводит к снятию ареста с активов, принадлежащих Национальному банку Казахстана на сумму почти $21,5 млрд.

В министерстве юстиции напомнили, что две недели назад Стати потерпели поражение в Англии: им не удалось прекратить судебное разбирательство, в котором будут рассмотрены доказательства мошенничества. Лондонский суд постановил, что судебное разбирательство должно продолжиться в октябре и присудил Казахстану значительные судебные издержки.

Тем временем, суд в Сан-Франциско приговорил выходца из Казахстана Карима Баратова к 5 годам тюрьмы за взлом Yahoo в интересах российского ФСБ. Прокуратура просила для него 8 лет тюрьмы.

23-летний Баратов проживал и работал в Канаде. Его считают причастным к взломам более 11 тысяч аккаунтов с 2010 по 2017 год, около 80 из них связаны с кибератакой на Yahoo.

На суде Баратов признал свою вину, перед вынесением приговора он заявил, что не осознавал, какой он нанес ущерб. Помимо тюремного срока он оштрафован на $250 тысяч. Стоит отметить, что Баратов – единственный хакер, которому предъявили обвинения в причастности к взлому аккаунтов трех миллиардов пользователей Yahoo.