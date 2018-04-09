​5 лиц недели: преследуемые журналисты, спорный детский омбудсмен и непрозрачное Мининформации

Минувшая неделя началась с громких обысков у сотрудников изданий Forbes Kazakhstan и Ratel.kz, за которыми последовал целый ряд новостей об их причинах, ходе следственных мероприятий и общественной реакции на них. Помимо этого в стране продолжались споры неправительственных организаций с детским омбудсменом Загипой Балиевой и министерством информации и коммуникаций. В государственном же публичном поле обсуждались недостаточная оснащённость чрезвычайных служб на фоне паводков, а также необходимость ускорения урбанизации и роста населения.

Редакторы изданий Forbes Kazakhstan и Ratel.kz

2 апреля в редакциях Forbes Kazakhstan и Ratel.kz прошли обыски, в ходе которых были задержаны заместитель главного редактора Forbes Kazakhstan Александр Воротилов, главный редактор Ratel.kz Марат Асипов, его заместитель Сапа Мекебаев и обозреватель издания Анна Калашникова. Обыски также проводились в квартире покойного журналиста Ratel.kz Геннадия Бендицкого. Впоследствии стало известно, что обыски были начаты в связи с расследованием по заявлению предпринимателя Зейнуллы Какимжанова, который обвиняет журналистов в распространении заведомо ложной информации.

После их окончания министр информации и коммуникаций Даурен Абаев заверил, что его ведомство сделало все возможное, чтобы следственные мероприятия были максимально прозрачными. При этом он не согласился с тем, что преследования журналистов становятся тенденцией. «Вы имеете право (так считать - V), конечно. Статистика показывает другие процессы, в том смысле, что, наверное, количество дел, которые направлены против коррупции, общее количество растет. Количество дел в отношении сотрудников правоохранительных органов и так далее», - полагает министр.

В первые дни допросов ДВД Алматы заявляло, что сотрудники двух изданий не задерживаются и проходят по уголовному делу о клевете в качестве свидетелей с правом на защиту. Однако в день слушаний по иску прокурора Медеуского района Алматы о блокировке Ratel.kz стало известно, что следствие переквалифицировало статус главного редактора Ratel.kz Марата Асипова на подозреваемого. «То, что Марат подозреваемый – это точно, об этом он сказал мне вчера, когда я встречал его в половину восьмого вечера у ворот ДВД Алматы после допроса. Он сказал, что Сапа Мекебаев и Анна Калашникова будут иметь такой же статус», - сообщал журналист издания Вадим Борейко.

Вскоре Союз журналистов Казахстана выступил с обращением, призвав госорганы дать правовую оценку действиям правоохранительных органов в отношении двух изданий. Его представители считают, что они нарушают «конституционные права граждан на свободное получение и распространение информации». Задержание журналистов и редакторов также осудил представитель ОБСЕ по свободе СМИ Гарлем Дезир. «Блокировка новостного онлайн-ресурса является непропорциональным ограничением свободы выражения. Задержание журналистов и обыски в их домах и офисах, ставшие результатом спора между предпринимателем и авторами публикаций, являются актом запугивания», - заявил он.

Загипа Балиева, детский омбудсмен

В пятницу общественные фонды «Дом мамы», «Милосердие», Сообщество приемных родителей Казахстана и ряд общественных деятелей направили в адрес президента Нурсултана Назарбаева открытое письмо с просьбой прекратить полномочия детского омбудсмена Загипы Балиевой. Авторы письма подчеркнули, что за время работы Балиевой все значимые НПО отстранились от сотрудничества с ней, поскольку не согласны с принципами её работы. По их мнению, они заключаются в размещении детей в интернатах, увеличении государственного финансирования и расширении сети специальных детских учреждений.

Общественники настаивают, что высказывания и действия детского омбудсмена не только противоречат государственной политике, но и препятствуют улучшению системы защиты прав ребёнка в Казахстане. Со стороны омбудсмена они видят только противодействие своей работе и нежелание выстраивать диалог с обществом. Возможный же недопуск НПО в детские учреждения, убеждены они, чреват созданием благоприятной обстановки для коррупции и нарушения прав детей.

Калмуханбет Касымов, министр внутренних дел

В минувший вторник министр внутренних дел внезапно заявил, что его ведомству не хватает технических средств, чтобы обеспечить спасателям нормальные условия работы. Сегодня уровень оснащённости чрезвычайных служб составляет всего 30%. Для решения проблемы необходимо финансирование в 4,3 млрд тенге. По словам Касымова, слабое выделение средств наблюдается в Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях, а также в городе Астана.

Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев заверил, что правительство окажет «всю соответствующую помощь» и выделит дополнительные средства. Порядка 2 млрд тенге, по его словам, уже были запрошены у министерства финансов. Контролировать ситуацию с ресурсами ведомства премьер поручил первому заместителю Аскару Мамину.

Министерство информации и коммуникаций

В середине прошлой недели суд Астаны отклонил апелляционную жалобу общественного фонда «Правовой медиа-центр» по иску к министерству информации и коммуникаций. С начала этого года организация пытается оспорить отказ министерства предоставлять данные о получателях государственного информационного заказа. Специализированный межрайонный экономический суд Астаны отклонил первоначальный иск и поддержал позицию ведомства в том, что разглашение данных по получателям госинформзаказа «нарушает законные права и интересы физических лиц».

По словам директора фонда Дианы Окремовой, на последних слушаниях у Мининформации было два аргумента. Первый заключался в том, что поскольку информация о получателях госинформ заказа имеет ограниченный доступ, гражданский сектор не имеет права «посягать на нее». А второй – через отказ раскрывать информацию ведомство пытается защитить права СМИ, получающих финансирование от государства. Руководитель организации отметила, что рассмотрение её жалобы длилось около 10 минут.

«Мы постараемся достучаться до председателя Верховного суда, потому что это человек, который инициировал разработку и принятие закона «О доступе к информации». <…> Если не получится, то мы, конечно, пойдем в комитет ООН по правам человека», - рассказала Vласти Окремова. Она также подчеркнула, что «сокрытие этой информации – прямая дорога к развитию благоприятной почвы для коррупции и вообще уничтожению конкуренции в нашей стране».

Нурсултан Назарбаев, президент Казахстана

В конце прошлой недели президент провёл совещание по развитию городов Казахстана. Его главным итогом стало поручение разработать стратегии развития для наиболее крупных населённых пунктов – Алматы, Астаны и Шымкента. Назарбаев убеждён, что сегодня урбанизация «становится очень важной». К 2050 году 70% населения мира, по его сведениям, будет жить в городах, поскольку они могут обеспечить должное экономическое развитие, уровень зарплат и уровень жизни в целом. Сейчас же уровень урбанизации страны составляет 53% и в последние 10 лет остаётся примерно таким же.

Вместе с разработкой стратегии он счёл необходимым заострить внимание и на вопросах демографии. По словам президента, 10 наиболее крупных городов сейчас имеют плотность 7 тыс. человек на 1 квадратный метр, при этом на Алматы приходится 3 тыс. человек на квадратный метр, а в Астане – 1 тыс. Этот уровень остаётся недостаточным, потому к 2050 году в Алматы должно жить 2,5 млн. человек, в Астане – 2 млн., а в Шымкенте – 1,5 млн. В этих городах должны быть «услуги мирового уровня», тогда как другие получат «свою программу развития».