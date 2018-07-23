Человек недели: Денис Тен

19 июля на 26-м году жизни скончался казахстанский фигурист Денис Тен. После обеда с друзьями он направился к автомобилю, припаркованному на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой. Возле него спортсмен столкнулся с двумя грабителями, которые пытались снять с машины боковые зеркала. В попытке предотвратить кражу, Тену нанесли ножевое ранение, которое стало причиной большой потери крови. В 15:00 того же дня, будучи в состоянии клинической смерти, он поступил в Центральную городскую клиническую больницу. В течение 2,5 часов врачи «осуществляли вмешательство» и готовили фигуриста к операции. Однако в 17:30 они констатировали его смерть.

«Помощь была оказана своевременно в полном объёме. В связи с тяжёлым ранением, фактически несовместимым с жизнью, спасти его не удалось», - заявил вечером того же дня и.о. главного врача Центральной клинической больницы Ержан Куттыкожин. Днём позже вице-министр здравоохранения Лязат Актаева, выступая на брифинге в Астане, попыталась объяснить, почему спортсмена не доставили в расположенную рядом Совминовскую больницу в Алматы. В приказе, которым руководствуется скорая при принятии решения об оказании медпомощи, нет больницы Совмина. «Бригада расценила, что ближайшая клиника, которая будет готова оказать полный объем медпомощи - Центральная городская клиническая больница», - уточнила она.

Правоохранительные органы распространили первое сообщение об инциденте в четверг только ближе к 17:00. В ДВД Алматы заявили, что в рамках начатого расследования полиция пытается установить и задержать подозреваемых. Ближе к 20:00 генеральная прокуратура анонсировала , что расследование дела об убийстве Тена взял на контроль глава ведомства Кайрат Кожамжаров. Нурсултан Назарбаев, в свою очередь, выразил соболезнования семье спортсмена только ближе к 21:30. Взять же дело «на особый контроль» он поручил Генпрокурору и главе МВД Калмуханбету Касымову к обеду следующего дня.

Утром 20 июля ДВД Алматы распространил ориентировку на второго подозреваемого в убийстве фигуриста Дениса Тена. В розыске, по данным ведомства, находился 24-летний Арман Кудайбергенов, уроженец Кызылординской области. «Рост 165-170 см, худощавого телосложения. Был одет в черную футболку, серые джинсы, обувь черного цвета. Носит солнцезащитные очки», - приводилась его характеристика в документе. ​

Вместе с этим полиция сообщала о задержании другого подозреваемого в убийстве - Киясов Нуралы, 1994 года рождения, уроженец Жамбылской области. «В присутствии адвоката им даны признательные показания. Он водворён в ИВС. Установлена личность второго подозреваемого, активно ведётся его розыск», - заявлял в связи с этим прокурор Алматы Берик Жуйректаев.

О поимке второго подозреваемого начальник ДВД Алматы Серик Кудебаев отчитался в пятницу вечером. На вопрос о том, по чьим наводкам следственные органы нашли подозреваемого, глава ведомства ответил, что у них «есть свои методы оперативно-розыскной работы» и «мы о них рассказывать не можем». Вместе с этим он упомянул, что именно Кудайбергенов нанёс Тену два ножевых ранения. Ранее задержанный Нуралы Киясов также дал показание против него. Вместе с этим Кудебаев подтвердил, что ранее Кудайбергенов и Киясов привлекались к ответственности: «Они за кражу были судимы». В заключение начальник ДВД отметил, что после задержания второго подозреваемого правоохранительные органы «быстро пройдут ряд следственных мероприятий и в дальнейшем уже направят дело в суд».

Одновременно со следственными действиями в течение полутора дней жители Алматы и Астаны скорбели об уходе Тена. В течение четверга и пятницы люди приносили цветы к специально организованным местам, где также выражали благодарность фигуристу за его творчество. Вместе с этим спортивные организации, фигуристы, пресса и друзья Тена со всего мира выражали соболезнования семье спортсмена.

Кроме того, в пятницу в Facebook появилась инициативная группа, которая предложила создать в честь Тена мемориал на катке «Медео». Её поддержали более тысячи человек, а руководство катка выразило согласие с предложением активистов, но попросило согласовать действия с акиматом Алматы. Группа уже объявила сбор денег : стоимость инсталляции составляет порядка 10 млн. тенге, вкладчики уже собрали более 120 тыс. тенге. В ближайшее время активисты объявят конкурс на приём эскизов, после чего все работы будут выставлены в одном из торговых центров города для общественного голосования.

В интернете публицисты, общественные деятели и эксперты начали широкую дискуссию о состоянии государственных институтов, в которой критиковали их за невозможность обеспечить гражданам должный уровень безопасности и благополучия. В частности, публицист Мади Мамбетов рассуждал о том, как нынешнее социальное расслоение подпитывает культуру насилия: «У убийства нет оправдания – никогда, ни при каких обстоятельствах. Но нельзя забывать о том, что такая степень расчеловечивания не случается просто так. Нужно настолько низко спуститься, не иметь никаких гарантий выживания, надежд на образование и карьеру, потерять веру в социальные лифты и поддержку государственной машины, умеющей исправно требовать налоги и послушание, научиться жить по принципу «либо я его, либо он меня» - только так можно дойти до такого состояния, чтобы убить человека за пару зеркал. И эта степень озверения – тоже на совести системы».

Предметом недовольства общественности также стало нежелание властей вести диалог с гражданами - чиновники до сих пор подменяли его лишь рядовыми заявлениями. На этом фоне казахстанцы в сотнях сообщений стали призывать к отставке главу МВД и начальника ДВД Алматы, предлагая при этом различные варианты реформирования полиции. В понедельник руководство ДВД города должно представить отчёт во время заседания общественного совета Алматы.

В субботу в Алматы и Астане прошла гражданская панихида по Денису Тену. Главный редактор Vласти Светлана Ромашкина, посетив алматинскую траурную церемонию, констатировала , что государство не только не смогло уберечь его, но и по-человечески проститься: «Тот, кто устраивал панихиду, не рассчитал, что столько людей любили и ценили Дениса: были открыты всего две двери, через которые не смогла протиснуться толпа желающих отдать дань памяти спортсмену. Жаркое алматинское солнце было беспощадно к пришедшим: периодически в толпе, в давке кто-то падал в обморок, рядом с дворцом дежурили несколько карет скорой помощи. Полицейские всем кричали: «Быстрее, быстрее проходите, прощайтесь». Скорбеть надо быстро».

Она также заметила, что министр внутренних дел Касымов не прилетел на панихиду из-за поездки в Баку. Вместо акима Алматы выступал исполняющий обязанности. Министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы произносил дежурные фразы, а большинство других чиновников читали по бумажке. «Мы не потеряли Дениса, его убили. Возможно, его убили люди, которые по закону в этот день не должны были быть на свободе. Пока Денис тренировался, совершенствовался долгие годы, вся наша система воспитывала, пестовала его убийц. Она, эта система, не принимала заявлений от потерпевших, она позволяла договариваться с преступниками, она закрывала глаза на рынок ворованных вещей, она породила Усеновых, и продолжает убивать казахстанцев с поразительным равнодушием», - рассуждала главный редактор.

В конце своего текста она резюмировала: Тен нанёс Казахстан на карту фигурного катания без поддержки государства. Помогала его карьере и творчеству лишь семья, закладывая жильё и накапливая долги, не прося при этом никакой поддержки у государства: «Он просто был, он радовал нас своим творчеством, он отказался выступать под флагом другой страны. Он был большим патриотом, чем любой из нас. И никто из руководства, министров, функционеров, в эти дни не смог найти простых человеческих слов, чтобы проститься с ним, чтобы попросить прощения у его близких. С нами не хотят или просто не умеют разговаривать. Денис был полон сил, он мечтал снимать фильмы, писать сценарии, он записывал музыку, он пел, он жил, он мечтал. И его больше нет. И ярость, которая сейчас в груди, она не требует возмездия, нет, она требует перемен».