​5 лиц недели: насилие, коррупция и запрет политической организации

Ушедшая неделя, вероятно, станет одной из самых информационно насыщенных в этом году. В предыдущие 7 дней казахстанцы наблюдали за развитием конфликта вокруг 7-летнего мальчика из ЮКО, предположительно пострадавшего от насилия, игнорированием ходатайства о смягчении наказания гендиректору агентства КазТАГ Асету Матаеву, вынесением обвинительных приговоров экс-министру национальной экономики Куандыку Бишимбаеву и предпринимателю Муратхану Токмади, а также полным запретом деятельности несистемного политического движения Демократический выбор Казахстана.

7-летний мальчик из ЮКО, предположительно пострадавший от насилия

В начале недели портал NewTimes.kz со ссылкой на газету «С-ИНФОРМ» сообщил о нескольких изнасилованиях семилетнего ребенка, которые могли совершить ученики старших классов в селе Абай Южно-Казахстанской области. Бабушка первоклассника неоднократно обращалась в правоохранительные органы, однако они отказывались принимать её заявление. Спустя полгода происшествие вызвало широкий общественный резонанс. Подробнее о его обстоятельствах Vласть писала в этом материале.

В связи с разгоревшимся скандалом аким ЮКО Жансеит Туймебаев освободил от должности начальника местной полиции Сарыагашского района Бердалы Уразгельдиева. Вместе с ним должности покинули руководитель местного отделения полиции посёлка Абай и инспектор ювенальной полиции, ответственный за школы №73 и №74 посёлка Абайю. Ряд должностных лиц получили выговоры, директоры двух школ были отстранены от исполнения обязанностей до окончания следствия. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Генеральная прокуратура взяла его ход на особый контроль – расследование будет вести специальный прокурор.

В минувшую среду бабушка с ребенком планировали направиться на поезде в Алматы, где несколько активистов собирались помочь в проведении независимой экспертизы. Однако поздно вечером они были сняты с поезда сотрудниками ДВД Южно-Казахстанской области и доставлены в отделение. Позднее их разместили в арендованной квартире в Шымкенте, где с ними встретилась прибывшая в регион уполномоченный по правам ребенка Загипа Балиева и предложила принять государственную защиту.

После встречи Балиева привезла семью в Астану, где мальчик, по словам омбудсмена, должен будет пройти официальную медицинскую экспертизу. Она заявила, что все остальные виды экспертизы будут признаны незаконными. Однако юристы, представляющие интересы активистов из Алматы, сочли это утверждение неправомерным. Одновременно с ними защитники мальчика заявляли о воспрепятствовании их деятельности.

В пятницу на пресс-конференции в Астане Балиева заявила, что не может связаться с мамой мальчика, однако спустя несколько часов уточнила, что сделать это удалось и вечером мать должна прилететь в столицу вместе с адвокатами. Вечером того же дня она смогла забрать сына из пансионата, куда он был помещён вместе с бабушкой. До этого адвокат ребёнка заявлял, что матери отказывались отдавать сына. Балиева объяснила это тем, что женщина находилась «в возбуждённом состоянии». Ситуация разрешилась после приезда специального прокурора Оксаны Кексель, которая провела беседу с адвокатом, мамой и представителями мальчика. Впоследствии родители заявили о намерении провести экспертизу в Алматы.

Асет Матаев, генеральный директор информационного агентства КазТАГ

В конце прошлой недели в суде города Капшагай состоялись слушания, где рассматривалось ходатайство гендиректора информационного агентства КазТАГ Асета Матаева о смягчения меры наказания. Родственники и общественность добивалась его перевода из колонии общего режима в колонию-поселение. Администрация колонии положительно охарактеризовала Матаева и поддержала ходатайство. Однако судья, по словам главы фонда «Адил Соз», отказал в его удовлетворении без всяких комментариев.

Глава Союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаев и его сын, генеральный директор агентства КазТАГ Асет Матаев были осуждены на 6 и 5 лет лишения свободы в октябре 2016 года по делу о хищениях и неуплате налогов. Они находились под домашним арестом с конца февраля того же года. Адвокаты трижды подавали ходатайства об условно-досрочном освобождении Матаева-старшего. В начале декабря прошлого года он был освобождён. Матаев-младший не признаёт свою вину и отвергает обвинения по всем пунктам. Ряд международных журналистских и правозащитных организаций считают уголовное преследование и приговор суда в отношении него политически мотивированным.

Куандык Бишимбаев, экс-министр национальной экономики

В прошлую среду специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны приговорил экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева к 10 годам лишения свободы. Он также был пожизненно лишён права занимать руководящие должности на государственной службе, включая организации с долей государства в уставном капитале превышающей 50%. Прокуроры просили суд приговорить Бишимбаева к 12 годам лишения свободы. Сам он категорически отрицал свою виду. Помимо Бишимбаева суд приговорил к разным срокам лишения свободы его сообщников.

О задержании Бишимбаева Нацбюро по противодействию коррупции сообщило 10 января 2017 года. В отставку Бишимбаев был отправлен в конце декабря 2016 года. Он подозревался в неоднократном получении взяток в особо крупном размере по предварительному сговору с группой лиц. По итогам разбирательств суд постановил конфисковать его имущество в посёлке Косши, денежные средства в размере $60 тыс. и 5,11 млн. тенге. Более подробно об эпизодах дела Бишимбаева Vласть писала в этом материале.

Муратхан Токмади, осуждённый предприниматель

В конце прошлой недели Муратхана Токмади приговорили к 10,5 годам лишения свободы за убийство банкира Ержана Татишева в 2004 году. В этот срок вошёл период пребывания Токмади под стражей по приговору Алмалинского суда города Алматы в 2017 году. Во время прений в специализированном межрегиональном суде по уголовным делам Жамбылской области государственное обвинение в лице прокурора Ильяса Ескалиева просило приговорить его к 12 годам заключения.

В июне прошлого года Токмади был задержан правоохранительными органами по подозрению в вымогательстве и создании организованной преступной группы. Позднее он признал вину, в результате чего был приговорён к 3 годам лишения свободы. В телевизионном фильме, показанном в октябре 2017 года, предприниматель заявлял, что совершил убийство Татишева по заказу экс-главы БТА Банка Мухтара Аблязова. До этого, с 2004 года следствие придерживалось версии, что Токмади совершил убийство из-за неосторожного обращения с оружием. Суд над ним начался в феврале этого года в Таразе, во время разбирательств было опрошено порядка 80 свидетелей. Предприниматель неоднократно признавал свою вину. Тем не менее, 8 марта он бежал из Жамбылской областной больницы, куда был помещён в связи с жалобами на плохое самочувствие. Следующим утром он был задержан, а позже заявил, что попытка бегства была ошибкой.

Мухтар Аблязов, лидер запрещённого движения Демократический выбор Казахстана

В минувший вторник Есильский районный суд города Астаны признал экстремистской несистемную политическую организацию Демократический выбор Казахстана. Рассмотрев обращение Генеральной прокуратуры, суд запретил её деятельность на всей территории Казахстана. Он также запретил распространение информационных материалов ДВК через СМИ, сети телекоммуникаций, социальные сети, мессенджеры и видеохостинги. В отношении её сторонников, публично призывающих к насильственной смене власти и разжигающих социальную рознь, правоохранительные органы начали досудебное расследование.

Согласно заявлению Генпрокуратуры, после решения суда любое участие и финансирование деятельности ДВК грозит уголовной ответственностью в соответствии с тремя статьями Уголовного кодекса, которые предусматривают лишение свободы на срок от 2 до 17 лет. Подобные факты, по данным ведомства, были зафиксированы в этом году – в пяти регионах Казахстана уже возбуждены дела в отношении нескольких активистов организации. При этом законодательные органы допускают, что люди, сознательно прекратившие участие в ДВК, могут избежать уголовной ответственности.

Несистемное движение Демократический выбор Казахстана было создано в конце апреля 2017 года. Его основателем выступил бывший председатель правления БТА Банка Мухтар Аблязов, который находится в эмиграции с 2009 года. Согласно приговору специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматы, он является главным фигурантом дела о миллиардных хищениях БТА Банка. Ему были инкриминированы создание и руководство преступным сообществом, злоупотребление служебными полномочиями, а также хищение, отмывание и незаконное использование средств банка. Общая сумма причиненного ущерба по оценке суда превышает $7,5 млрд. Уголовные дела против Аблязова также возбуждены в России и Украине, которые добиваются его выдачи властями Франции, где он проживает в настоящий момент.