Неспешные реформы

Обратная связь и коммуникации

О том, что госорганы должны быть открытыми и оперативно реагировать на нужды людей, неоднократно говорил и первый президент страны Нурсултан Назарбаев. К этому же призывал чиновников и Токаев, отмечая, что «зачастую люди вынуждены обращаться к президенту вследствие «глухоты» и закрытости чиновников в центре и на местах». Однако пандемия коронавируса показала, что чиновники не готовы быть открытыми и оперативно решать проблемы граждан. В самый пиковый период распространения заболевания представители Минздрава, руководители управлений на местах и акимы заявляли о стабильности, о наличии мест в больницах и лекарств в аптеках, а в реальности людей даже в тяжелом состоянии отказывались госпитализировать, в аптеках не было даже парацетамола. Аналогичная ситуация сложилась и с тестами на COVID-19. При этом власти неоднократно обвиняли самих казахстанцев в том, что они создают ажиотаж и «хайпуют».

В коммуникациях между государством и обществом всегда существовал огромный разрыв. И никакие поручения президента не могут его сократить. В связи с пандемией власть ушла в онлайн-формат проведения пресс-конференций, брифингов, обсуждений, что создало технические возможности не отвечать на неудобные вопросы. Как это происходит в Службе центральных коммуникаций при президенте: журналистов ограничивают в тематике и количестве вопросов, отключают им звук на полуслове, не дают возможности уточнить информацию у спикера. И в основном это происходит, когда на брифинг выходят представители Минздрава. У акимата Алматы другая тактика – модератор часто просто не озвучивает неудобные и острые вопросы. А маслихат города и вовсе отказался проводить аккредитацию прессы на свои заседания.

Совершенствование законодательства о митингах

«Согласно Конституции, наши граждане обладают правом свободного волеизъявления. Если мирные акции не преследуют цель нарушения закона и покоя граждан, то нужно идти навстречу и в установленном законом порядке давать разрешения на их проведение, выделять для этого специальные места. Причем, не на окраинах городов», - заявлял Токаев в своем прошлогоднем послании.

В стране были разработаны и приняты законы «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан» и «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам порядка организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан». В каждом городе законодательно установлено не менее трех специализированных мест для проведения мирных собраний. Нарушение функционирования объектов жизнедеятельности, транспорта и иной инфраструктуры, воспрепятствование свободного передвижения граждан теперь не является основанием для отказа в проведении мирного собрания. Сроки подачи уведомлений на проведение митингов сокращены, разрешено проведение одиночных пикетов у зданий госорганов.

Еще на стадии рассмотрения этот законопроект подвергали критике казахстанские и международные правозащитные организации, которые убеждены, что ситуация с обеспечением права на мирные собрания не станет лучше. Евгений Жовтис, эксперт по международному праву и разработчик концепции закона 2007 года, которая, в том числе, была предложена как альтернатива действовавшему до этого закону, покинул рабочую группу при парламенте, где обсуждались поправки в этот закон, до чтений. В интервью Vласти Жовтис рассказал, что тот законопроект, который он подготовил, «был весьма компромиссный, соответствовал международным стандартам по фундаментальным положениям». Однако, в конечном счете, «кое-что из него было взято, прямо даже с формулировками, но это все было техническое», фундаментально же «его суть была совершенно выхолощена», документ даже не был отправлен на международную экспертизу. Жовтис отмечал, что «по существу, мало что изменилось»: «Сохраняются те же самые специализированные места, чуть-чуть улучшается процедура, потому что теперь ты пишешь не заявление на разрешение, а уведомление, на которое в течение трех дней тебе могут оказать или предложить изменить это место на другое, такое же специализированное, установленное маслихатом».